Cerca de 700 alumnos de siete centros educativos de Tres Cantos participan en la Red de Colegios EducaEnEco

Ecoembes está desarrollando este programa que fomenta el cuidado del medio ambiente

D. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, Valentín Pantojo, concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la Información y Pablo Mariñas, responsable de Gestión Local y Autonómica de Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad a través del reciclaje de envases en España, han visitado esta mañana uno de los colegios adscritos al programa de Ecoembes: 'Red de Colegios EducaEnEco'. Gracias a esta iniciativa, puesta en marcha en colaboración con el Ayuntamiento, siete centros educativos de Tres Cantos se han unido a la Red este curso escolar y son cerca de 700 alumnos del municipio los que han podido sensibilizarse de la importancia del cuidado del medio ambiente.

Este programa tiene como objetivo impulsar el reciclaje en el día a día de los colegios de primaria, escuelas infantiles y centros de educación especial a través del trabajo en equipo de toda la comunidad educativa. Esto incluye, no sólo a los alumnos y sus familias, sino también a los profesores y el personal no docente de las escuelas, dos colectivos que juegan un papel fundamental a la hora de transmitir la importancia de separar correctamente los residuos. Un esfuerzo colectivo sin el que no sería posible el éxito de este programa.

Así, durante el tercer trimestre del curso, además de los cerca de 700 alumnos, 105 docentes y 60 miembros del personal no docente del centro educativo participan en el programa. En este sentido, la 'Red de Colegios EducaEnEco' facilita todas las herramientas necesarias para que los centros puedan reciclar y concienciar sobre la importancia que esta práctica tiene para el cuidado del entorno. En total, Ecoembes distribuirá más de 100 puntos de reciclaje para poder separar los residuos adecuadamente.

El programa aporta, además, un gran valor añadido gracias al asesoramiento personalizado que su equipo de educadores ambientales ofrece a cada centro, impartiendo formación a toda la comunidad educativa sobre su papel para conseguir un colegio más sostenible. De esta forma, se estima que se realicen en torno a 50 sesiones de formación tanto a alumnos y profesores como equipos de limpieza, bedeles o el personal de comedor y de cocina sobre cómo integrar la separación de residuos en sus tareas diarias.

Asimismo, un educador ambiental de Ecoembes realiza varias visitas al centro para conocer in situ cómo se va desarrollando el proyecto y resolver las posibles dudas. Una vez finalizado, se otorga un diploma y un sello que acredita el buen hacer y la predisposición de todos los miembros por mejorar su entorno.

La visita, que ha tenido lugar en el CEIP Carmen Iglesias, ha permitido a las autoridades conocer de primera mano en qué consiste el programa 'Red de Colegios EducaEnEco', así como los logros alcanzados en los centros de la localidad.

"En Ecoembes somos conscientes de la importancia de la educación y la concienciación desde edades tempranas. Los más pequeños serán quienes tendrán que cuidar de nuestro planeta y por ello debemos implicar a toda la comunidad educativa para que comprendan que un pequeño gesto como es depositar los envases en el contenedor correspondiente supone un gran beneficio para todos. Es la única forma de llegar a una sociedad comprometida y sostenible", señala Pablo Mariñas, responsable de gestión local y autonómica de Ecoembes.

Por su parte, Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, ha destacado que "Tres Cantos es un municipio comprometido con el medio ambiente, los vecinos están concienciados de la importancia de separar correctamente los residuos y actividades como ésta son importantes porque fomentan hábitos desde la infancia orientados al cuidado de nuestro medio ambiente".

Un programa consolidado a nivel nacional

Durante el curso pasado se distribuyeron cerca de 12.500 puntos de reciclaje entre los casi 800 colegios de Madrid, Castilla y León, Canarias y Extremadura que participaron en la primera edición de la 'Red de colegios EducaEnEco', así como cartelería y otros materiales didácticos de apoyo. Sólo en la capital madrileña, el programa contó con la involucración de 382 centros que han logrado avanzar hacia un modelo más circular en la gestión de sus residuos.

Los madrileños, comprometidos con el reciclaje en sus hogares

Durante 2017 se reciclaron en la Comunidad de Madrid un total de 184.134 toneladas de envases, unos datos que representan un incremento del 5% respecto al año anterior y que reflejan el compromiso de sus ciudadanos con la separación de residuos.

Concretamente, cada madrileño depositó 21,8 kg en el contenedor amarillo (envases de plástico, latas y briks) y 13,5 kg en el azul (envases de papel y cartón), el 6,3% y el 10,1% más respecto a 2016, respectivamente.

