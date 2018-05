Education Talks subraya la necesidad de abrir la escuela al entorno y permitir a los jóvenes comunicarse

Una escuela abierta al entorno y que abra espacios de comunicación que permitan a los jóvenes expresarse. Éstas han sido algunas de las prioridades que han subrayado los ponentes de la cuarta edición de Education Talks, el encuentro por la innovación educativa que promueve la Universitat Abat Oliba CEU y que ha congregado en esta ocasión a más de doscientos docentes y profesionales de la educación.

"Tenemos que facilitar contextos donde los chicos y las chicas puedan expresar sus sentimientos, sentirse libres de compartir miedos, inquietudes, éxitos y fracasos", ha subrayado la educadora y formadora de maestros de Vedruna Catalunya, Montserrat Jiménez. Para ejemplificar la necesidad de establecer nuevos marcos comunicativos, esta profesora ha hecho referencia a la situación que se generó en el colegio de Ripoll al que pertenecían los autores del atentado del 17 de agosto, del que ella fue directora. "Nos sentamos con más de veinte adolescentes, a los que preguntamos qué cosas les servían de ayuda. La respuesta fue que necesitaban poder hablar del tema, poco a poco, porque lo que pasaba a las redes era un círculo vicioso de comentarios e imágenes aterradoras". Un ejemplo extremo, pero elocuente, de que hay que promover desde las aulas una comunicación "personalizada, atenta e individualizada. Las redes sociales no lo pueden suplir todo", ha observado Jiménez. La ponente ha dado también los cinco principios que deberían regir esta comunicación: "empatía, amabilidad, sencillez, credibilidad y códigos adecuados".

Si Montserrat Jiménez ha apelado a facilitar la exteriorización de las inquietudes, el estudiante de Bachillerato de la Escuela Pia Sarrià y cofundador de FileNation, Àlex Sicart, ha hablado de la importancia de la introspección para descubrir aquello que nos apasiona. "Tenemos que ir al encuentro de los tenemos dentro y que nos hace extraordinarios". Sicart, que en 2017 fue incluido por Forbes en la lista de los treinta jóvenes europeos más influyentes, considera que la sociedad y la educación están "en un punto en el que todo tiene que acabar en un resultado. La felicidad no es un valor en sí mismo actualmente".

En sintonía con esta reflexión ha ido la intervención de la coach y directora de la firma IEi, Laura Mari Barrajón. "Necesitamos nutrir las aulas de afecto. El afecto nos nutre, pero hay un prejuicio contra él. Es sorprendente, pero hoy hablar de afecto es hablar de innovación educativa". Además, Barrajón considera que no hay que dejar el cambio únicamente en manos de los jóvenes. "No es cierto que el futuro dependa de los jóvenes, el futuro es una continuación de un presente que podemos cambiar ya".

Una escuela abierta al barrio

La directora del Instituto-Escuela El Til·ler, Domi Viñas, ha tomado como referencia el proyecto que desarrolla en este centro de Sant Andreu de Barcelona. Una iniciativa que pretende captar la atención frente a la "invisibilidad" que el sistema educativo ha tenido hacia los entornos desfavorecidos y de complejidad social. Del "no molestar, queremos pasar a que la gente nos mire. Estamos educando a los ciudadanos del futuro y no es bueno que el entorno los haga invisibles desde pequeños". Viñas ha citado al informe Delors de la UNESCO, en el que se determinan tres objetivos educativos: aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Estos tres propósitos se aglutinan en la guía "Aprende a ser" de la Escuela El Til·ler, que se basa en tres ejes: "las artes, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, todos ellos entroncados en el proyecto transversal de música", ha expuesto Viñas.

La conexión de escuela y vida real también ha articulado el mensaje de la profesora de los grados en Educación de la Universitat Abat Oliba CEU, Agustina Lacarte. "Si una de mis máximas como profesora es enseñar a vivir y no lo hago en clase, estaré repitiendo patrones no alineados con la realidad", ha dicho esta ponente, que considera que los educadores de hoy "son la generación del cambio". Uno de los ejemplos que Lacarte ha puesto sobre la falta de sintonía entre realidad y aula es el del trabajo en grupo. "Seguimos pidiendo a los alumnos que trabaje de modo individual cuando sabemos que en el mundo en el que vivirán se funciona de manera totalmente contraria".

David Calle, ingeniero de telecomunicaciones, fundador de Unicoos.com (el canal de contenidos educativos más seguido en el ámbito de habla hispana) y finalista del Global Teacher Prize en 2017, ha reivindicado la figura del profesor. "No hay nada más importante que ser profesor y hay que dar la clase con pasión". Calle es un profesional familiarizado con la tecnología, pero afirma que ésta "no está para sustituir al profesor". La tecnología sí puede servir de aliciente para el aprendizaje de materias esenciales como las matemáticas. "Hay que explicar a los estudiantes que sin matemáticas no habría whatsapp, ni google ni superhéroes".

