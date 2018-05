CCOO respalda a los y las docentes del Programa de Profesores Visitantes en Reino Unido perjudicados por la mala gestión del Ministerio

El sindicato solicita asimismo que se haga público el acuerdo

La Federación de Enseñanza de CCOO denuncia los errores cometidos por el Ministerio de Educación en el procedimiento de selección de la pasada convocatoria del Programa de Profesores Visitantes en Reino Unido y alerta ante la posibilidad de que se vuelvan a producir. Entre otros, señala que profesores y profesoras no tuvieron a tiempo la información sobre la fecha y la hora de las entrevistas, recibieron ofertas sobre puestos para la enseñanza de idiomas que no eran el castellano, sus preferencias geográficas de asignación de centro no fueron tenidas en cuenta, no fueron informados adecuadamente sobre las características de los centros que se les asignó, etc. En total, solo 14 docentes de los 147 que pasaron la entrevista obtuvieron un contrato en el Reino Unido.

El sindicato denuncia la externalización del procedimiento de selección de candidatas y candidatos a una agencia de contratación que ha puesto en marcha un sistema virtual que ofrece salarios bajos y no reconoce retributivamente su experiencia profesional.

El sindicato solicita asimismo que se haga público el acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Department for Education y exige garantías de que las plazas vacantes queden cubiertas en un proceso selectivo justo, transparente, ecuánime y en condiciones laborales adecuadas.

La Federación de Enseñanza de CCOO pide al Ministerio que vele por sus docentes y sus intereses y le recuerda que el objetivo de este programa es la difusión de nuestra lengua y cultura.

