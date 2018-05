Pound, Mile, Foot guía práctica de supervivencia para tus viajes a Reino Unido y EE.UU

Las unidades de medida son las singularidades más diferenciadoras

Antes de viajar o emigrar a un país de habla inglesa –especialmente al Reino Unido o Estados Unidos–, tómate como obligatoria la siguiente lectura. No esperes a que las personas residentes en estos países te den todo hecho por tu cara bonita, ¡tienes homework!

ABA English, escuela de inglés online con millones de alumnos en todo el mundo, te revela una guía práctica de supervivencia para convertirte en todo un residente del Reino Unido (UK) o Estados Unidos (US), y así evitar quedarte con hambre o sin gasolina, saber calcular las distancias o no perderte en el transporte público.

Inglés de UK o US, ¿cuál pesa más?

Una de las singularidades más diferenciadoras de los países de habla inglesa, radica en el tipo de unidades de medida que utilizan, distintas a las nuestras.

A la hora de referirse al volumen, encontramos Pint (pinta), una palabra que hace referencia a una medida volumétrica, y no a un tipo de vaso. Así, existen dos tipos de pintas: la americana (473.176 ml) y la inglesa o imperial (568.261 ml). Ya sabes, si estás en UK y pides una pint de cerveza recuerda que es un 20% más que la americana Otro must a tener en cuenta es Gallon (galón), una unidad empleada en países anglófonos –especialmente en Estados Unidos– para medir volúmenes de líquidos como la gasolina. Y, como sucede con la pinta, equivale a 4,54609 litros o 3,785 litros en función de si es americana o inglesa, respectivamente. Recuerda calcular bien y para no quedarte sin petrol en UK o gas en US.

En lo que respecta a unidades de masa, cabe destacar las siguientes: Pound (libra), principal y más conocida unidad de peso equivalente a 0'45 kg –ten en cuenta que si te pides un pound de carne para dos personas pensando que es un kilo seguramente os quedéis con hambre–; Ounce (onza), destinada a pesar mercancías con mayor precisión y equivalente a 28'70 gramos; y, por último, Stone, para medir grandes cantidades de masa equivalente a 6'35 kilogramos.

No obstante, la mayor variedad existe en las unidades de longitud, entre las que destacan: Inch (pulgada), para medir pequeñas longitudes, equivalente a 2'54 centímetros; Foot (pie), empleada para distancias como la estatura de las personas, equivalente a 30,48 cm –llévate aprendido el cálculo de tu estatura en pies nunca sabes para qué lo podrás necesitar; Yard (yarda), para extensiones medias, equivalente a 0'94 m; aunque la más utilizada y conocida para longitudes largas es Mile (milla), equivalente a 1'6 kilómetros –si ves que las señales de tráfico recomiendan no más de 60 miles, ya sabes que estas rozando los 100 km/h (96 para ser exacto)–.

¡No te pierdas por el camino!

Moverte por el país al que vayas, es algo que inevitablemente deberás hacer. Pero antes, tendrás que referirte a un medio de transporte u otro para hacerlo. Para algo tan simple como coger el metro, Underground es la palabra a tener en cuenta para hacerlo en el Reino Unido. ¡Pero cuidado! Porque, por ejemplo, los londinenses se suelen referir a él como Tube. Los americanos, en cambio, siempre hablan de Subway.

Pero si cuentas con menos tiempo y no te queda otra que coger un taxi, tanto en UK como en US no tendrás problemas porque se emplea la misma palabra, aunque también podrás hacer uso de Cab. Y si, en cambio, quieres moverte en moto, anótate estas dos: Motorbike (UK) y Motorcycle (US). Otros must a tener en cuenta dentro del contexto del transporte es la carretera en la que te moverás: si vas a hacerlo en autopista fuera de la ciudad, lo correcto es decir Motorway (UK) o Highway (US). Sin embargo, si tu conducción se va a basar más dentro de un núcleo urbano, ten precaución de no subirte encima del Pavement (acera en UK) o Sidewalk (acerca en US) cuando te dispongas a aparcar, y así evitarte una multa.

Day-to-day tips

A la hora de residir en una ciudad del Reino Unido o los Estados Unidos, existe un glosario de palabras cotidianamente empleadas en el día a día, pero que debes tener en cuenta que no serán las mismas en un sitio u otro a pesar de compartir el mismo idioma. Por ejemplo, si lo que quieres es comprarte o alquilar un piso, en función de si lo haces en UK o US deberás referirte a Flat o Apartment, respectivamente. Y, una vez vivas en él, también puede inducirte a la confusión la palabra 'ascensor', pues en inglés británico es Lift, mientras que en el americano Elevator.

En lo referente a actividades de ocio, ten en cuenta que para solicitar la cuenta en un restaurante deberás pedir la Bill (en el Reino Unido) o Check (en Estados Unidos). ¿Prefieres, en cambio, ir a disfrutar de una obra de teatro? Entonces debes saber que para ello los británicos se refieren a él como Theatre, mientras que los americanos lo hacen como Theater, es una cuestión léxica. Y si lo que deseas es ir al cine, lo harás para ver un Film en el Reino Unido, o un Movie en Estados Unidos.

