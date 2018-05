Francisco Michavila: "Uno de los retos es ampliar la participación de las universidades españolas en Europa"

Michavila ha sido nombrado director ejecutivo de UFRES

La UFRES es una iniciativa de Crue Universidades Españolas, la Conférence des Présidents d´Université (CPU) y la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI) con el objetivo de contribuir a la construcción europea desde el ámbito universitario. Michavila ha sido nombrado como nuevo director ejecutivo de la Universidad Franco-Española (UFRES).

¿Qué significa para usted haber sido elegido como director ejecutivo de la Universidad Franco-Española?

Para mí es un gran honor que Roberto Fernández, presidente de Crue Universidades Españolas, me haya propuesto para dirigir este apasionante proyecto bilateral entre Francia y España. Quienes me conocen saben bien del estrecho vínculo que tengo con Francia, con su Historia y con su pensamiento. He tenido la fortuna de pasar parte de mi etapa de estudiante en las aulas de París VI, aprendiendo de los más ilustres matemáticos de la época. Este nombramiento es un regalo excepcional en esta etapa de mi vida profesional.

¿Cómo surge la UFRES?

La UFRES inicia su andadura en el marco de la Cumbre Hispano Francesa, en Málaga, en febrero de 2017, con la firma de un Protocolo de Acuerdo entre Crue Universidades Españolas, la Conférence des Présidents d´Université (CPU) y la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs (CDEFI), en presencia de los presidentes de Francia y España, François Hollande y Mariano Rajoy.

¿Cuál es su objetivo principal?

La UFRES es una iniciativa respaldada por las conferencias de rectores de Francia y España, y por los respectivos gobiernos a través de los ministerios de educación. Está concebida como una red universitaria y científica abierta al conjunto de instituciones de Educación Superior y de investigación, francesas y españolas. La UFRES tiene como objetivo esencial fortalecer la cooperación entre ambos países en el ámbito de la educación superior y la investigación. La UFRES es, también, una aportación universitaria al fortalecimiento de la construcción europea.

¿Qué nuevos retos se propone para este puesto?

El principal objetivo que me marco con este nombramiento es el de la consolidación de la puesta en marcha de UFRES. Hay un gran trabajo previo que inició con gran ilusión mi inolvidable amigo Manuel López, cuando fue presidente de Crue Universidades Españolas, y que continuó con acierto Josep Maria Garrell. Este es el momento de consolidar las líneas de trabajo de UFRES en los distintos ámbitos en los que se desarrolla: los programas conjuntos entre universidades españolas y francesas (joint degrees), el desarrollo de líneas de investigación conjuntas y su participación en convocatorias europeas, la atención a asuntos universitarios de impacto social que compartimos entre ambos sistemas, y la reflexión permanente sobre el desarrollo futuro de la actividad universitaria y la atención a las demandas sociales emergentes. Mi voluntad es trabajar para que la UFRES sea un proyecto que funcione con normalidad y estabilidad.

¿Cómo se encuentran hoy en día las relaciones en el ámbito universitario entre Francia y España?

Las relaciones entre las universidades españolas y francesas son intensas y tienen una larga trayectoria de cooperación. En términos generales puede decirse que son muy positivas y que a lo largo del tiempo han crecido considerablemente en todos los temas en los que se producen: movilidad, oferta conjunta, redes, etcétera. Estas relaciones se han venido dando, principalmente, desde dos ámbitos. Por una parte, de forma institucional, muy frecuentemente de manera bilateral, entre dos universidades que acuerdan diferentes objetivos conjuntos. Por mencionar un ejemplo, es de todos conocidos la larga y próspera relación que han mantenido y mantienen la Universidad de Zaragoza y la Université de Pau et des Pays de l'Adour. También se ha producido en el ámbito de campos científicos específicos, de manera sistemática. Por ejemplo, recuerdo especialmente un caso en el que participé: la Escuela de otoño Hispano Francesa de Simulación y Métodos Numéricos, en el que participaron varias universidades españolas y francesas, y que fue impulsada desde España, inicialmente, por las universidades de Santiago de Compostela, de Sevilla y la Politécnica de Madrid.

¿Cómo se encuentra la universidad española en la integración del ámbito europeo?

Europa es un entorno en el que las universidades españolas, en general, han aprendido a moverse muy bien, aunque, por supuesto, es mucho lo que aún se puede hacer y conseguir. Sobre todo, debemos trabajar en ampliar la participación de las universidades españolas a través de sus docentes e investigadores. Europa no es una región ajena, es parte del espacio en el que debemos conseguir movernos con naturalidad y colaborar con otras instituciones europeas, a la vez que competir con estas por la captación de talentos y de recursos, por ejemplo, para la actividad investigadora. Por ello es importante la creación de sinergias entre las universidades francesas y españolas; ello servirá para reforzar su participación en Europa.

¿Qué nuevos retos debe plantearse la universidad de España para mejorar su posición en Europa?

Como en la respuesta de la pregunta anterior, debería plantearse la ampliación de la participación de las universidades españolas en Europa. Multiplicar las buenas experiencias de universidades y universitarios en Europa. Para ello, iniciativas con la UFRES proveen un nuevo marco de participación. Como universitarios, debemos atrevernos más a participar en Europa; como instituciones, debemos proveer a nuestros profesores, investigadores y estudiantes de los medios y las herramientas que faciliten este objetivo. Por ello, para Crue Universidades Españolas y para el Ministerio, UFRES es una oportunidad excepcional. Lo es también para nuestros socios franceses.

¿Qué papel tiene Crue Universidades Españolas en la UFRES?

El papel de Crue Universidades Españolas ha sido y es fundamental. Conjuntamente con la conferencia francesa y con los ministerios de ambos países, han sido los impulsores de esta idea. Para su funcionamiento es imprescindible, es el paraguas que institucionaliza la UFRES entre las universidades españolas y es, también, quien asume su funcionamiento a través de las convocatorias y los procedimientos resultantes, de resolución y seguimiento.

