Universidad de Deusto decidirá en su Consejo de Gobierno del 8 de junio la creación de un grado de Medicina

Presentará su proyecto de grado ante Unibasq

La Universidad de Deusto quiere empezar a ofrecer estudios de Medicina, por lo que el próximo 8 de junio someterá el proyecto a la aprobación del Consejo de Gobierno del centro universitario, para, posteriormente, presentarlo ante la Agencia Vasca de Calidad, Unibasq, para que lo evalúe y dictamine en función de los estándares de excelencia aplicables a los grados universitarios en el país.

El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, ha hecho el anuncio durante su intervención, este lunes, en el desayuno "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", donde ha reflexionado "sobre el presente y el futuro de la Universidad de Deusto".

Guibert ha destacado que, "en sus 132 años de vida, Deusto ha estado siempre atenta a las demandas de la sociedad y ese ha sido el criterio que ha impulsado a desarrollar el área bio y de salud, que se ha bautizado como DeustoBio". "No se trata solo de la ley de la oferta y la demanda, se trata de prestar un mejor servicio a la sociedad en un área vital para la calidad de vida, el desarrollo y la cohesión social", ha explicado.

Junto al criterio básico de "misión, servicio y humanización de la salud", el rector Guibert ha señalado otras cinco razones que les han llevado a poner sobre la mesa una primera propuesta de un grado en medicina en la Universidad de Deusto. La primera, ha dicho, "las nuevas y crecientes necesidades en un sector que demanda cada día más enfoques integrales, holísticos e interdisciplinares, necesidades globales y también necesidad constatable y constatada de nuevos profesionales en el sector", y la segunda "la posibilidad de canalizar y activar para la docencia y para la investigación energías del sector hoy no suficientemente aprovechadas".

Como tercera y cuartas razones ha citado "el know how de Deusto en el área en general y en psicología, neurología, drogodependencias, gestión de la salud, e-salud y ética de la salud, en particular", y el "know how de la Compañía de Jesús en el mundo con 14 facultades de Medicina y más de 60 universidades con titulaciones en el área bio-salud".

La última razón ha sido "incorporar nuevos modos de enseñar, aprender y hacer en medical education y las metodologías de enseñanza-aprendizaje más innovadoras y punteras".

En este sentido, el rector ha precisado que "si hay necesidad, si hay demanda, si hay profesionales dispuestos, si hay conocimiento, si hay innovación, si hay proyecto, si hay instalaciones, ¿por qué no?. Y es que quien gana es este país".

Por otro lado, Guibert ha dicho que la Universidad de Deusto "es consciente de que este proyecto no puede hacer solo", sino que se necesita "de la complicidad y apoyo del sector". Por ello, Deusto está conveniando con diversos hospitales y clínicas, con algunos de los cuales a día de hoy la Universidad ya tienen firmados convenios de cooperación educativa para otros grados.

El rector ha asegurado que el proceso está siendo "difícil y complejo, porque son mil y una las variables, las interacciones, las alianzas". En este sentido, ha destacado el proceso de "diálogo constructivo" mantenido con los Departamentos de Sanidad y Educación, Universidades e Investigación a lo largo de muchos meses.

Al respecto, José María Guibert ha anunciado que "hoy el proyecto está donde tiene que estar y está a días de ser presentado en Unibasq, un referente en el mundo de las Agencias de Calidad, que será quien lo evalúe y dictamine en función de los estándares de excelencia aplicables a los grados universitarios de este país". "Ése ha de ser el criterio, el único criterio: rigor, calidad y excelencia", ha puntualizado.

Así, el próximo 8 de junio la Memoria de Verificación del futuro grado en Medicina será sometida a aprobación del Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, aprobación tras la cual será presentada a Unibasq. "Un nuevo futuro se abre para Deusto", ha declarado.

Por otro lado, ha destacado que el de Deusto es "un modelo de éxito, avalado por su posición de liderazgo en los rankings de enseñanza-aprendizaje, y socialmente reconocido y prestigiado". Como ejemplo ha puesto que Deusto ha sido incluida en el top-17 mundial en docencia universitaria y declarada finalista del Premio Global Teaching Excellence Award a la excelencia docente entre más de 300 universidades de 41 países.

Por otro lado, Guibert ha destacado que la relación entre Deusto y la empresa ha sido "históricamente estrecha y fructífera". El rector ha dado a conocer que el 96% de los estudiantes de Deusto hacen prácticas en la empresa, que la universidad tiene firmados 4.487 convenios de prácticas curriculares y extracurriculares, y que el número total de horas de prácticas de los alumnos de Deusto el curso 2016-2017 fue de 1.071.450.

Respecto a la formación dual, ha dicho que esta formación "no significa más prácticas, ni más formación en empresa para un grupo reducido de alumnos, sino que responde a un nuevo paradigma en el que la universidad y la empresa comparten y se corresponsabilizan de la formación del estudiante". "La formación dual es ya uno de los ejes estratégicos de presente y de futuro de nuestra universidad", ha subrayado, para destacar que, "a día de hoy, tenemos ya más de 52 empresas formando parte del ecosistema Deusto de Formación Dual".

Guibert ha asegurado que la universidad está también dispuesta a dar "nuevos y significativos pasos en el tema del emprendimiento y situarlo en el centro de nuestro proyecto formativo incorporándolo al currículo de todos los cursos". Sobre la formación profesional, ha señalado que la Universidad de Deusto "tiene el reto de contemplar esta formación como un actor con una especial relevancia".

"Bienvenidos los puentes entre la formación profesional y la universidad. Desterremos prejuicios como que la universidad es formación de primera y la formación profesional formación de segunda, y prejuicios como que la formación profesional es garantía de empleo y la universidad un salvoconducto al desempleo. La realidad solo es una: la ecuación formación-empleo es una ecuación directa", ha indicado.

En relación con la formación on line, el rector ha señalado que el futuro de la educación "incorporará todas las potencialidades on line y el valor insustituible que aporta la presencialidad". Según ha indicado, "la formación superior no se acaba con 22 o 24 años", sino que "los cambios acelerados exigen la adaptación permanente de conocimientos, competencias, destrezas y habilidades" y las universidades "han de responder a las demandas de formación". Por ello, ha remarcado, "la universidades del futuro serán organizaciones abiertas y flexibles de formación a lo largo de la vida, o no serán".

En cuanto a investigación, ha destacado que la Universidad de Deusto cumple "46 de los 47 indicadores de investigación del Contrato Programa suscrito con el Gobierno Vasco", así como que en el último ranking publicado el pasado 9 de mayo, Deusto obtiene "alto rendimiento en indicadores de investigación tales como fondos externos de investigación liquidados y captados, algo impensable solo hace unos años".

En relación con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, el rector ha reiterado una vez más su "lealtad institucional y firme disposición a la colaboración, como así ha sido hasta el presente". "Nos sentimos cómodos con el concepto de sistema universitario vasco, porque sistema es más que la simple suma o agregación de unidades y debiera significar enfoque integral, colaborativo y equitativo", ha manifestado.

