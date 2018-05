Ciudad DIWO, campamentos de verano en los que los niños deciden qué quieren hacer y cómo

No es una escuela de verano, sino una experiencia de libertad

El Ayuntamiento de Madrid y Madrid Destino, a través de Matadero Madrid y Medialab-Prado, ponen en marcha, en coproducción con Fundación Banco Santander, la segunda edición de un programa de campamentos de verano urbanos bajo el nombre Ciudad DIWO. Espacio de aventuras.

Ciudad DIWO (Do It With Others) es un lugar de participación real en el que los niños deciden qué quieren hacer y cómo, transformando el hecho de aprender en una experiencia viva. Así, los niños participan en la organización y gestión del campamento, acompañados y guiados por adultos. Los campamentos, con un precio de 100 euros por participante, y que incluye comida, tendrán lugar entre el 25 de junio y el 6 de julio y el 9 y el 20 de julio en Medialab-Prado y Matadero Madrid.

En Ciudad DIWO no hay campanas ni silbatos ni más obligaciones que las que los participantes generen a partir de las decisiones que tomen. Ciudad DIWO parte de que los niños intuyen o saben qué quieren hacer y que el conseguirlo les proporciona satisfacción. Por ello, participan de forma activa en la creación y desarrollo del campamento, en el que se respeta en todo momento su derecho de libertad en la toma de decisiones.

Se trata, pues, de una propuesta pionera en España que cuenta con educadores especializados y con los recursos de los centros de creación Matadero Madrid y Medialab-Prado.

En su segunda edición, Ciudad DIWO cuenta con plazas reducidas (120 en total, 30 por cada campamento y sede) pero su objetivo es crecer en siguientes convocatorias.

El horario de los campamentos es de 9:00 a 15:00 horas, con posibilidad de dejar a los niños a las 8:30 horas y recogerles a las 15:30 horas. Los campamentos incluyen comida, aunque se solicita a los niños más pequeños que traigan un aperitivo de casa para media mañana.

La selección de niños participantes se realizará por estricto orden de inscripción (previo pago). Existen 15 plazas disponibles para niños entre 7 y 9 años y 15 plazas para niños entre 10 y 12 años en cada centro, por campamento.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias