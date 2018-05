Más de 70 representantes de la Campaña Mundial por la Educación reivindican la importancia de la educación para acabar con la violencia

En estos momentos hay 75 millones de niños y niñas sin escolarizar

Las cuatro organizaciones que lideran la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación (Ayuda en Acción, Educo, Entreculturas y Plan International) han destacado hoy ante el Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Luis Tejada Chacón, el papel fundamental de la educación para acabar con la intolerancia, la violencia y promover una cultura de paz, tal y como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4. La CME solicita medidas que garanticen el derecho a la educación en emergencias, así como la acogida y la protección efectiva de la población refugiada.

El año 2017 ha sido especialmente trágico para los menores sirios, ya que fue el año con un mayor número de niños y niñas muertos desde el inicio del conflicto (910, un 50% más que en 2016); el inicio de 2018 no está siendo en absoluto esperanzador: debido al recrudecimiento del conflicto, ya han muerto o resultado heridos más de 1.000 niños y niñas. La vulneración del derecho a la educación de millones de niños, niñas y jóvenes que en muchas ocasiones dejan de asistir a la escuela por inseguridad y/o falta de recursos, además, impide que la educación cumpla su función como factor de paz y elemento de protección frente a la pobreza o la injusticia. Este mensaje fue transmitido durante la celebración del acto de clausura de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), que se ha celebrado este año bajo el lema "La educación, el camino hacia la paz ¡Deja tu huella!". Más de 40.000 personas, entre estudiantes, docentes y activistas, han participado este año en los actos de movilización celebrados en más de 30 ciudades españolas durante la SAME.

Jaime Montalvo, presidente de Ayuda en Acción, ha agradecido a los niños, niñas, jóvenes y docentes "su compromiso constante con la Campaña Mundial por la Educación", una coalición de organizaciones "que trabaja en más de 124 países para pedir a los Gobiernos que pongan las medidas necesarias para que ningún niño o niña se quede sin una buena educación allí donde viva". "El encuentro de hoy tiene el doble objetivo de visibilizar el trabajo que realizamos a lo largo de todo el año en el marco de la Campaña, y facilitar la participación ciudadana en la vida política, especialmente la de los más jóvenes", ha añadido.

Concha López, directora general de Plan International, ha recordado la situación de los "75 millones de niños y niñas sin escolarizar en 35 países afectados por distintos tipos de crisis y emergencias". De ellos, solo la mitad puede ir a la escuela primaria y sólo un 25% asiste al primer ciclo de secundaria. "No podemos dejar de recordar el caso de Siria –señaló– el país de origen de la mayoría de los nuevos desplazamientos en 2016". Los menores representan el 51% del total de refugiados del mundo y "la educación es la principal herramienta para protegerlos frente a la violencia, dotándolos de espacios seguros no solo para el aprendizaje sino también para el juego, de manera que puedan desarrollar una vida social adecuada con otros niños y niñas de su edad". En concreto las niñas "son más vulnerables a ser víctimas de trata, trabajo infantil, violencia sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzado". Tanto es así, que "las niñas sin educación secundaria tienen cinco veces más probabilidades de ser obligadas a casarse que una niña con estudios", ha recalcado.

José María Faura, director general de Educo, ha recordado que estas peticiones no son "sólo" una demanda social y de las organizaciones de la sociedad civil, "sino un requisito imprescindible para que España pueda cumplir con la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)". Faura ha destacado la importancia de promover una cultura de la paz en nuestra propia comunidad educativa para poner freno a "situaciones como el acoso escolar o las manifestaciones de violencia en eventos deportivos infantiles". Para ello, es necesario "apoyo institucional, de manera que los valores consagrados en la agenda de los ODS –tolerancia, diversidad, no-violencia y respeto a los derechos humanos– se incorporen a nuestro sistema educativo, tanto de manera transversal como mediante una asignatura específica de Educación para la Ciudadanía Global y el Desarrollo Sostenible en los currículos escolares". Asimismo, ha pedido que se potencian mecanismos como los Grupos de alumnado mediador y la formación del profesorado en estas materias; medidas que harían necesario "recuperar la inversión en educación, al menos hasta situarse en la media de la OCDE (5% del PIB)", concluyó.

Ramón Almansa, director ejecutivo de Entreculturas, ha señalado que "es fundamental que se adopten las medidas necesarias para constituirnos como la comunidad de acogida que somos, ofreciendo protección efectiva a los refugiados más vulnerables, especialmente a los niños y niñas". Para Almansa, la educación en emergencias debe convertirse en un "pilar fundamental" de la ayuda humanitaria española, en línea con las prácticas recientes de la comunidad internacional y de la UE, "que en 2016 dedicaron un 6% de su presupuesto en ayuda humanitaria a la educación en emergencia y que prevé incrementar este porcentaje hasta el 8% en 2018". "No podemos dejar de reclamar que España recupere su papel como donante de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)", ha añadido, "de manera que en el año 2020, la AOD alcance el 0,4% de la Renta Nacional Bruta. "Además, se deben habilitar vías legales y seguras para la llegada de la población refugiada, en cumplimiento de nuestro compromisos internacionales en esta materia".

Posteriormente, Marta Palacios docente del Colegio Compañía de María de Tudela (Navarra), Paula Cunchillos Royo y Gorka Fernández de Muniain Romero, alumnos del mismo centro y Andrea Cano Yuste y Jaime Sáez Rebollar, alumnos 3º ESO del IES Félix Rodríguez de la Fuente de Burgos han reivindicado medidas que garanticen el derecho a la educación de todos los niños y niñas, especialmente de aquellos que viven en situaciones de emergencia, conflicto o crisis humanitarias, como por ejemplo los niños y niñas refugiados. El acto lo clausuró el director de la AECID y posteriormente se realizó una foto de grupo.

El Director de AECID, Luis Tejada Chacón, ha clausurado el acto hablando de la implementación Agenda 2030: "Es un compromiso que España ha asumido al más alto nivel y en el que el Ministerio está muy implicado". "Nuestro Ministro –ha añadido– preside el Grupo de Alto Nivel para esta Agenda, se ha nombrado a un Embajador en Misión Especial para la misma y se ha creado en esta legislatura una Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible para apoyar su seguimiento". Tejada también ha querido resaltar el papel de la AECID en la financiación del proyecto que lidera la Campaña en España. "Lo hemos financiado desde sus comienzos porque entendemos que la sensibilización de la ciudadanía sobre el Derecho a la Educación forma parte de nuestros objetivos, promoviendo políticas que aseguren este derecho, tanto a nivel global como local".

La Campaña Mundial por la Educación es una coalición internacional presente en más de 124 países, formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos internacionales firmados por los Gobiernos para garantizar el acceso a una educación gratuita, equitativa, de calidad para todas las personas del mundo.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias