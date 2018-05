Los estudiantes españoles no disfrutan la universidad

Son los que peor se adaptan a nuevos métodos de enseñanza

Los jóvenes españoles son los que menos disfrutan sus años universitarios y los más insatisfechos con sus universidades, frente a los estudiantes británicos, estadounidenses, chinos e indios, a la luz de los resultados de la I Encuesta Internacional sobre Estilos de Vida en la Universidad de Sodexo. Por el contrario, las mayores similitudes aparecen con los italianos, lo cual pone de relieve hasta qué punto la experiencia universitaria está vinculada a la cultura nacional y regional.

Más de 5 millones de universitarios estudian fuera de sus países. Es el doble de los 2,1 millones que estudiaron fuera de su país en el año 2000 y más del triple que en 1990. El objetivo de esta encuesta es descubrir ideas y maneras de mejorar la calidad de vida de los estudiantes a lo largo de sus vidas académicas.

Carina Cabezas, presidenta de Sodexo Iberia, afirma: "Sodexo, en su división global específica para universidades, atiende a 8 millones de estudiantes por día en 1.000 universidades de 32 países, sobre todo en Norteamérica y Europa. En este mercado de la educación superior, cada vez más competitivo y global, es de vital importancia que las universidades, y también sus socios, apliquen conocimiento e inteligencia globales".

¿Cómo eligen universidad?

Poder vivir en casa de sus padres es para los estudiantes españoles el factor clave (44 %) para escoger universidad, seguido de la cercanía con la red de transportes (43 %). También son según esta encuesta los más apegados al hogar junto con los italianos (44 %). La realidad suma a ese 44 % otros 12 puntos, ya que más de la mitad de universitarios españoles (56 %) no abandonan el hogar familiar durante sus estudios universitarios (el mayor porcentaje de los seis países de la encuesta).

Los preuniversitarios también se fijan en las instalaciones de los servicios informáticos y las bibliotecas destinadas al estudio. Es la opción más valorada por los estudiantes indios (54 %), británicos y chinos (43 %), italianos (38 %) y españoles (33 %). Para los estadounidenses, en cambio, es la disponibilidad de la ayuda financiera (46 %).

En cambio, una vida social activa con buenas instalaciones sociales solo es importante para el 23 % de los españoles, siendo los que menos lo valoraron. Los jóvenes de Reino Unido (38 %), seguidos de los de China (36 %) son los más interesados en una vida social rica.

Aspectos como tener buenos vínculos con empresas, u otro tipo de organizaciones para prácticas, solo son importantes para el 19 % de los españoles, el valor más bajo entre sus compañeros del resto de países. Pero es que nuestros jóvenes también son los que menos interés mostraron en la orientación y apoyo sobre su carrera, en buenas instalaciones del comedor, en la existencia de asociaciones y clubes, y en buenas instalaciones deportivas; solo los italianos les ganan en este aspecto, importante únicamente para un 7 %.

¿Qué más influye en su decisión?

Un ambiente amigable, una buena reputación y la información disponible en Internet son los otros aspectos fundamentales a la hora de decidirse por una universidad frente a otras. A nivel global, un ambiente amistoso es lo más importante para el 78 % de los futuros universitarios. La reputación y clasificación en rankings (76 %) y la búsqueda en Internet (72 %) también están entre los elementos que más les ayudan a elegir su futura universidad. Les siguen como factores decisores, la experiencia durante las jornadas de puertas abiertas (63 %), el consejo de los padres (62 %), el consejo de los profesores (57 %) y la recomendación de los amigos (49 %).

Los jóvenes españoles, por su parte, elaboran su decisión a la hora de elegir universidad en base a la reputación, que es clave para el 60 % de los encuestados, el consejo de sus padres (54 %), un ambiente amigable (53 %), la información recogida por Internet (48 %), la recomendación de los amigos (38 %), el consejo de los profesores (36 %) y, por último, la experiencia durante las jornada de puertas abiertas (35 %). En cambio, la jornada de puertas abiertas consigue arrastrar a un 76 % de los indios, a un 71 % de los británicos, a un 70 % de los chinos, a un 62 % de los americanos y a un 59 % de los italianos.

Como no podía ser de otra manera, disponer de wifi y red inalámbrica en su alojamiento es lo más importante para todos, sean del país que sean, aunque son los españoles los que más importancia dan a estar siempre conectados (88 %).

