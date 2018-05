Ricardo Rivero: "Necesitamos más recursos en investigación, más oportunidades para los jóvenes"

La uniformidad total no es la solución, hace falta coordinación

La universidad pública tiene encomendado dar acceso a la educación

En esta Universidad se publica mucho y bien en inglés

Rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero

El catedrático de Derecho Administrativo, Ricardo Rivero fue elegido rector de la Universidad de Salamanca en noviembre del año pasado y tomó posesión en diciembre. Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la USAL cuenta con un equipo de go-bierno integrado por Susana Pérez (vicerrectora de Investigación y Transferencia); José María Díaz (vicerrector de Profesorado); Enrique Cabero (vicerrector de Política Académica y Participa-ción Social); Efrem Yildiz, (vicerrector de Internacionalización); Fernando Enrique Almaraz (secre-tario general); Ana Belén Ríos (vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad); Javier González (vi-cerrector de Economía); Izaskun Álvarez (vicerrectora de Docencia de Grado y Evaluación de la Calidad); y Purificación Galindo (vicerrectora de Posgrado y Planes Especiales en Ciencias de la Salud).

La Universidad de Salamanca cumple 800 años, lo que la convierte en la primera de las universidades españolas y una de las más longevas del mundo. Sus ocho siglos de historia, lo son también del sistema universitario de nuestro país.

Bajo la Presidencia de Honor de los Reyes, la efeméride, catalogada como acontecimiento de Estado, desarrolla un amplio programa de eventos con los que la Universidad de Salamanca pone de relevancia sus valores como cuna del Humanismo y patria intelectual de recordados estadistas, su riqueza patrimonial y su condición de pionera y líder en la enseñanza del Español.

¿Qué significa para la Universidad de Salamanca que el encuentro se celebre en esta ciudad?

Convertirnos durante estos días en la capital mundial de la educación superior es una gran oportunidad para visibilizar todas las capacidades del sistema universitario español, y en particular la internacionalización de la Universidad de Salamanca donde nació esta institución en Iberoamérica con la que se fundaron muchas de las universidades americanas y que presenta un atractivo para los estudiantes europeos, iberoamericanos y asiáticos, por lo que mostrar en muy pocos días todo esto, es como he dicho, una gran oportunidad, una ocasión y un hito porque no todos los años se celebran 8 siglos.

Cuando habla de internacionalización, es uno de los mayores handicaps que tiene en este momento la universidad pública española. El hecho de no atraer talento internacional simplemente a través de las becas internacionales o de Erasmus, ¿cómo las universidades españolas pueden atraer más talento internacional, más estudiantes extranjeros?

Algunas universidades públicas españolas tenemos porcentajes de internacionalización que son de los más altos de Europa, como es el caso de la Universidad de Salamanca, pero también otras como Barcelona, la Complutense, que traen a muchísimos estudiantes europeos e iberoamericanos. Desde luego es nuestro caso, pero efectivamente necesitamos más recursos en investigación, más oportunidades para los jóvenes investigadores para ir más allá y no solo atraer estudiantes de grado, de máster o doctorado, sino ser capaces de retener en una competencia por las condiciones económicas y de calidad de la oferta de infraestructuras de investigación a quienes tengan más capacidades para aportar resultados investigadores.

Hablando de resultados, de datos y cifras de la universidad española con respecto al resto del mundo, en estas últimas semanas que ha estado tan en entredicho el prestigio de la universidad, ¿qué le diría a aquellas personas que están viendo la universidad española con unos ojos poco halagüeños?

Decía Unamuno, refiriéndose a la fachada plateresca de nuestro estudio, que había quien solo veía en ella la rana y no está mal que se mire a la rana, dicen que da buena suerte, pero lo malo es que solo se vea la rana, porque en la fachada plateresca de la universidad hay un mensaje de sabiduría, humanismo y lo mismo ocurre con la universidad, puede haber casos aislados de malas prácticas pero que es necesario corregir y de los que debemos aprender, por supuesto. Pero en general, el servicio que presta a la sociedad española una universidad pública, garantiza la igualdad de oportunidades, el acceso de todas las personas en función de su capacidad con independencia del origen social es notable. También nuestros resultados investigadores en comparación con las inversiones que se realizan, que en los últimos tiempos además han sido muy ajustadas por los esfuerzos presupuestarios que toda la sociedad española ha tenido que realizar, no sólo el sector público. Entonces, lo que yo diría es que se contemple todo, aquello que debe ser mejorado y que es nuestra responsabilidad cambiar y lo que está funcionando bien.

Hablando de igualdad de oportunidades, ¿cómo valora la política universitaria en la que cada comunidad autónoma pone unas tasas? Es decir, los estudiantes ahora mismo ven como 17 sistemas universitarios, y con respecto a las matrículas, también 17 modelos de precios. ¿Habría que homologar y bajar esas tasas partiendo incluso de lo que decía el secretario general de la OCDE para que el coste no sea un impedimento?

