Novatadas, un desafío para nuestra sociedad

Reconocidos expertos y profesionales compartieron sus conocimientos

El objetivo del curso, recogido en el libro que se presenta, fue crear un foro de debate sobre estas conductas que tantos problemas causan en los entornos universitarios.

Reconocidos expertos y profesionales compartieron sus conocimientos y puntos de vista a este respecto, profundizando en los distintos ámbitos en los que despliega sus efectos: universitario y colegial, psicológico, social, legislativo, jurídico y de orden público entre otros. De esta manera se ofrece una visión conjunta y global del fenómeno de las novatadas y de las graves consecuencias generadas por su práctica, así como de los mecanismos de prevención y control más eficaces.

En palabras de Mª Isabel Aránguez, Defensora universitaria "este estudio debe contribuir a un mayor conocimiento y comprensión de este problema y, como consecuencia de ello, a su erradicación mediante un mayor grado de conciencia de sus efectos".

El libro se presenta en el Senado, ya que esta cámara presentó una PNL condenando estas prácticas, en octubre de 2014 y los portavoces parlamentarios del PP, PSOE Y PNV, participaron en el Curso.

Algunos de los autores del libro son: D. Miguel Lorente, médico forense; D. Javier Urra, ex Defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Dña. Blanca Hernández, ex Delegada del Gobierno para violencia de género, Dña. Loreto González Dopeso, Presidenta de la Asociación No más Novatadas; Dña. Ana Aizpún, psicóloga y coautora del estudio "NO-vatadas. Comprender para actuar"; Dña. Ana García-Mina, Vicerrectora de Estudiantes de la U. Pontificia de Comillas y coautora del estudio citado; D. Ignacio Cosidó, Ex Director General de la Policía; D. Valentín López, miembro de la Comisión Permanente del Consejo de Colegios Mayores, D. Santos Blanco y D. Miguel Margüenda, directores de Colegios Mayores Universitarios, y D. Alberto Artamendi y D. Carlos Ugarte que en su época de estudiantes padecieron estas prácticas y que en este trabajo nos aportan su testimonio.

