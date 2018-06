La US asciende hasta la posición 340 mundial, según el ranking THE de reputación

La US ha subido 114 puestos y ocupa la novena posición en España

La Universidad de Sevilla ha ascendido 114 puestos hasta situarse en la posición 340 mundial en la edición 2018 del "Times Higher Education World Reputation Rankings", conocido como ranking THE de reputación. Este dato avala el esfuerzo que la US viene haciendo en su estrategia de internacionalización, que se refleja en las 152 posiciones que ha escalado desde 2016, año en el que ocupaba el puesto 492. Además, en el panorama nacional la US se sitúa en la posición novena, seis más que en la edición 2016 donde se situaba en decimoquinto lugar.

Centrándonos en los dos pilares de este ranking, la reputación de la investigación de la US ocupa la posición 323 a nivel mundial y la octava en España, mientras que la reputación de la enseñanza se sitúa en posición 411 en el mundo y la novena en España.

Los profesores e investigadores de otras universidades que más valoran a la US se enmarcan dentro del área de la ingeniería, valoración que ha experimentado una mejora muy significativa respecto a la edición anterior. La segunda área que mejor valora a la US es la de Artes y Humanidades, que se mantiene respecto al 2017.

El "World Reputation Rankings" es una de las clasificaciones mundiales elaboradas por la consultora THE (Times Higher Education). En ella se valoran la excelencia de la investigación y la enseñanza de las universidades mediante encuestas dirigidas a académicos de universidades de todo el mundo, elegidos de las bases de datos de Elsevier Scopus.

Estos resultados ponen de manifiesto la tendencia a la mejora de la Universidad de Sevilla en las diferentes calificaciones internacionales.