Bueno las recomendaciones OCDE siempre son tenidas muy en cuenta. Yo creo que si tenemos un estado autonómico, la uniformidad total no es la solución, pero desde luego sería conveniente desde mi punto de vista, una mayor coordinación, no solo en aspectos relacionados con las tasas sino también con lo relativo a la EVAU, la prueba para acceso a la universidad, que ahí se producen algunas simetrías que en general, bueno, mensajes equívocos en ocasiones. Hay que ver cuál es el mejor de los medios para conseguir que todas las personas puedan estudiar con independencia de sus recursos económicos, política de becas, política de precios públicos, etc, pero en todo caso, tantas diferencias entre comunidades autónomas no son el mejor de los escenarios.

Uno de los mejores escenarios que tenga tasas muy elevadas siempre sale muy favorecida en los rankines internacionales, Cataluña, ¿cuál es su éxito frente a otras comunidades autónomas? Porque es cierto que Castilla y León tiene unos informes PISA muy destacados, sin embargo, en las universidades no destaca tanto como en las catalanas.

Bueno, nuestra posición en los rankings en una comparativa con los presupuestos que gestionamos es bastante aceptable. Por supuesto, cuanta más inversión haya en investigación, mayores son los resultados en productividad investigadora, que es por cierto, uno de los indicadores fundamentales que miden esos rankings. La Comisión Europea está impulsando hace varios años rankings mucho más completos que no solo tiene en cuenta la productividad investigadora, sino que incluye otros aspectos como la calidad docente, en esto la Universidad de Salamanca está muy altamente calificada o el servicio al desarrollo territorial del entorno más próximo, en lo que también trabajamos de manera muy activa. Así que, necesitamos por un lado, indicadores que midan todo lo que hace la universidad y no solo publicaciones en inglés, siendo este un resultado importante y, por otro lado, también hay que comparar en función de los recursos que se maneja. Si una universidad tiene cinco veces más presupuesto que otra, obviamente, podrá producir mayor resultados investigadores.

Pero a nivel de comunidad autónoma, si es cierto que con menos recursos, Castilla y León hace mucho más en educación secundaria elevando la posición de los alumnos de quince años altamente en PISA frente a otras comunidades.

Sin duda, esto es una tierra de saber y también las universidades nos esforzamos para que los resultados sean homologables, pero lo que se mide en PISA tiene que ver con la calidad de los estudiantes que formamos, mientras que lo que miden los rankings internacionales tiene que ver con la producción investigadora en unas determinadas áreas, no mide todo el servicio público que presta la universidad. La universidad pública española tiene encomendado dar acceso a la educación superior al mayor número de estudiantes con capacidades y en esos rankings no es objeto de medición prioritaria, así que cumplimos bien nuestro cometido institucional, también salimos bien parados en función de nuestro presupuesto en la medición de los resultados investigadores. Hay que saber qué es lo que se mide, cómo se mide, quién ha decidido que se mida eso, porque la investigación en español no se mide en esos rankings y muchas humanidades y ciencias sociales producen investigación en español. Si queremos defender este tipo de investigación, a lo mejor tendríamos que mirar otro tipo de rankings con indicadores completos.

¿Existe alguna plataforma entre universidades para fomentar esa labor investigadora en español con papers en español?

Sí, se está movilizando la comunidad científica, la española y la iberoamericana, en el sentido de que los sesgos de los rasgos que mueven principalmente las publicaciones en inglés, sean contrarrestados con una política pública que debe ser panhispánica de fomento de la producción científica en español.

Claro, yo hago esa pregunta porque a través del 800 aniversario de la Universidad de Salamanca se reivindica el papel del español como lengua vehicular a nivel internacional, entonces, algo tiene que ver la Universidad de Salamanca en ser, quizá, potenciadora de que se mida la investigación en español.

Por supuesto, estamos decididos a hacerlo. En esta Universidad se publica mucho y bien en inglés y también tenemos oferta académica en inglés, pero no queremos trabajar solo en una lengua ajena, queremos proteger y potenciar en la ciencia nuestra lengua, que es una lengua que hablan cientos de millones de personas en todo el mundo. Después del inglés es ya, por encima del francés, la segunda lengua internacional, en número de conocedores de esa lengua para los que no es la primera. Esta es la fuerza del español y también debería ser la fuerza del español en la ciencia. Pero si únicamente nos fijamos en esos rankings que miden la producción científica, en revistas que no publican en español, pues estamos prestando un servicio insuficiente a nuestra proyección como estado.

Volviendo a la parte de la internacionalización, en muchas ocasiones se ha dicho que ofertar grados en inglés en las universidades, que no son grados bilingües, no hace a la universidad más internacional. No obstante, en España, aun carecemos bastante de títulos que son totalmente íntegros en otro idioma. La Universidad de Salamanca, ¿cómo se sitúa esto?

