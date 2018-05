James Conroy: "El aumento de la autonomía universitaria conduce a una mayor flexibilidad"

Por las aulas de la Universidad de Glasgow han pasado premios Nobel

La Universidad de Glasgow, fundada en 1451, es la mayor universidad de las tres que tienen sede en la ciudad de Glasgow, Escocia. Por sus aulas han pasado premios Nobel, primeros ministros e incluso figuras ilustres en la historia de la humanidad, como el economista Adam Smith o Albert Einstein, quien impartió algunas de sus primeras clases sobre la teoría de la relatividad. Uno de cada cuatro de los estudiantes son internacionales, especialmente de China, India, Estados Unidos y Nigeria.

¿Su universidad ha sufrido la crisis? (Refiriéndose al Brexit y la crisis financiera en general)

Si bien los impactos directos han sido limitados, los impactos indirectos han sido significativos. El número de estudiantes europeos que ingresan a nuestros programas ha disminuido: estos estudiantes han hecho una gran contribución a la vida intelectual y social de la comunidad y valoramos mucho su presencia aquí. Nuestros colegas europeos, de los que tenemos muchos, se sienten inquietos y, aunque todavía no hemos tenido graves problemas de retención, está claro que tenemos que trabajar más para reclutar colegas talentosos. A esta universidad le ha ido muy bien en los últimos años la financiación europea y, mientras seguimos haciéndolo, nos ha resultado más difícil liderar nuevas ofertas de financiación de socios múltiples.

¿Qué te hace diferente de otras universidades?

Somos una universidad global integral con profundas raíces locales. Estas raíces locales significan que tenemos un compromiso primordial de unir el acceso a aquellos que van desde la ampliación de fondos de participación con un compromiso con la excelencia global. Estamos completamente comprometidos con la asociación con la Ciudad-región y, más recientemente, nos hemos unido a la Ciudad y la Biblioteca Nacional de Escocia para crear el centro de estudio de museos más importante de Europa ubicado junto a las instalaciones recreativas de la ciudad. Nuestro trabajo en medicina traslacional, humanidades, nanofabricación, ondas gravitacionales y muchas otras áreas es líder mundial y, junto con Oxford, Cambridge y Manchester, tenemos un museo de clase mundial, un archivo y una colección especial de textos medievales y de la Reforma. Tan innovador es este trabajo que ahora estamos comprometidos en una colaboración y asociación muy fructífera con el Smithsonian líder mundial en Washington.

¿Cómo es la educación universitaria en tu país?

En Escocia es muy fuerte, de hecho, por cada PIB invertido, Escocia es el sistema de educación superior más productivo del mundo. Sin embargo, como muchos enfrentamos desafíos financieros muy difíciles. La decisión del gobierno escocés de retener la matrícula gratuita significa que las tasas de matrícula se mantienen bajas y esto a largo plazo obstaculizará nuestra capacidad para crecer.

¿Tienes diferencias con España?

Sí, "el clima!" Más en serio, las universidades en Escocia se benefician de un gobierno independiente, por lo que los salarios son un asunto de cada institución aunque, por supuesto, hay bandas acordadas entre las universidades hasta el rango de profesorado. Los académicos parecen tener mayor libertad y los salarios son buenos, si no sobresalientes. La promoción y el desarrollo dependen por completo del desempeño del individuo y no hay expectativas de que un trasfondo particular obtenga ninguna ventaja. Por supuesto, nuestros estudiantes son, sospecho, bastante parecidos a los estudiantes españoles en muchos aspectos, pero tenemos expectativas muy exigentes de que los estudiantes realicen trabajos independientes.

¿Por qué nuestras universidades mediterráneas no están entre las mejores del ranking internacional? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Cómo nuestras universidades pueden ser más competitivas? ¿Qué pasa con los rankings de educación?

En parte es una cuestión de inversión, pero también de autonomía: cuanto más autónoma es una región, más productivos son sus académicos. España también tiene algunas universidades muy grandes, aunque esto puede parecer una ventaja, también puede significar que hay una falta de propósito y dirección común. Además, los SSR en las universidades escocesas tienden a ser más bajos. España es muy buena en lo que respecta a la colaboración internacional, de hecho, nosotros en la Universidad de Glasgow tenemos muchas colaboraciones con universidades y colegas españoles. Sin embargo, la beca que afecta los rankings universitarios tiende a publicarse en inglés; esto es, por supuesto, completamente injusto y es una función del dominio del mundo anglo-telefónico en la investigación. El aumento de la autonomía es probable que conduzca a una mayor flexibilidad. Esto, a su vez, permite a las universidades responder a las cambiantes economías políticas y demografías y posicionar su investigación para lograr un mayor impacto. Es importante ser sensible a las necesidades y aspiraciones de los estudiantes y dar forma al currículo en consecuencia sin abandonar la importancia de la excelencia. De hecho, el enfoque bastante implacable en la excelencia en lugar de la creación de capacidad ayuda a las universidades escocesas a mantener cierta ventaja en el ranking. Los rankings están influenciados por la calidad de la beca y la investigación, y ser capaz de atraer colegas de todo el mundo porque usted tiene más control sobre los salarios es un factor importante para el éxito. No tiene sentido utilizar fondos estructurales para comprar equipos de vanguardia si hay muy pocos científicos con la experiencia necesaria para optimizarlo.

¿Es importante aprender idiomas? ¿Qué tan importante es la internacionalización?

En Glasgow tomamos los idiomas muy en serio y tenemos un programa abierto para los estudiantes sin cargo. Es importante si desea involucrarse con otros en su espacio y, si bien es cierto que gran parte de la vida universitaria, o al menos de investigación, se lleva a cabo globalmente, aprender un idioma proporciona más que un medio de comunicación; ofrece una visión del mundo del otro. Además, creo que si quieres comprar algo de alguien que habla un idioma diferente, no importa demasiado. Sin embargo, si quieres venderles algo, es mejor que tengas a alguien en el equipo que hable su idioma.

Si tuviera que recomendar una carrera a una persona joven que no sabe qué estudiar, ¿cuál sería?

Hay tantas carreras maravillosas que dudo en elegir a alguien. El que creo que es más valioso para la sociedad no es el que tiene las mejores recompensas, pero creo que enseñar es extraordinariamente gratificante y cambié mi carrera de la banca con Chase Manhattan (ahora JP Morgan - Chase). Mi hija ahora es maestra y su vida y las historias son entretenidas y gratificantes en igual medida.

¿Cuál es el reto del futuro? Para la universidad de Glasgow o la educación superior en Escocia?

La financiación siempre es un desafío, especialmente en un país pequeño con recursos limitados donde la matrícula es gratuita. Atraer a académicos de clase mundial también es un desafío y tenemos que garantizar continuamente que las instalaciones que ofrecemos sean atractivas. Asegurándonos de que el plan de estudios coincida con el carácter internacional de nuestros estudiantes

