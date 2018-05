La digitalización de los negocios protagoniza la oferta formativa

Los másteres y posgrados no son obligatorios para obtener trabajo

La formación universitaria está obsoleta; no se encuentra a la altura de las circunstancias actuales. Es lo que dicen muchos expertos en educación terciaria que, además, apuestan por la especialización. La formación de máster y posgrado no es un requisito obligatorio para optar a un puesto de trabajo, pero sí es un elemento diferenciador en la empleabilidad de un candidato, según se desprende del Informe Infoempleo Adecco. Otra de las ventajas de cursar este tipo de estudios se puede notar en la diferencia salarial. Dentro de la categoría de directivos, el posgrado es más demandado en aquellas ofertas dirigidas al director comercial (36,6 por ciento), al director gerente (36,2 por ciento), al director financiero (35,3 por ciento) y al director de recursos humanos (35 por ciento). Cabe destacar que el porcentaje de estudiantes que al finalizar un grado comienzan un máster oficial está creciendo de manera clara en los últimos tres cursos (4,5 puntos porcentuales).

Formar a líderes que puedan tener un impacto positivo y duradero en las personas, en las empresas y en la sociedad gracias a su profesionalidad, integridad y espíritu de servicio es la misión que tienen las escuelas de negocio y universidades que aparecen a continuación.

Para el curso próximo sobresalen programas de formación interdisciplinar de alto nivel para ejecutivos que han de asumir puestos de alta responsabilidad. Entre las novedades se encuentran másteres sobre finanzas, marketing, recursos humanos, MBA, consultoría estratégica, abogacía, liderazgo, idiomas y gestión hospitalaria, entre otros.

Se ofertan programas en línea y blended –mixto, indicado para aquellos que necesitan compatibilizar agenda profesional y vida personal–, para que los nuevos empresarios estén en condiciones óptimas de dirigir con éxito cualquier tipo de pyme en los entornos cambiantes de la actualidad.

(Aenor) Gestión de empresas alimentarias

En los últimos años, el concepto de seguridad alimentaria es cada vez más exigente y ha hecho imprescindible en el sector la implantación de sistemas de gestión que identifiquen y controlen los peligros que puedan afectar negativamente a la seguridad de los alimentos. Para responder a esta necesidad, Aenor lanza el Máster en Seguridad Alimentaria, que permitirá a los participantes especializarse en un área de grandes oportunidades hoy y en el futuro. En octubre comenzará la 12ª edición del Máster en Sistemas Integrados de Gestión, que incluye prácticas.

(Cerem Inst. BS) Neuroliderazgo para un mundo globalizado

Los programas de Cerem están acreditados desde 1977. Su objetivo es formar directivos capaces de afrontar los nuevos retos del mundo de los negocios, desarrollar nuevas capacidades profesionales y gestionar y motivar equipos de alto rendimiento. El International MBA (10.000 euros) cuenta con contenido sobre neuroliderazgo, inteligencia artificial, neuromanagement, transformación digital, generación de valor, globalización, marketing y finanzas. El Big Data y Transformación Digital (8.000 euros) ofrece formación sobre el cambio tecnológico.

(Ceste) Dirección y administración de empresas

La Escuela Internacional de Negocios Ceste se ha convertido desde sus inicios en un centro de referencia en Aragón. Destaca su Máster en Dirección y Administración de Empresas orientado a profesionales, empresarios y ejecutivos con amplia experiencia profesional. Aporta una visión global del mundo de la empresa y promueve el intercambio de experiencias con los profesores (notables expertos en sus áreas) y entre alumnos. Su rasgo distintivo es el fomentar una experiencia humana didáctica, atrevida y práctica (9.550 euros).

(Cardenal Cisn.) Atención a la diversidad y apoyo educativo

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) es un centro privado de educación superior universitaria adscrito a la Universidad de Alcalá. Cuenta con un Máster en Atención a la diversidad y apoyos educativos (4.080 euros). La atención a la diversidad es uno de los grandes retos educativos de nuestro siglo. El maestro actual debe estar dotado de las competencias necesarias para atender de forma adecuada la diversidad de necesidades que pueden plantearse en el contexto del aula. En este sentido, el máster ofrece una cualificación especializada.

(Cedeu) Organización de eventos corporativos

Cedeu es un centro de estudios universitarios asociado a la Universidad Rey Juan Carlos. El Máster de Acceso a la Abogacía ofrece un desarrollo profesional indispensable para los juristas cuya meta es la abogacía, con un programa en el que el estudiante asume un papel activo en su formación apoyado en un profesorado de excelencia. Por su parte, el Máster en Organización de Eventos Corporativos e Institucionales capacita a los alumnos para dominar los aspectos de la organización de eventos en su planteamiento estratégico, producción, logística y ejecución.

(CEF.-) Programa en asesoría jurídico laboral

El Máster de CEF.- (Centro de Estudios Financieros) en Asesoría Jurídico-Laboral pretende dar respuesta a una demanda del mercado laboral: la necesidad de contar con profesionales que atesoren un alto grado de especialización en el ámbito de la asesoría jurídico-laboral. Con este título se ofrece la formación teórica y práctica para ejercer como abogado, auditor, consultor y asesor laboral en el campo de las relaciones laborales, ya sea organizando un despacho profesional propio o prestando servicios en distintos departamentos (7.140 euros).

(CEOE) Empoderar a las directivas españolas

El Proyecto Promociona de la CEOE fomenta que la mujer directiva ascienda hacia la primera línea de la organización, sensibilizando para ello a las empresas. El programa individual de Mentorización cuenta con los representantes del mayor nivel de las empresas participantes, sesiones individuales de coaching, comunidad 2.0, plataforma online y actividades de networking. Precio: 11.200 euros. El Fondo Social Europeo, a través del Instituto de la Mujer y en colaboración con CEOE, subvencionan 45 plazas en cada edición. Ya han participado 437 directivas.

(CES Cardenal) Gestión y liderazgo en RRHH

El Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros de Madrid, asociado a la Complutense, cuenta con formación personalizada (40 alumnos/aula). Se imparte Derecho, ADE, Derecho+ADE y Psicología. Máster en Psicología General Sanitaria, con 500 horas de prácticas en centros hospitalarios; Máster de Acceso a la Abogacía, con la colaboración de WoltersKluwers y ofrece formación complementaria gratuita que permite obtener dos títulos de especialista. Además, Máster en Dirección, Gestión y Liderazgo en RRHH; Máster en Criminología; entre otros.

(CEU IAM BS) Excelencia a la proyección internacional

El CEU IAM Business School (Institute for Advanced Management) es la escuela de negocios del grupo CEU. Vincula su excelencia académica a la proyección internacional de sus alumnos, potenciando su oferta en programas internacionales. Destaca el Global MBA (27.500 euros), que convierte a los participantes en líderes empresariales con espíritu global e innovador, con altos estándares éticos, que basen su estrategia en el uso de la tecnología, y que sean generadores de cambio en sus organizaciones y en las personas que las conforman.

(Ceupe) Ciberseguridad y 'hacker' ético en Madrid

El Máster en Ciberseguridad (precio con beca 1.995 euros) de Ceupe ofrece formación para securizar entornos cloud, del Internet de las Cosas e Industriales; auditar nueva normativa como GDPR; aprender los retos de ciberseguridad derivados de Blockchain; así como desarrollar las habilidades necesarias para trabajar como hacker ético. El Máster en Corporate Compliance (con beca, 1.990 euros) diseña e implanta un programa de prevención corporativo y desarrollo de las medidas de compliance necesarias para prevenir delitos fiscales o financieros.

(EIC) Programas pioneros en comunicación

La Escuela Internacional de Comunicación (EIC) oferta el Máster en Comunicación Corporativa e Institucional y el Máster en Brand Experience y Lifestyle. El mundo de la comunicación demanda profesionales capaces de desarrollar estrategias innovadoras que aporten valor a sus organizaciones. La EIC apuesta por programas disruptivos y pioneros que permiten adquirir las herramientas para abordar los retos que exige la sociedad de la información. El alumno vive una experiencia personalizada a través de orientación y coaching.

(Deusto BS) Dirección financiera para ejecutivos

La escuela de negocios de la Universidad de Deusto cuenta con un Executive MBA (versión presencial, 38.500 euros, y blended, 33.900 euros). Está dirigido a jóvenes profesionales con, al menos, cinco años de experiencia que deseen desarrollar su carrera en un entorno global con el objetivo de lograr una visión general de la organización, aprender a crear y gestionar su equipo y estar comprometidos con el progreso económico y social sostenible. El Programa Ejecutivo en Dirección Financiera (14.800 euros) proporciona una sólida y actualizada formación financiera.

(ENAE BS) Ejercer el liderazgo con estrategia

El Executive MBA es un programa diseñado para desarrollar las competencias directivas de profesionales con las que ejercer el liderazgo, definir la política estratégica de la organización y conocer el entorno en el que opera (precio: 16.500 euros con opción de beca de 4.500 euros). El Máster en Business Intelligence y Big Data tiene como objetivo responder a las necesidades de almacenamiento, gestión y análisis de datos en las empresas en el contexto competitivo, donde la toma de decisiones se basa en el valor extraído del estudio de estos (9.800 euros).

(EADA BS) Programas bilingües para ser global

EADA Business School, reconocida con la doble acreditación EQUIS/AMBA y rankings internacionales –Financial Times y The Economist– oferta el Master full time en bilingue inglés/español de 10 meses de duración. Inicio: 18 de septiembre. Experiencia requerida: 0-3 años (19.400 euros). El Master International in Management tiene 12 meses de duración (21.400 euros). El Master in Marketing full time en inglés tiene una duración de 10 meses (19.800 euros). El International MBA (en inglés, 36.000 euros) también tiene una duración de 10 meses.

(EOI) 'Big Data' para adaptarse al mundo actual

La Escuela de Organización Industria cuenta con un programa en Big Data & Business Analytics (7.400 euros) que dota a perfiles directivos de todas las áreas de los conocimientos técnicos para aplicar estas tecnologías en su ámbito profesional y dirigir proyectos de Big Data. El programa en Ciberseguridad (4.900 euros) ofrece una visión de los elementos de identificación, protección, detección, respuesta y recuperación ante una amenaza, con él se aprende a alinear los recursos que ofrecen las tecnologías de la información para los negocios.

(EAE BS) Análisis económico en Harvard

El Máster en Análisis Económico del Derecho y Gestión Pública

(12.750 euros) de EAE Business School es un programa donde los alumnos podrán optar al curso intensivo en análisis económico del derecho que se realiza anualmente en la Harvard Law School. El Máster en Design Thinking & Customer Experience (13.500 euros) está impartido en colaboración con Babson College, referente mundial en programas de emprendimiento. Busca formar a profesionales innovadores y con alta formación digital para que adquieran las herramientas para salir al mercado.

(Esade - URL) Entre Asia y Europa para altos directivos

El full time MBA de Esade permite realizar una formación a medida, customizando el MBA para que se adapte a los objetivos de cada estudiante, permitiéndole obtener el máximo provecho de sus estudios. Cuenta con tres fases obligatorias y una amplia oferta optativa para la segunda parte del programa (64.900 euros). El Esade-Aalto MBA for executives es un programa destinado a profesionales con diez o más años de experiencia. Se desarrolla entre Asia y Europa y se centra en innovación, expendeduría y diseño (59.000 euros).

(EENI GLOBAL) Hacer negocios en los países de África Oriental

La EENI (The Global Business School) es una escuela española de negocios creada en 1995. Oferta el Máster en Negocios en África subsahariana, diseñado para ofrecer una visión global y práctica sobre los mercados africanos y facilitar la toma de decisiones a los directivos de empresas que deseen negociar o implantarse en África. Con el objetivo de adaptar el Máster a las necesidades, se plantean tres itinerarios de diferente duración: un año, 60 ECTS (1.000 euros); dos años, 120 ECTS (2.000 euros); y un mínimo 60 y máximo 120 ECTS.

(ESCP Europe) Liderar y dirigir mercados internacionales

El Executive Master in International Business (12.000 euros) es un programa cien por cien online de 18 cursos centrados en management y habilidades directivas. Objetivo: formar a profesionales capaces de liderar y dirigir áreas estratégicas de empresas con presencia en mercados internacionales. El MBA in International Management (33.000 euros) es un programa de un año en dos países a tiempo completo. Proporciona las habilidades de negocios y mentalidad necesaria para una carrera internacional. Abarca todas las áreas funcionales de la gestión.

(ENyD) Herramientas para la toma decisiones

La Escuela de Negocios y Dirección es un centro de formación de postrado que cuenta con una dilatada trayectoria en el sector de la educación a distancia. El Máster en Dirección y Administración de Empresas (8.520 euros) proporciona las herramientas necesarias para facilitar la toma de decisiones estratégicas en la empresa. El Máster en Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos: Big Data (6.520 euros) forma en la infraestructura de Big Data. Está dirigido a titulados en carreras técnicas, licenciados y graduados en ingeniería o perfiles profesionales TIC.

(Eseune BS) Estancia en Europa, China, India y EEUU

Eseune Business School (escuela del País Vasco, con presencia en China) destaca por su Global MBA (que este año cumple su 25º Aniversario). Un Máster en Dirección de Empresas (full time) con perspectiva global que incluye periodos lectivos en Europa (Campus de Eseune en Bilbao), China (Campus de Eseune en Tianjin), India (Bombay, Pune y Bangalore), Silicon Valley, Nueva York y Washington (Georgetown University). Como novedad este año presenta su Startup MBA, orientado al desarrollo de habilidades y conocimientos para poner en marcha startups.

(EUDE BS) Recursos humanos más 'Coaching'

EUDE Business School oferta su Máster en Administración y Dirección de Empresas. El objetivo es la creación de líderes altamente cualificados y con una visión global, capaces de desarrollar sus habilidades directivas y satisfacer las demandas actuales del mercado laboral. El Máster en Dirección de RRHH + Coaching tiene el fin de capacitar mediante la formación, la implementación de nuevas técnicas como Employer Branding & Experiencie y la aplicación de las últimas estrategias en gestión del capital humano del mercado a todo profesional interesado en el área de Recursos Humanos.

(Fundesem BS) Impulsar la carrera directiva

El MBA cuenta con dos vertientes según el perfil del alumno: MBA Empowerment, para postgraduados que desean impulsar su carrera directiva; y MBA Manager, para ejecutivos que quieren actualizar sus conocimientos de gestión. La metodología es cien por cien práctica y constan de un periodo de visión global y otro de especialización. Recientemente han incorporado la asignatura Big Data y Business Intelligence. Convocatorias anuales en abril y octubre (14.000 euros). En octubre comienza una nueva convocatoria del Máster en Marketing Digital.

(Garrigues) RRHH, Banca, Finanzas y Derecho

El Centro de Estudios Garrigues ofrece el Máster de Acceso a la Abogacía, el de Banca y Finanzas o el de Recursos Humanos. En este curso han ampliado su oferta con dos nuevos programas, uno de ellos, el programa Executive en Corporate Compliance y un nuevo curso executive en Blockchain e inteligencia artificial, ya que la era digital en la que estamos inmersos, está transformando los negocios, la economía en sentido amplio y a la sociedad. Por ello, el Centro ha desarrollado un programa para ayudar en ese tránsito hacia la economía digital a los directivos.

(Icade BS) Finanzas acreditadas por la CNMV

Icade Business School, de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade, ofrece programas con prácticas remuneradas en empresas y/o estancias internacionales. El Máster en RRHH imparte formación en nuevas tendencias para gestión del capital humano y un plan de acompañamiento personalizado, por el que los estudiantes impulsan sus fortalezas. También está el Máster en Finanzas, el primero oficial acreditado por la CNMV en materia de MiFID II. Y para los futuros managers de multinacionales, el Official Master's Degree in International Management.

(Esden BS) Una semana en London School of Economics

Esden ofrece un MBA y programas máster en modalidades presenciales, semi-presenciales y global (online, más dos semanas presenciales en Madrid). Utilizan la Metodología Reverse, enfocada a la toma de decisiones y a la resolución de problemas reales mediante los conocimientos adquiridos. El MBA full time con especializaciones (Big Data, Business, Dirección de Empresas de Moda, Comercio Internacional, Dirección de Hoteles, Project Management o RRHH). Tiene un precio de 16.500 euros e incluye una semana de inmersión global en London School of Economics.

(Esode Bs) Organización Integral de Eventos

Esode lleva desde 2009 trabajando en la especialización del sector de los eventos ofreciendo una formación dual. Con alumnos de más de diez nacionalidades son una escuela de alto rendimiento orientado a la profesionalización. El Máster en Organización Integral de Eventos ofrece formación para dominar todos los aspectos relativos a la organización integral de un evento, desde su concepción hasta su evaluación. Con el Máster en Meetings, Incentives, Conventions & Events (Mice) se adquiere una visión de la industria de los eventos y del turismo de negocios.

(ICEMD) Visión global del entorno digital actual

El Instituto de la Economía Digital de Esic oferta el Senior Management Program in Digital Business (matrícula: 1.000 euros, resto del curso: 2.500 euros). Es un programa intensivo de 48 horas impartido por expertos digitales con el que el alumno tendrá una visión global del entorno digital. El Máster en Big Data Management (matrícula: 1.000 euros, curso: 17.900 euros, nueve meses) está diseñado para aportar una visión transversal que profundiza en las tecnologías utilizadas para el procesamiento y diseño de arquitecturas de datos.

(IDE-Cesem) Consultoría SAP para un empleo asegurado

Los programas que más éxito tienen son SAP. Única escuela de negocios en España que oferta dos programas en el sector de Consultoría SAP: SAP-BPC (Inicio: septiembre / Duración: un mes / Precio: 10.500 euros) y SAP Business One (Inicio: mayo / Duración: tres meses / Precio: 3.995 euros). El 98 por ciento de los alumnos ha encontrado empleo en el sector. Ambos programas cuentan con certificación oficial. Por su parte, el Máster en Tecnologías de la Información, que incluye doble titulación en colaboración con la URJC, está dirigido a recién titulados.

(IE BS) Formación en 'fintech' en la escuela líder

Los Masters in Finance de IE Business School cuentan con una nueva especialización en fintech. Los alumnos de los programas MIF de IE podrán formarse en áreas como blockchain, crowdfunding, criptomonedas, ciberseguridad, información artificial en la industria financiera, gestión de algoritmos o generación Alpha, entre otras, para afrontar con garantías los nuevos retos de la gestión financiera en un mundo transformado por la tecnología. IE Business School se convierte así en la primera escuela de negocios de Europa en ofrecer estos programas.

(IEB) Finanzas corporativas en Hong Kong

El Instituto de Estudios Bursátiles oferta el MBA con especialización en Finanzas (21.500 euros). Busca desarrollar en el alumno una sólida base de conocimientos en técnicas de dirección y gestión. Para ello, utiliza un simulador empresarial en el que el alumno asumirá el rol de director general y aprenderá a tomar decisiones en diferentes áreas para solventar con éxito las dificultades empresariales y financieras. El plan de estudios está orientado al desarrollo de habilidades de liderazgo y cuenta con una estancia en The University Chinese of Hong Kong.

(IEBS) Transformación Digital de los negocios

IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, ofrece el MBA in Digital Business con especializaciones: Big Data, Customer Experience, Mobile y Transformación Digital (7.500 euros). El Postgrado en Growth Hacking, estrategia de posicionamiento (2.975 euros), tiene como objetivo formar a profesionales que quieran generar una cultura de crecimiento en cualquier empresa, aplicando los modelos más indicados para atraer clientes, sin la necesidad de generar un gasto extra del presupuesto en canales publicitarios.

(IED Madrid) Marketing digital y gestión de moda

IED Madrid, Istituto Europeo di Design Madrid ofrece el Máster de Dirección de Marketing Digital (12.200 euros). Su misión es formar al alumno para dominar el plan de marketing digital: crearlo, implementarlo y gestionarlo de principio a fin. El Máster de Dirección y Gestión de Empresas de Moda (12.200 euros) está concebido para quienes desean formarse como directivos y empresarios en el sector moda, cosmética o lujo. Permite obtener una visión global de estos sectores, desde el entorno comercial al jurídico, administrativo y financiero.

(IEP) Certificación de auditor interno ISO21500

El Instituto Europeo de Postgrado tiene una metodología que ofrece últimas innovaciones educativas y flexibilidad, acompañado de tutores y docentes de primer nivel. Los programas más demandados son: Project Management, que incluye metodologías para la gestión de proyectos, simulador PMP para preparar la certificación del Project Management Institute y permite obtener el Certificado de Auditor Interno ISO21500 - Bureau Veritas. El programa Business Intelligence y Big Data está dedicado a la transformación digital en organizaciones, en concreto, al tratamiento de datos a gran escala.

(IQS - URL) Experiencia internacional y mercados

El Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) es un programa conjunto entre IQS School of Management (Universidad Ramon Llull), la University of San Francisco (USA) y la Fu Jen Catholic University en Taipei (Taiwán). Tiene una duración de un año y los estudiantes están cuatro meses en cada universidad. Ofrece una experiencia internacional y una formación práctica en mercados globales que les prepara para asumir cargos de gestión y dirección de empresas y organizaciones en mercados internacionales (38.000 dólares).

(La salle - URL) Neuroliderazgo, Pensamiento y creatividad

La Salle-URL apuesta por un modelo de liderazgo para los directivos que dan respuesta al reto de la transformación digital de las compañías con equipos multiculturales, multigeneracionales y multidisciplinares. El portfolio de programas está formado por el renovado Executive MBA Digital Leaders. Un programa que va más allá del management tradicional y aporta una visión transversal, tecnológica y creativa para afrontar nuevos modelos de negocios. La oferta se completa con programas en Neuroliderazgo, Design Thinking o Pensamiento y Creatividad.

(IESE BS) Aprendizaje a través del método del caso

La esencia de los programas del IESE es el aprendizaje a partir del método del caso y la interacción entre participantes. Sin alejarse de este modelo, los programas se están adaptando a los cambios en las necesidades de los directivos, en el entorno empresarial actual. El PDG (Programa de Dirección General) y el Gemba (Global MBA) son dos de los que se han adelantado en este proceso que incluyen nuevos contenidos, introducción de tecnología y talleres y simulaciones complementarias. El primero forma parte del área de Formación Ejecutiva y el segundo es un MBA.

(IME BS) Empresa familiar y sucesión

El IME Business School (Universidad de Salamanca) ofrece el Global MBA para graduados que deseen aumentar su empleabilidad en un entorno internacional, con la posibilidad de cursarlo en inglés, de ahí la internacionalidad del alumnado. El MBA DEF es un programa adaptado a la necesidad del tejido empresarial familiar que existe en nuestro país, formando en temas como en el proceso de sucesión. Es una herramienta para favorecer la profesionalización de la empresa. Y el Executive MBA se dirige a perfiles con más de cinco años de experiencia profesional (todos 6.960 euros).

(IMF BS) Especialidad en Gestión Sanitaria

El Máster en Dirección y Gestión de Proyectos (8.200 euros con posibilidad de beca de hasta el 65 por ciento). Este máster responde a la demanda empresarial, capacitando a profesionales para la dirección de proyectos complejos con un programa de estudios que integra las más actuales exigencias del estándar global del Project Management Institute (PMI). El MBA Especialidad en Gestión Sanitaria (9.100 euros) busca dar respuesta a un perfil cada vez más demandado dónde los avances científicos, las tecnologías y las condiciones demográficas de la población están transformando esta área.

(Uniseg) Director de planes de seguridad

El Iniseg, Instituto Internacional de Seguridad Global, ofrece el Curso Superior de Director de Seguridad, Título Universitario y reconocido y homologado por el MIR (modalidad online, 1.190euros). El director de Seguridad es el máximo líder del departamento de seguridad y su misión es garantizar la protección de las personas, de los bienes, y los valores de la empresa, además de asegurar el normal funcionamiento de la actividad diaria. Un profesional cada vez más necesitado en las empresas. Prepara al profesional para ser el encargado de realizar planes de seguridad.

(Isdi) Estancias en Harvard y Barcelona

El Global Master Digital Business (GMDB) está orientado a ejecutivos con proyección internacional que aspiran a liderar el cambio digital en proyectos multinacionales (31.365 euros). Es un programa pionero en su diseño y formato que oferta solo 30 plazas y se desarrolla con formato blended, con tres estancias en los campus de la escuela en RCC Harvard, Barcelona y Silicon Valley. El DiBEX (Digital Business Executive Program), 12.450 euros, está orientado a profesionales que necesitan una inmersión en Internet pero no tienen tiempo.

(Les Roches) Dirección Hotelera Internacional

Les Roches Marbella, la escuela especializada en formación de directivos hoteleros y del sector del lujo, ofrece el Postgrado en Dirección Hotelera Internacional y Empresas Turísticas (un año, 13.610 euros). El Posgrado en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo (un año) se centra en adquirir las competencias y conocimientos específicos orientados a los segmentos de clase alta, servicios exclusivos, productos de alta calidad y marcas de lujo (13.935 euros). El Postgrado Executive en Dirección Hotelera Internacional (15 meses, presencial y online).

(MBIT School) Inteligencia Artificial para la empresa

El MBIT School es una escuela especializada en Big Data, Data Science e Inteligencia Artificial. Ofrece un Programa Intensivo en Big Data y Data Science (120 horas) para diseñar y supervisar la implementación de una solución Big Data a partir de las necesidades de las diferentes áreas de negocio. El Programa Experto en IA para la Empresa (140 horas) proporciona conocer el valor estratégico de la Inteligencia Artificial como elemento de transformación en las organizaciones, así como las principales herramientas, proveedores y soluciones del mercado.

(Mondragon) Dirección de Sala y Atención al Cliente

Mondragon Unibertsitatea ampliará en 2018/2019 su oferta formativa con tres postgrados de los ámbitos de educación, ingeniería y gastronomía. El título experto: La Maestra y el Maestro en la innovación de Educación Infantil (2.850 euros). El Máster en Fabricación Aditiva Industrial (8.160 euros), es presencial y dura 1.500 horas. (De octubre a julio, Ordicia). El Título experto en Dirección de Sala y Atención al Cliente (2.900 euros). Basque Culinary Center impartirá un Título experto en Dirección de Sala y Atención al Cliente.

(MSMK) Marketing e innovación comercial

MSMK - Escuela de negocios especializada en marketing y ventas con visión tecnológica ofrece el Máster en Dirección de Marketing e Innovación Comercial, dirigido a profesionales que quieran adquirir las capacidades para desarrollar e implementar una estrategia de marketing innovadora basada en el análisis del entorno y el consumidor (9.500 euros). El Master in Digital Business & Disruptive Technology: facilita el desarrollo de competencia para gestionar toda la planificación, dirección de la innovación y transformación digital (10.700 euros).

(Nebrija BS) Experto Jurídico Empresarial y Compliance

La Universidad de Nebrija ofrece el MBA + Experto en Creación de Empresas (12.200 euros) con el que se dominan las estrategias y la gestión de los procesos de dirección, en general, y de creación de empresas, en particular las propias de la empresa familiar y las herramientas de gestión necesarias para su desarrollo. El MBA + Experto Jurídico Empresarial y Compliance Ecija (10.152 euros) forma abogados en el ámbito jurídico y con altos conocimientos de gestión y dirección empresarial, tanto a nivel nacional como internacional.

(Next IBS) Comercio exterior y comunicación

Next IBS - International Business School ofrece el Master in Big Data and Business Intelligence que proporciona a los participantes una visión estratégica en el desarrollo y administración de soluciones Big Data (16.000 euros). El Master in International Business, con titulación por la Universidad de Salamanca, está orientado a formar profesionales en el comercio exterior y los negocios internacionales (16.000 euros). El Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital, con titulación por la UIMP, está dirigido por el periodista Manuel Campo Vidal.

(Spain BS) Desarrollo Directivo Digial

Ofrece el Executive Master in Digital Business (6.500 euros) que proporciona las bases de cualquier empresa, pero desde la visión del mercado digital. El Experto en Desarrollo Directivo Digital (2.150 euros, duración: seis meses) forma para desarrollar una estrategia empresarial en un entorno digital centrado en el negocio 2.0. Capacita para dirigir equipos de trabajo, aprender a tomar decisiones estratégicas, desarrollar una visión global, gestionar el cambio y la transformación digital y para reforzar las habilidades directivas.

(UAB) Análisis económico y Management

La Universidad Autónoma de Barcelona ofrece el programa de Análisis Económico (65,87 euros por crédito) que cuenta con contenidos de economía, métodos cuantitativos, modelos económicos, inmersión en literatura específica, economía aplicada y cuantitativa, microeconomía avanzada, temas de macroeconomía, etc. El Máster en Business Management (11.000 euros) forma en cómo construir modelos de gestión modernos y flexibles para dar la mejor respuesta al mundo de las empresas y negocios globalizados.

(U. Almería) Gestión Internacional de la empresa

Destaca su Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas, que está diseñado para desarrollar las competencias de los directivos en un entorno de negocios global y está centrado en la planificación estratégica de operaciones internacionales. El Máster en Dirección y Economía de la Empresa se orienta hacia una especialización académica en la dirección y gestión de todo tipo de organizaciones, dando cabida tanto a los intereses de investigación de los estudiantes, como a los meramente prácticos en la dirección de empresas.

(Structuralia) Gestión de la innovación internacional

El Executive MBA internacional en empresas del sector de las infraestructuras (17.160 euros) forma a directivos con una visión estratégica, dotándoles de una visión global del negocio y de los conocimientos, herramientas y habilidades directivas necesarias para desarrollar con éxito su gestión. El Executive MBA internacional en empresas del sector energético (17.160 euros) cuenta con contenidos en tres áreas: enfoque estratégico de la empresa, visión global de la gestión de las empresas del sector y gestión del negocio.

(Toulouse BS) Marketing con tres itinerarios especializados

Toulouse Business School es una escuela de negocios con campus en Barcelona con programas basados en la internacionalización. El MSc Marketing Management (16.500 euros todo el programa, 18 meses) está pensado para que se puedan personalizar los estudios en función de los objetivos profesionales. Para ello, ofrece la oportunidad de elegir entre tres itinerarios de especialización: Marketing B2C o Marketing B2B o Negocios Internacionales. Se dirige a jóvenes con un máximo de tres años de experiencia.

(UAO CEU) Comunicaión digital y nuevas tecnologías

La Universitat Abat Oliba CEU ofrece el Máster en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías. Comunicación, Tecnología y Marketing son, desde la óptica del máster, vértices del mismo triángulo. El Máster en Logística y Comercio Internacional abarca todos los aspectos que inciden en la cadena logística: comercio, transporte, economía, marketing y derecho. Ofrece un conjunto de actividades complementarias como el European Port Experience, especializado en el negocio portuario y que incluye desplazamiento a Rotterdam y Hamburgo.

(The Valley) Alta dirección en negocios digitales

El hub The Valley capacita a los directivos para conocer las palancas necesarias para actuar en la economía digital. Dispone del Programa de Alta Dirección en Digital Business (110 h. y 8.500 euros), que ayuda a entender el impacto del cambio digital en todos los ejes de la compañía, abordando las últimas tendencias y conocimientos sobre el sector digital. El Programa en Digitalización de Recursos Humanos (90 h. y 6.900 euros) busca capacitar para alinear liderazgo, estrategia y cultura.

(UCLM) Dirección de negocios turísticos

La Universidad de Castilla-La Mancha ofrece el único Máster centrado conjuntamente en Dirección Estratégica y Marketing Estratégico. Destinado a entender la competitividad empresarial, centrándose en la práctica directiva (727,8 euros). El programa en Dirección de Empresas Turísticas proporciona una formación integral, de alto nivel y multidisciplinar en herramientas y procesos de dirección y gestión, actividades e instituciones turísticas, tratando de dar respuesta a la necesidad de formación empresarial de quienes ocupan puestos de responsabilidad.

(Univ. Alicante) Comunicación e Industrias Creativas

El Máster en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Alicante tiene la característica de ser un programa generalista que pretende ofrecer una visión amplia, analítica. El Máster en Dirección y Planificación del Turismo está dirigido a graduados en Turismo y titulados en económicas, sociales y jurídicas. El Máster en Comunicación e Industrias Creativas ofrece un tronco común de conocimientos, destrezas y habilidades, y dos itinerarios distintos de especialización entre los que puede optar el estudiante.

(UCM) Actividades hoteleras en Paris

La Universidad Complutense pone en marcha para el próximo curso 2018-19 un programa integrado con La Sorbona (París) en el que los estudiantes que provengan del tercer curso del Grado en Turismo cursarán durante su cuarto año en la Sorbona el programa del Master 1 mención Turisme en el itinerario de Gestion des Activités Touristiques et Hôtelières. A la presentación de su TFG obtendrán, además, el título de Grado en Turismo por la UCM. En quinto año, los estudiantes cursarán uno de los dos Másteres UCM (M2) y que son a elección del alumno.

(UDIMA) Redes Sociales y Marketing digital

La Universidad a Distancia de Madrid (Udima) oferta el Máster en Marketing Digital y Redes Sociales, un programa que proporciona conocimientos, tanto estratégicos como operativos, en uno de los ámbitos que más ha crecido en los últimos años en las organizaciones: el marketing en los canales digitales y las redes sociales como elemento de comunicación con el público. El Máster en Marketing Digital y Redes Sociales está dirigido a egresados de la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Su precio es de 5.220 euros.

(UFV) Prevención en Riesgos Laborales

El Máster en Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria introduce al alumno en la tradición humanística de Occidente, como camino sapiencial y vital de búsqueda de la Belleza, la Verdad y el Bien (4.965 euros). El máster da acceso al Doctorado en Humanidades: Historia, Filosofía y Estética. El Máster en Prevención de Riesgos Laborales está enfocado en la formación de riesgos laborales, incluye en su plan las funciones de nivel superior en las tres disciplinas: Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicología Aplicada (2.890 euros).

(UIB) Análisis de Datos Masivos en Economía

La Universidad de las Islas Baleares ofrece el programa de Análisis de Datos Masivos en Economía y Empresa. Entre los contenidos impartidos pueden encontrarse las tecnologías necesarias para el análisis de datos masivos (Big Data), aprendizaje estadístico y toma de decisiones, econometría para datos masivos... El programa de Gestión de Recursos Humanos. Intervención Psicológica y Pedagógica permita al estudiante ejercer como un profesional en recursos humanos o desarrollo organizacional, especialmente en el ámbito de la dirección de equipos.

(UIC) Sistemas de producción clínica dental

La Universidad Internacional de Cataluña ofrece el Postgrado Creación y Gestión Clínica Dental (4.120 euros) que desarrolla un enfoque teórico-práctico que combina conceptos y herramientas con casos prácticos reales y ajustados a las problemáticas y casuísticas de las clínicas actuales y del sector. El Máster en Dirección de Empresas y Sistemas de Producción (7.920 euros) destaca por la orientación práctica, que se concreta en un amplio período de prácticas en empresas, y por su enfoque internacional, con un elevado número de extranjeros.

(UMH) Auditoría de Cuentas y Asesoría fiscal

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche oferta el Máster en Asesoría Fiscal con una formación avanzada, integral, práctica y especializada en materia tributaria, tanto desde una perspectiva interna como internacional. El Máster en Auditoría de Cuentas proporciona conocimientos precisos para la administración y gestión de empresas, el asesoramiento y la consultoría. Estudios vinculados con la profesión de auditor de cuentas, que únicamente pueden ejercer los inscritos en el registro oficial (42,97euros/crédito).

(UNAV) Reputación Corporativa y Comunicación

La Universidad de Navarra ofrece el Máster en Gestión de Empresas de Comunicación. Se imparte en los campus de Madrid y de Nueva York. El alumno objetivo es un directivo sénior que trabaja en Madrid y que haya estudiado carreras que estén relacionadas con las áreas de Comunicación, ADE y Economía. El Máster en Reputación Corporativa se imparte en el campus de Madrid y cuesta 24.000 euros, más el viaje y la estancia en Londres. En el máster se ofrece una visión interdisciplinar e innovadora de la reputación y la inteligencia social.

(UNIR) "Smart Data" para atraer los mejores talentos

El MBA de UNIR prepara al alumno para entender el contexto estratégico de la organización y de las distintas áreas funcionales (ventas, marketing, finanzas, recursos humanos, logística), pudiendo así asumir una posición superior desde la que generar mayor valor a la compañía. El Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos enseña a usar herramientas de última generación, como las que permiten la selección y uso inteligente de datos (Smart Data) para atraer y retener los mejores talentos y alinearlos con los objetivos de la empresa.

(UPC) Instalaciones Energéticas Marítimas

La Universidad Politécnica de Cataluña ofrece el máster en Ingeniería de Organización (6.535 euros). Se imparte en dos centros ubicados en Barcelona y Terrassa. El Máster en Gestión de Empresas de Tecnología y de Ingeniería (4.901 euros) proporciona los conocimientos necesarios por ingenieros y científicos en la gestión de personas, proyectos, recursos y organizaciones en entornos técnicos. El máster en Gestión y Operación de Instalaciones Energéticas Marítimas aborda los aspectos de seguridad, medioambiental y económica de la ingeniería marina.

(UPV) Enfoque internacional para ejecutivos

La Universidad Politécnica de Valencia cuenta con un MBA para dar respuesta a las necesidades reales y actuales del mundo empresarial. El programa de Gestión de Empresas, Productos y Servicios forma a los alumnos en la práctica profesional e investigadora de la Gestión de Empresas y hacen especial hincapié en la gestión de los productos y servicios de organizaciones con un enfoque internacional en organizaciones tanto públicas como privadas. El Máster en Dirección Financiera y Fiscal está enfocado para los licenciados en ADE.

(URJC) Especialización para la alta dirección

La Universidad Rey Juan Carlos ofrece el programa en Alta Dirección a través del cual el alumno puede adquirir conocimientos especializados y de competencias analíticas y profesionales en materia de Gestión y Dirección de Empresas. Los estudios que se proponen en este máster no son sólo una continuación de los estudios de Grado en Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas o en Economía Financiera y Actuarial, sino que constituyen el pilar esencial para desarrollar actividades de dirección de empresas en el marco de la alta dirección.

(UVA) Comercio exterior y logística

En la Universidad de Valladolid destaca para el curso que viene el Máster en Comercio Exterior que dota de la visión, los conocimientos y las habilidades necesarias para dirigir y gestionar los negocios en mercados internacionales, organizando las operaciones asociadas a los mismos. Con el Máster en Logística el alumno será capaz de elegir y poner en funcionamiento los sistemas de información y TIC más adecuados que sirvan de apoyo al flujo de información y que faciliten el flujo físico de bienes en diferentes entornos empresariales.

(Vatel Madrid) Competencias directivas para liderar hoteles

Desde 2009, Vatel Madrid forma a grandes profesionales en dirección hotelera y turística con una metodología propia, basada en la combinación teoría-prácticas. Destaca su MBA in International Hotel & Tourism Management, un programa que persigue el desarrollo de las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para operar con éxito en un entorno global. El sólido plan de estudios permite desarrollar las competencias directivas, habilidades y conocimientos necesarios para mejorar la empleabilidad y las perspectivas de carrera.

(Univ. Rioja) Tecnología e Innovación Vitivinícola

El Máster en Enseñanza Bilingüe de la Universidad de La Rioja está dirigido a los que quieran dedicarse a la docencia bilingüe o de contenidos en lengua extranjera y se preparen mediante este máster para el desempeño de su ejercicio profesional (2.880 euros). El Máster en Tecnología, Gestión e Innovación Vitivinícola está destinado a graduados en Enología, Química, Bioquímica, Farmacia, Biología, Tecnología de los Alimentos, Ingenieros Agrónomos o titulaciones equivalentes. Se impartirá en formato semipresencial combinando con clases en Internet.

(UPNA) Sistemas integrados de información

La Universidad Pública de Navarra ofrece el Máster en Dirección de Empresas, que prepara profesionales con una visión amplia y profunda de los temas de empresa e incluye la posibilidad de realizar prácticas en empresas; el Máster en Prevención de Riesgos Laborales, que ofrece una sólida formación multidisciplinar; y el Máster en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información – ERP, una de las herramientas que proporciona mayor valor a las empresas. Estos másteres son presenciales, de un año de duración y su precio es de unos 1.700 euros.

(ZLC) Gestión de la cadena de suministro

ZLC es un instituto de investigación y formación especializado en logística y gestión de la cadena de suministro. Afiliado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y a la Universidad de Zaragoza, destacan sus másteres en inglés a tiempo completo de diez meses de duración. Además, ZLC imparte a tiempo parcial y en español el Máster en Dirección de Supply Chain con una duración de nueve meses. Susana Val, directora de ZLC: "El sector logístico en España está en auge, tiene un gran potencial y somos altamente competitivos".