Somos la primera universidad de Castilla y León que oferta en el curso 2018/2019 un grado universitario oficial íntegramente en inglés. Además de que en otras muchas otras ofertas académicas hay asignaturas que se imparten en inglés hace años, en esta universidad ya tenemos aprobado un grado universitario oficial totalmente en inglés. Esta es la primera universidad que ha promovido un máster universitario oficial íntegramente en inglés que se viene desarrollando hace ya dos años en la que la oferta académica en la que se forman todos los funcionarios de la Comisión Europea de Fronteras. Con la agencia Frontex, la USAL promovió un máster universitario oficial interuniversitario en el que junto a otras universidades europeas, recibimos a los funcionarios de fronteras y nuestros profesores y profesoras les imparten docencia en inglés, así que lo que hay que proponer es que se conozca en detalle que en esta universidad haya un grado universitario oficial íntegramente en inglés y un máster universitario oficial con la Comisión Europea íntegramente en inglés y defendemos el español.

Pero ¿realmente no cree que si no hay más grados íntegramente en inglés, la capacidad de atracción de alumnos de otras lenguas, es muy limitada?

Vamos a incrementar la oferta de grados y de másteres universitarios en inglés, esto es una línea de trabajo que tenemos, pero no nos vamos a convertir en una universidad del inglés, porque nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra potencia hacia iberoamerica es el español, entonces sin prejuicio de que vamos a traer estudiantes internacionales para cursar esas titulaciones en inglés, tenemos que tener muy presente que trabajar porque el español sea una de las grandes lenguas internacionales, como de hecho ya lo es, en la ciencia, en la universidad, es una misión institucional del sistema universitario español. Tenemos que trabajar en las dos áreas. Atraemos muchos estudiantes asiáticos, japoneses, coreanos, del sur, chinos, y algunos pueden venir a cursar grados y másteres en inglés, pero sobre todo vienen a aprender español. Que estos estudiantes consideren atractivo estudiar el español, esto es muy bueno para nosotros.

En relación a los másteres universitarios y que por desgracia, a pesar de los acontecimientos últimos, hay mucha población que no los tiene en consideración, ¿qué les diría a esos estudiantes que están replanteándose si cursar o no cursar un máster independientemente el que sea profesionalizante que eso es obligatorio y ahí no hay vuelta de hoja, pero para el resto de gente, qué le diría a esos alumnos que se plantean si realmente merece la pena?

Yo les diría que en la universidad de salamanca formamos excelentes profesionales, mujeres y hombres en nuestros másteres universitarios oficiales que ahora están realizando esfuerzos extraordinarios para superar esas asignaturas, incluso realizar sus trabajos de fin de máster que les cuesta mucho sacrificio y dedicación y que salen de aquí muy preparados y tanto las instituciones como las empresas reciben bien a nuestros profesionales formados en esos másteres, que la inversión en educación es la mejor de todas y que es lo único que nadie nunca nos podrá arrebatar. Dedicar un año o dos a complementar los estudios con una formación especializada como la que ofrecen los másteres universitarios es una idea excelente, al menos en esta universidad.

En relación a la entrada que lleva desde diciembre en el cargo, ¿cómo lleva el liderazgo de esta universidad además con el aniversario de la universidad? Y ¿por qué se animó a involucrarse en este proyecto?

Hay una razón fundamental, yo tengo la gran suerte de estar rodeado de un gran equipo de personas, de mujeres y hombres que quieren muchísimo a la universidad de salamanca, y contar con una comunidad académica, estudiantes, personal de administración y servicios, investigadoras e investigadores, que saben que el octavo centenario es una oportunidad única para la universidad y que viven la universidad mucho más allá que un mero lugar profesional, lo consideran como parte de sus sentimientos más profundos. Con una comunidad universitaria de cerca de 33.000 personas y con un equipo excelente se puede proyectar hacia el futuro en esta ocasión única la primera universidad española. Solo una persona no puede lograr nada, pero con tanta colaboración de todos, se puede.

Pero a nivel mucho más personal, es decir, ¿qué le animó a presentarse, a estar al frente? Porque imagino que cuando te presentas a unas elecciones, te debe rondar algo por el estómago, pasión universitaria, de querer cambiar lo que estaba establecido o mejorar ciertas cuestiones.

Cada rector o rectora intenta hacer lo mejor por la universidad y dar también lo mejor de sí mismos. Todas las personas que me han precedido en esta responsabilidad, han dado lo mejor de sí. Yo me propongo lo mismo y lo que me mueve es devolver a la universidad todo lo que la universidad me ha dado, que ha sido mucho. Esto es un honor y también una gran responsabilidad y para mí poder corresponder a las muchas experiencias formativas y a las oportunidades que me ha dado la universidad y posibilitar también que otras personas tengan esas oportunidades.

Esta última semana se ha conocido los resultados electorales de la universidad Jaume I y la Rovira i Virgil, es decir, dos mujeres más al frente de las universidades públicas con las mujeres que ya también estaban al frente de las universidades privadas. ¿Me parece que algo está cambiando en la universidad española?

Es una fantástica noticia, es excelente que tengamos mujeres líderes universitarias en los rectorados. La población universitaria está compuesta por un 50% mujeres, yo creo que estamos avanzando y hemos de avanzar mucho más en ese sentido.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias