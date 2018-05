El Centro de Estudios Garrigues presenta los programas y su nueva oferta 2018-2019

Año tras año el Centro de Estudios Garrigues desarrolla diversos master considerados programas de referencia en el mercado. Entre su oferta se encuentran los dobles master de Acceso a la Abogacía, el de Banca y Finanzas o el de Recursos Humanos.

En este curso han ampliado su oferta con dos nuevos programas, uno de ellos, el programa Executive en Corporate Compliance, pues creen que "el experto en compliance se ha convertido en un perfil clave en las empresas y despachos y requiere de una formación práctica y multidisciplinar que transciende de lo meramente jurídico".

En mayo de 2018 han lanzado un nuevo curso executive en Blockchain e inteligencia artificial, ya que la era digital en la que estamos inmersos está transformando los negocios, la economía en sentido amplio y a la Sociedad, señala el Centro. Por ello, ha desarrollado un programa para ayudar en ese tránsito hacia la economía digital a los directivos que tienen que tomar decisiones en este terreno y a los profesionales que tienen que asesorar en cómo tomarlas y en las consecuencias jurídicas derivadas de ellas.

En junio de 2018 se celebrará la I edición del curso en Fintech que está orientado a la anticipación, gestión y reflexión de la transformación digital experimentada por el mercado de los servicios financieros. Su triple vertiente (enfoque de mercado, perspectiva tecnológica y visión regulatoria) proporciona una solvente visión omnicomprensiva de la cuestión.

También está profundizando en la internacionalización del Centro. El mundo es global y demanda profesionales globales. En este sentido, la formación internacional y en temas transversales es una necesidad. La oficialización del Master of Laws in International Transactions (LL.M.) o el próximo lanzamiento en julio de 2018 de la Summer School in Law and Business suponen pasos decididos en esta dirección.

Por otra parte, en octubre ponrán en marcha la primera edición del MBA in Sports Business & Law diseñado por el Centro de Estudios Garrigues y LaLiga Business School y que da respuesta a la creciente necesidad de profesionales debidamente formados y con un elevado grado de especialización en una industria con unas características muy particulares. Su enfoque es internacional ya que pretende aglutinar en el aula a los mejores profesionales de cualquier parte del mundo.