La mayoría de los estudiantes españoles están convencidos de que su universidad no ayudaría con los problemas que les preocupan, mucho más que otras nacionalidades. Asimismo, un 25 % piensa que no es acogedora con los nuevos estudiantes.

Relación calidad-precio de su universidad: mala

Los universitarios españoles también son los más descontentos con la relación calidad-precio de la educación: un 35 % considera que es mala. Aun así, un 50 % no falta ni un día a clase durante la semana, mientras que un 19 % dice faltar dos días y un 16 % uno solo. Los americanos son los que menos faltan: el 62 % no falla ni un día. En cambio, los que más "hacen pellas" son los indios, ya que solo un 11 % confiesa no faltar ni una sola vez a la semana.

Los más satisfechos con la relación calidad-precio son los universitarios chinos (67 %), seguidos de los indios (55 %) y los americanos (52 %).

Ya en la universidad, lo más difícil durante el primer mes

Adaptarse a los nuevos métodos de enseñanza y a las cargas de trabajo fue lo más difícil para los jóvenes de los seis países (menos los de Reino Unido), si bien fueron los españoles (33 %) e italianos (32 %) los que más se quejaron. Para los británicos (27 %) hacer nuevas amistades fue el mayor reto.

La seguridad también es un factor relevante para los universitarios de la India (69 %), Reino Unido (66 %) y Estados Unidos (63 %).

Conciencia social, medio ambiente y libertad de expresión: ¿qué importancia le dan los jóvenes universitarios?

A los jóvenes de estos seis países lo que más les importa es que su universidad fomente un entorno donde tengan libertad de expresar sus preocupaciones y opiniones. Es el caso del 87 % de los chinos, el 86 % de los italianos, el 84 % de los indios, el 83 % de los británicos, el 82 % de los españoles y el 79 % de los estadounidenses.

También está entre sus prioridades que su universidad sea consciente del desperdicio de alimentos, es decir, de su reducción. Es importante para el 87 % de los indios, el 82 % de los chinos, el 71 % de los italianos, el 61 % de los americanos y para el 60 % de los españoles y británicos.

Las oportunidades de voluntariado y la involucración en la comunidad local son importantes para un 82 % de los jóvenes chinos e indios, seguidos del 64 % de los americanos, el 62 % de los españoles y el 58 % de los italianos y británicos.

Las energías limpias son relevantes para el 82 % de los universitarios indios, el 81 % de los chinos, el 73 % de los italianos, el 69 % de los españoles, el 68 % de los británicos y el 65 % de los americanos.

En último lugar aparecen las prácticas comerciales éticas. Son importantes para el 78 % de los chinos, el 75 % de los americanos, el 74 % de los indios, el 69 % de los españoles y los británicos, y para el 64 % de los italianos.

Globalmente, el 28 % pagaría más por alimentos de comercio justo o con certificación ética, aunque en el caso de los españoles se inclinan un punto más por los alimentos de procedencia local.

¿Cómo viven la diversidad los jóvenes universitarios?

A la luz de las respuestas, las universidades chinas son las más acogedoras con los nuevos estudiantes: es la opinión de un 84 %. Le siguen de lejos todas las demás. Así, un 56 % de los británicos sí cree que su universidad es acogedora con los nuevos, un 52 % de los indios y un 51 % de los americanos.

Los ratios más bajos una vez más los lideramos: solo el 45 % de los españoles y 39 % de los italianos consideran que sus universidades son acogedoras con los nuevos estudiantes.

El estudio también analiza las diferencias. Así, el 56 % de los estudiantes españoles considera que nuestras universidades son acogedoras con los estudiantes extranjeros. Con otras etnias, la ratio baja a un 52 % que sí considera que les acogen positivamente. Las sexualidades diferentes son bien acogidas según un 50 % de los encuestados. Las clases sociales son bien acogidas según un 48 % y las identidades de género son bien recibidas según un 46 %.

Una vez más, los estudiantes chinos destacan positivamente en la opinión de sus universidades. Para el 81 % los estudiantes de otros países son bien recibidos, para el 80 % las etnias también, para el 75 % las identidades de género diferentes son bien vistas, para el 70 % las clases sociales también son bien acogidas, mientras que las sexualidades diferentes solo la mitad cree que lo son.

Los estudiantes de Reino Unido puntúan el acogimiento de estas diferencias entre un 64 % y un 71 %, en sus universidades. El resto de países se mantienen en esta línea, siendo una vez más los estudiantes españoles los más descontentos con el arropamiento de la diversidad en sus centros universitarios.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias