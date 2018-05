Audi Creativity Challenge, una oportunidad que ofrece a los jóvenes entrar en el mundo de la innovación

Se dirige a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos

Después de 15 años trabajando en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa con el programa Audi Attitudes sobre movilidad segura y responsable, la compañía Audi ha impulsado "Creativity Challenge" con el que se propone redirigir su compromiso social hacia el ámbito de la innovación a través de la promoción de una cultura creativa entre los más jóvenes.

¿Cómo surge esta idea?

Llevábamos 15 años trabajando en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa con nuestro programa Audi Attitudes sobre movilidad segura y responsable. Habíamos alcanzado nuestros objetivos y nos planteamos nuevos retos de futuro.

Nuestro foco se centraba en el mundo de la innovación y nuestro objetivo en identificar y promover nuevo talento que nos ayudara a transformar el futuro de nuestra sociedad. Creemos que las ideas mueven el mundo y veíamos un gran potencial en el público adolescente, por eso decidimos diseñar un programa educativo y social para generar una cultura creativa entre los jóvenes. Así surge Audi Creativity Challenge, una iniciativa que permite dar voz a todas las ideas, proyectos e iniciativas de los más jóvenes como forma de contribuir al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.

¿Qué es exactamente Audi Creativity Challenge?

Audi Creativity Challenge es una competición juvenil que promueve el valor de las ideas creativas y fomenta actitudes innovadoras entre los más jóvenes para ofrecer soluciones a retos presentes en nuestra sociedad. Se dirige a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y tanto la inscripción como la participación son gratuitas.

¿Cuál es el objetivo principal?

El Audi Creativity Challenge busca fomentar el pensamiento innovador entre los más jóvenes, promoviendo sus ideas creativas con el objeto de ofrecer soluciones a retos actuales de nuestra sociedad. Unos retos que van variando en cada edición pero que siempre tendrá a los jóvenes y sus necesidades como principales protagonistas.

A través de esta competición, impulsamos la cultura del esfuerzo, el espíritu colaborativo y la competitividad basada en valores de equipo. Y ayudamos a los participantes a identificar y poner en valor su potencial creativo y a entrenar sus capacidades para innovar y comunicar.

¿Qué ganan los participantes además de experiencia?

El Audi Creativity Challenge ofrece a los colegios la posibilidad de disponer de una herramienta pedagógica para desarrollar el valor de la creatividad en la formación de sus alumnos. Una herramienta que se basa en el Método Lombard de innovación que ofrece a los participantes la oportunidad de hacer realidad sus ideas e inquietudes sociales y posibilita que aprendan a pensar de una forma más disruptiva y lateral. Además, todos los equipos participantes que finalizan la competición reciben un certificado oficial, validado por el Creativity Certification Program, conforme han superado con éxito el Método Lombard.

Si hablamos del premio para el equipo ganador, éste consiste en una experiencia única: un exclusivo curso de creatividad e innovación disruptiva durante todo el mes de julio en Silicon Valley, cuna de la innovación y la tecnología a nivel mundial, para desarrollar con más profundidad el proyecto ganador. También tienen la oportunidad de visitar las principales empresas tecnológicas como Instagram, Whatsapp, Apple, Google, Netflix para conocer y trabajar con sus expertos.

¿En qué consiste la competición entre jóvenes?

Tanto la inscripción como la participación en el Audi Creativity Challenge son gratuitas y se canalizan a través de la plataforma. Los jóvenes participan en la competición por equipos de tres estudiantes (challengers) y un tutor mayor de edad (driver).

Se plantea tanto como una actividad escolar como extraescolar que se desarrolla en apenas 48 horas de dedicación a lo largo de varios meses, periodo en el cual los equipos inscritos tienen que ir superando cada una de las cuatro fases de que consta esta competición.

A través de esta web, los equipos participantes van recibiendo los materiales educativos diseñados para superar cada una de las citadas fases, para lo que también cuentan con el apoyo de una app ideada para gamificar el reto al que se enfrentan y estimular su avance en la competición.

Tras las diferentes fases de clasificación, un comité de expertos elige las 10 ideas más creativas e innovadoras, las que mejor respondan al reto planteado por el Audi Creativity Challenge. Los equipos finalistas participan en la gran final que, anualmente, se celebra en Madrid en el mes de junio, donde se elige al equipo y proyecto ganador.

¿Cuáles son algunos de los retos que proponéis a los estudiantes?

Cada una de las ediciones del Audi Creativity Challenge ha planteado un reto diferente. Coincidiendo con el curso escolar 2017-2018, se celebra la 3a edición y el reto al que han hecho frente los equipos inscritos ha sido ¿Cómo innovar en educación para mejorar la experiencia de los estudiantes a nivel de motivación y aprendizaje?

Se han buscado ideas sobre cómo integrar las tecnologías emergentes para hacer más atractivos los contenidos, nuevas experiencias educativas que ayuden a potenciar la adquisición de conocimiento por parte de los estudiantes o soluciones que puedan impulsar la participación activa de los estudiantes en su educación. La gran final se celebrará en Madrid el próximo 16 de junio de este mismo año, y en la misma tomarán parte los 10 equipos mejor clasificados en esta 3ª edición en la que han participado 307 equipos.

La 2ª edición (celebrada en el curso escolar 2016-2017) el reto se centró en ¿Cómo innovar en el sector cultural? Se proponía a los participantes la aportación de ideas y propuestas relacionadas con las nuevas vías de creación cultural, los nuevos formatos de consumo cultural, los nuevos espacios de relación con la cultura y las nuevas experiencias culturales. El equipo ganador esta edición fue DIP Team, integrado por jóvenes de 15 a 17 años, con el proyecto Wherever You Want (WYW), una plataforma digital ideada para compartir conciertos musicales holográficos en directo a través de la realidad mixta interactiva.

En la 1ª edición del Audi Creativity Challenge, realizada a modo de prueba piloto durante el curso escolar 2015-2016, los equipos inscritos tuvieron que hacer frente al reto de ¿Cómo mejorar la movilidad del futuro en tu ciudad? y proponer soluciones al respecto. El equipo ganador fue Smart Teen Mobility, formado por tres alumnos de 4º de ESO que presentó el proyecto Sharge, una plataforma colaborativa creada para que los conductores de vehículos eléctricos puedan compartir sus puntos de recarga en cualquier lugar y situación. A través de una app, se pueden localizar todas las estaciones de carga privadas más próximas y reservar automáticamente la más adecuada.

¿Tienen que tener algún requisito especial para poder participar?

El único requisito para participar en la competición es que el equipo debe estar formado por tres estudiantes que estén cursando en España ESO, Bachillerato o Ciclo Medio de FP y por un driver o tutor que sea mayor de 18 años. La participación se puede realizar a través del colegio o bien de forma libre.

No es el primer año que realizáis esta actividad, ¿cómo ha salido en años anteriores?

Valoramos muy positivamente las tres ediciones del Audi Creativity Challenge, tanto por el nivel de participación de los centros docentes y de sus alumnos, como por la implicación y entusiasmo que han demostrado los equipos a lo largo de toda la competición. Pero lo que más nos ha sorprendido es el potencial creativo de estos chicos y chicas.

Los casi 1.000 equipos participantes han tenido la oportunidad de conocer una herramienta pedagógica que complementa la formación impartida por el sistema educativo actual y que les ayudará en el futuro tanto en el ámbito personal y académico como en el profesional.

