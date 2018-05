Deusto ofrecerá un grado de medicina para el curso 2019/2020

El rector explicó algunos de los detalles del proceso

El rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert, presentó este lunes en el "Fórum Europa. Tribuna Euskadi" el primer grado en medicina de esta universidad privada vasca. El nuevo grado "da respuesta a las necesidades y demandas" en formación superior y cuya memoria será presentada para su verificación en el consejo de gobierno de la universidad este mismo viernes.

En su intervención en este encuentro organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Guibert avaló este nuevo grado de formación y manifestó que la Universidad de Deusto "ha estado siempre atenta a las demandas de la sociedad, y ese ha sido el criterio que ha impulsado a desarrollar el área bio y de salud" y que ya ha sido bautizada como "DeustoBio". En este sentido, el rector vasco también anunció que la memoria del proyecto será presentada en unos días en la Agencia de Calidad: Unibasq y que podría estar ya en marcha para el próximo otoño.

"No se trata solo de la ley de oferta y demanda, se trata de presentar un mejor servicio a la sociedad en un área vital para la calidad de vida, el desarrollo y la cohesión social", explicó. Gilbert opinó que junto al "criterio básico de misión, servicio y humanización de la salud" existen razones que nos han llevado a poner sobre la mesa una primera propuesta de un grado en medicina en la Universidad de Deusto: las nuevas y crecientes necesidades de un sector que demanda cada día más enfoques integrales, holísticos e interdisciplinares, la posibilidad de canalizar y activar la docencia y para la investigación de energías del sector hoy no suficientemente aprovechadas. En este sentido, precisó que "si hay necesidades, si hay demanda, si hay profesionales dispuestos, si hay conocimientos, si hay innovación, si hay proyecto, si hay instalaciones... ¿por qué no?".

Durante su conferencia, el rector de la Universidad de Deusto explicó algunos de los detalles del proceso, como la financiación. A este respecto Guibert dijo que "soy consciente de que este proyecto no puede hacerse solo", para lo cual "Deusto ya esta conveniando con diversos hospitales y clínicas" y adelantó que ya existen convenios firmados de cooperación educativa para otros grados.

"El proceso está siendo difícil y complejo" porque son "mil y una variables, las interacciones, las alianzas". En este sentido, manifestó su satisfacción por el proceso de diálogo "constructivo" mantenido con los Departamentos de Sanidad y Educación, Universidades e Investigación a lo largo de los meses. El rector anunció que "hoy el proyecto está donde tiene que estar y está a días de ser presentado en Unibasq, un referente en el mundo de las Agencias de Calidad que serán quien evalúen y dictamine en función de los estándares de excelencia aplicables a los grados universitarios de este país". Asimismo, recordó que el único criterio ha de ser "el rigor, la calidad y la excelencia".

Durante el turno de preguntas, Gilbert también adelantó las "avanzadas negociaciones" con el IMQ Zorrozaurre para realizar las prácticas simuladas de los alumnos, y el conjunto de maquinaria que sirva para la formación preclínica. La facultad contaría con alrededor de 80 alumnos, "creemos en la enseñanza en grupos pequeños, y ofrecer un nuevo modelo de enseñanza".

