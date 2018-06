Alumnos de Primaria y Secundaria piden garantizar que "todos los niños del mundo puedan estudiar" para promover la paz

Esta campaña forma parte de una coalición internacional

Alumnos de Primaria y Secundaria de diferentes colegios de España han reclamado al Ejecutivo que garantice el acceso a la educación a "todos los niños del mundo" como herramienta para promover la paz, destinando el 4% de la ayuda humanitaria a la educación en emergencia, aumentando el ingreso a la educación básica al 7% del PIB, y creando "medidas concretas" que apoyen esta causa.

"Pedimos a los políticos que garanticen el refugio y acceso de la educación de todos los niños en contexto de emergencia y que promueva una cultura de paz y acogida para que todos los niños del mundo puedan estudiar", ha declarado Gorka, alumno de 6° de primaria del colegio Compañía de María de Tudela (Navarra), en el acto central de la Campaña Mundial por la Educación, que ha tenido lugar este miércoles 30 de mayo en Madrid.

Por su parte, los alumnos de 3° de la ESO del colegio Félix Rodríguez de la Fuente, de Burgos, Andrea y Jaime, han pedido a los representantes políticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos 4 y 16 de los ODS a favor de una educación inclusiva, equitativa y de calidad través de la creación de mecanismos de cooperación "prácticos" que garanticen "los derechos de los niños".

Asimismo, han reclamado la inclusión de una asignatura de educación para la ciudadanía del desarrollo sostenible, la puesta en marcha en los centros educativos de talleres para profesores y alumnos que informen sobre cómo actuar en situaciones de conflicto, y su implicación en la financiación, a través del incremento de la inversión "hasta que llegue a la media del 5%".

Así, al acto han asistido los representantes de las organizaciones de la Coalición Española de la CME (Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan internacional) y representantes de las comunidades educativas, tanto docentes como alumnos, para reunirse con el director de la Agencia Española de Cooperación, Luis Tejada, con el objetivo de establecer un diálogo en torno al lema 'La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu Huella!', con el objetivo de visibilizar la situación de derecho a la educación en contextos de emergencia y reivindicar el papel de la educación para luchar contra la violencia.

En este sentido, el presidente del Patronato de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, ha señalado que está campaña necesita también la participación de las instituciones públicas puesto que "es instituible" que toda la ciudadanía participe para "luchar por el futuro de la sociedad".

Una idea que ha compartido la directora de Plan Internacional, Concha López, quien ha hecho hincapié en que "hay millones de niños en todo el mundo que están sufriendo conflictos" y que, por ello, valores cómo educar desde la paz "deben estar en la agenda".

En este contexto, ha mencionado a la población refugiada, una problemática que ha incrementado el número de niños que son vulnerables a ser víctimas de trata o de matrimonio forzado. "La educación constituye el principal mecanismo para proteger a la infancia de las violencias, así como para garantizar su correcto desarrollo. Si no se trabaja para ello, se impide que estos niños puedan tener un futuro", ha señalado.

Para el director de Entreculturas, Ramón Almansa, es "imprescindible" que "no se pierdan generaciones enteras de niños sin educación", y, por ello, ha destacado que "España debe ser una sociedad solidaria" y no debe quedar "indiferente" ante "situaciones injustas".

"Vuestra presencia aquí es un grito por vuestros compañeros que no pueden estar aquí y que no tienen escuela. Os pido que no dejéis de luchar para que no haya ni un solo niño sin escuela. Cada uno de nosotros somos actores protagonistas para el cambio", ha dicho a los alumnos presentes en el acto.

Por su parte, el vocal de Educo José María Faura ha valorado "positivamente" la implicación de España en el cumplimiento de los ODS puesto que, para el, "no afectan solo a los países en vías de desarrollo, si no a todos".

"Estas peticiones son un requisito para que en España se pueda cumplir con la agenda de 2030, nuestro país debe rendir cuenta de los avances en el plano internacional pero también en el plano doméstico", ha expresado.

Por último, Tejera ha aseverado "que ha tomado nota de todo" lo dicho durante el evento y que espera que España esté a la altura de su compromiso con los ODS. "Ya no se trata solo de cifras para la financiación, si no de mejorar la calidad de la educación y hacer un énfasis en valores como los que habéis expuesto", ha declarado.

Esta campaña forma parte de una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo y otros representantes de la sociedad civil, presente en más de 124 países. Todos los años desde 2001 promueve la Semana de Acción Mundial por la Educación que suele celebrarse durante la última semana de abril y durante la cual organizaciones y miembros de la comunidad educativa trabajan en conjunto por la necesidad de hacer real el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad en todos los países del mundo.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias