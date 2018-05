Se gradúa la primera promoción del curso de la UB para estudiantes provenientes de zonas en conflicto

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona

Catorce estudiantes de Siria y Afganistán han recibido, este viernes, el diploma de superación del curso de transición a los estudios de grado y formación en derechos humanos y cultura de paz que siguieron durante el curso académico 2016-2017, en el marco del Programa de apoyo de la Universidad de Barcelona a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto. El acto de entrega, que ha tenido lugar en el Edificio Histórico de la Universidad, ha sido presidido por la vicerrectora de Igualdad y Acción Social de la UB, Maite Vilalta, acompañada de la concejala de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, y el director de la Fundación Solidaridad UB, Xavier López. También han participado el director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento, David Llistar, y la coordinadora del Programa UB de apoyo a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto, Cati Jerez.

El curso de transición es una iniciativa pionera en el Estado español y en Europa cuyo objetivo es facilitar el paso del alumnado procedente de zonas en conflicto a estudios de grado, máster o formación profesional en Barcelona, ??como única posibilidad de continuar su trayectoria académica. Los catorce estudiantes de la primera promoción del curso —nueve chicos y cinco chicas— provienen de distintos lugares de Siria y, en un caso, de Afganistán. Todos ellos fueron seleccionados a partir de demandas formuladas por organizaciones humanitarias de defensa de los derechos humanos, como la Media Luna Roja o Cáritas de Siria, que acreditaron las circunstancias personales de los jóvenes. Hablamos de personas que habían finalizado la enseñanza secundaria o habían iniciado estudios universitarios y a las que les resultaba prácticamente imposible seguir con su proyecto educativo en el país de origen, pero que tampoco podían continuar la formación en el exterior porque no podían convalidar ninguna formación universitaria. El objetivo del proyecto, cofinanciado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad de Barcelona, ??es, pues, que puedan continuar aquí su formación.

Durante su intervención, la vicerrectora Maite Vilalta ha explicado que «la situación de las personas procedentes de países en conflicto, independientemente de su consideración jurídica, es un hecho que nos interpela como personas y como institución, y que nos obliga éticamente, moralmente y académicamente a darles respuesta». En esa línea, ha afirmado que la UB, «como actor social comprometido con la realidad del mundo y de la sociedad que la rodea, al poner en marcha un curso como el que nos ocupa, está, sencillamente, articulando esta respuesta y asumiendo su responsabilidad». Y ha añadido: "En este sentido, estamos muy contentos de que este año, durante el curso académico 2017-2018, esté en marcha la segunda edición del curso".

Según la concejala de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento, Laura Pérez, "en el marco de las actuaciones de cooperación para la justicia global del Ayuntamiento, han sido una prioridad en los últimos tres años las intervenciones en Siria y en otros países en conflicto". "En contextos de conflicto como el de Siria —ha explicado—, estamos viendo que hay toda una generación de jóvenes que no pueden estudiar y que están en riesgo de entrar de forma directa en el conflicto armado. La ayuda para salir del país y continuar los estudios durante un tiempo es una actuación clave para garantizar más oportunidades y contribuir a la paz. Las dos ediciones del curso, lideradas por la Universidad de Barcelona, ??han sido un éxito, a pesar de las dificultades de este último año por el bloqueo, por parte del Estado español, en la concesión de visados a algunos estudiantes a la embajada del Líbano. Desde el Ayuntamiento seguiremos dando a la UB todo el apoyo necesario para su continuidad e interpondremos actuaciones para desbloquear la llegada de los estudiantes".

En el transcurso del acto, ha intervenido una de las estudiantes que se graduaban, Eliana Sabreen, que ha relatado su experiencia. "Hace algo más de un año y medio que llegué aquí. Recuerdo que al principio todo era tan nuevo para mí, que no sabía si tendría tiempo para verlo todo. Ahora, cuando voy por las calles, ya no solo no me pierdo, sino que camino y pienso», ha explicado. La estudiante ha dicho que aquí ha podido hacer realidad el sueño de estudiar Odontología, «en un lugar donde no hay guerra". "La Fundación Solidaridad UB se ha preocupado para que eso fuera posible, que parece que no es nada fácil", ha valorado. Sabreen ha finalizado su intervención expresando el agradecimiento de los catorce graduados en el programa, que les ha dado la oportunidad de irse de sus países, "porque allí no hubiéramos podido estudiar —ha asegurado—, y de venir aquí". "Eso —ha destacado— nos ha abierto más puertas aún: la puerta de los nuevos conocimientos, la puerta de la solidaridad, la puerta de entender lo grande que es el mundo y lo importantes que somos cada uno de nosotros". "Y con esta lección hemos confirmado que es muy importante ayudar a la humanidad", ha concluido.

Actualmente, el alumnado de la primera edición del curso está haciendo estudios de grado, máster o formación profesional en la UB, la UPC y otros centros educativos. Para la segunda edición, que se ha iniciado esta semana, se han concedido becas a quince jóvenes de Siria, Afganistán y Pakistán.

Funcionamiento del curso

El curso de transición a los estudios de grado y formación en derechos humanos y cultura de paz que organiza la Universidad de Barcelona, ??a través de la Fundación Solidaridad UB, se plantea como un itinerario formativo preparatorio para el acceso a la universidad. La formación es de 500 horas y está reconocida como curso de extensión universitaria. Comprende el aprendizaje intensivo de catalán y castellano, una aproximación a la Universidad y una formación en derechos humanos y cultura de paz. Las becas del curso, que se dirigen a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyen alojamiento y manutención, así como asistencia legal, apoyo psicológico, acompañamiento social o asesoramiento académico, entre otros.

Tal como explica Xavier López, director de la Fundación Solidaridad UB, "algo que conseguimos con este curso es personalizar una situación humana y social: la de la búsqueda de refugio por parte de las personas que tienen que irse de su país forzadas por conflictos". "Poner nombres y apellidos a estas personas, a estos jóvenes, conocer sus trayectorias personales y familiares, hace que empaticemos con ellos, que dejemos de percibirlos como una masa en la que cada persona deja de importar individualmente, que comprendamos mejor el conflicto de donde vienen, sus matices. Ojalá que todo el mundo, todos los ciudadanos y ciudadanas, pudieran tener una relación directa con estas personas que tienen que dejar sus hogares, sus familias. Entonces, probablemente, no les sería posible a los gobiernos que no lo han hecho no cumplir las, de todos modos, exiguas cuotas de acogida a que se comprometieron".

En septiembre de 2015 la Universidad puso en marcha el Programa UB de apoyo a personas refugiadas y provenientes de zonas en conflicto, con el objetivo principal de promover el acceso de este colectivo a la educación superior.

Según datos de ACNUR, solo un 1 % de la población joven refugiada accede a la Universidad; mientras que, en el global de la población, este porcentaje es del 34 %. La UNESCO considera que la mejora del acceso a la educación superior para las personas refugiadas es un elemento clave en la consecución del derecho a la educación.

Con el propósito de contribuir a esta mejora, además del curso de transición a los estudios de grado, el Programa de la UB incluye acciones de apoyo a estudiantes refugiados mediante becas de matrícula universitaria, cursos de lengua catalana y castellana, programas de mentoría, alojamiento, asesoramiento jurídico y asistencia psicológica.

En el marco del Programa de apoyo, la UB también organiza diversas actividades de información, formación y sensibilización sobre la crisis de los refugiados (como el proyecto Mare Nostrum, financiado por el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo), y participa en proyectos europeos y de dimensión internacional, como el inHERE (Higher Education Supporting Refugees in Europe) y el RESCUE (Refugees Education Support in MENA countries).

Para desarrollar estas actividades y proyectos, el Programa ha tejido una red interna de trabajo con una quincena de grupos, departamentos y áreas de la UB; una red interuniversitaria de colaboración, y una red externa a la Universidad, que incluye convenios de colaboración con administraciones públicas del ámbito local, centros educativos y entidades que trabajan con personas refugiadas o solicitantes de asilo.

El Programa de la UB ha sido galardonado en los Premios Magisterio - Protagonistas de la Educación 2017 y se ha incluido dentro del Catálogo de buenas prácticas en la acogida de refugiados del proyecto inHERE. También se ha presentado como buena práctica en el XV Congreso Internacional y las XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva (Universidad de Granada, marzo de 2018), así como en la semana de formación del proyecto inHERE (Universidad de Roma La Sapienza, abril de 2018).

PUBLICIDAD