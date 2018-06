Eva Perea: "La clase magistral de toda la vida sigue funcionando, pero es necesario innovar en docencia"

Eva Perea, nueva rectora de la Universidad Abat Oliba CEU.

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y con prácticamente diez años de recorrido en la Universidad Abat Oliba CEU, Eva Perea ha sido nombrada nueva rectora de esta institución de educación superior. Con este nombramiento, se convierte en la primera mujer en ostentar este cargo en toda la historia de esta universidad.

La elección a un puesto como rector en las universidades privadas depende de la propia institución, ¿cómo ha sido en su caso dicha elección?

En una universidad privada, al ser una fundación, el órgano que rige la institución es el Patronato y es éste el encargado de elegir al rector. En mi caso, me eligieron por unanimidad. Como se puede apreciar, este proceso es muy diferente a la elección de un puesto así en la universidad pública, ya que en este último caso hay elecciones, candidatos y, dependiendo de los grupos que conformen la universidad, tendrán un porcentaje u otro.

¿Qué nuevos retos se plantea durante los cuatro años que durará su mandato?

En la actualidad, el estudiante está con el móvil de forma constante y difícilmente va a soportar estar dos horas sentado escuchando a un profesor, por lo tanto aquí, en la docencia, hay un reto importante que consiste en cómo involucrar al estudiante para que pase a desarrollar habilidades, lo que llamamos learning by doing, aprender haciendo. En estos nuevos tiempos, no nos podemos quedar con la clase magistral de toda la vida que, aunque sigue funcionando, no puede ser un sistema único. Este es otro desafío, porque implica cambiar la mentalidad de las personas y, al fin y al cabo, esto es lo más difícil. El segundo reto es la investigación, que al ser una universidad pequeña complica mucho más las cosas. Sin embargo, nos planteamos este reto como algo que tenemos que conseguir, debido a la importancia que tiene hoy en día.

¿Qué perfil de estudiantes acceden a esta universidad?

Tenemos diversidad total de estudiantes dentro de la rama que conforman las redes sociales. Algo que me llama mucho la atención es lo diferente que es un estudiante de publicidad y uno de derecho. Con esto quiero decir que, a pesar de solo abarcar un área, hay perfiles de todo tipo. También contamos con extranjeros y en prácticamente todos los estudios hay mayoría de mujeres.

¿Qué diferencia a esta universidad de otras instituciones privadas?

Lo que nos caracteriza es el continuo acompañamiento al estudiante, ya que al ser grupos pequeños cuentan con un tutor que les va siguiendo a lo largo de los cursos. Lo que conseguimos con esto es disminuir el fracaso escolar y el abandono. Además, le damos mucha importancia a la evaluación continua y los resultados son óptimos: tenemos un alto índice de empleabilidad que roza el 95%.

¿Cuáles son los grados y másteres más demandados?

En cuanto a los grados, donde más estudiantes tenemos es en Derecho y Psicología. Uno de los másteres más requeridos es el de Abogacía, así como el de Psicología General Sanitario, o el Global MBA.

Debido al auge de las tecnologías, la necesidad de formarse cada vez más, ¿Ha crecido en los últimos años el número de alumnos en la universidad?

SÍ, ha crecido. Nosotros estamos creciendo a un ritmo sobre el 10% anual en el grado, a pesar de que es difícil crecer mucho puesto que tenemos la población que tenemos. Donde es mucho más fácil crecer es en el posgrado, porque ahí están las personas que van a seguir durante toda su vida haciendo másteres y es menos común que vayan a hacer grados nuevos. Uno de nuestros objetivos es crecer en el posgrado internacional, con programas como el Global MBA.

¿Qué opinión le sugiere el techo de cristal en el ámbito universitario?

Creo que la universidad es un área bastante amable para las mujeres. Sin embargo, muy pocas llegamos al cargo de rectoras, lo que confirma la existencia de un techo de cristal. Yo divido mi opinión en dos, por una parte, me parece que las mujeres nos dedicamos más a la docencia y menos a la investigación, porque es muy dificil compaginar la vida familiar con la profesional. Yo no he sufrido ningún tipo de discriminación, a pesar de que soy consciente de su existencia. Esta universidad no ha hecho más que ayudarme en toda mi carrera.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias