La UJI ofrecerá nueve cursos de verano en el campus del Riu Sec, la Lonja del Cáñamo y Menador espai cultural

Se desarrollarán entre el 2 y el 20 de julio

La Universitat Jaume I ha presentado su programa de Cursos de Verano integrado por nueve propuestas formativas que se desarrollarán entre el 2 y el 20 de julio de 2018 en diferentes espacios del campus del Riu Sec, la Lonja del Cáñamo y el Menador espai cultural. "Una oferta apta para satisfacer, por un lado, la demanda de su comunidad universitaria y por otro, la de la sociedad próxima a ella", tal y como ha explicado el vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Wenceslao Rambla.

En la presente edición, los cursos que se ofrecen son: Inteligencia en juego: beneficios de los juegos de ingenio para la mente y el cuerpo (que pretende mostrar cómo aplicar estos juegos en diferentes ámbitos desde una perspectiva práctica y lúdica); la tercera edición de Children's and Young Adult Literature and their Pedagogical Implications: Comic and Graphic Novel (que abordará la importancia del uso del cómic y la novela gráfica en la enseñanza de lenguas en general y en el aprendizaje del inglés como a lengua extranjera); Nuevos consumidores, nuevos tiempos para el marketing (que analizará cómo se pueden predecir las nuevas tendencias, costumbres y comportamientos de los individuos); Educación, creactividad y transformación: claves para el siglo XXI (que abordará el importante papel de la creatividad en la capacitación de personas resolutivas a través del desarrollo de competencias, valores y talento); Arte, religión e identidad. La fabricación visual de la pietas hispanica (en el que se analizarán las diferentes manifestaciones religiosas de los reinos hispánicos con el objeto de desentrañar los lazos que fueron capaces de crear comunidades); #FelicidadEnAcción (un curso práctico para conocer las estrategias que facilitan la toma de conciencia de qué aspectos inciden en el bienestar psicológico y la generación de experiencias positivas); El delito hecho arte (que permitirá conocer algunos aspectos básicos del derecho penal y procesal a través del cine, la literatura, la pintura y la música); Utilización de medios digitales como herramienta de puesta en valor del patrimonio hidráulico de la provincia de Castellón: inventariado, digitalización y creación de mapas interactivos (en el que se darán a conocer herramientas para poner en valor el patrimonio hidráulico de la provincia a partir de la creación de mapas interactivos), y Agricultura ecológica y de proximidad, una nueva visión, un nuevo reto (un curso que ofrecerá información básica y fundamental para poder llevar a cabo la conversión del sistema de producción agraria).

Rambla también ha destacado que estos cursos forman parte de la oferta de las universidades de la Xarxa Vives y están dirigidos e impartidos por profesorado de la UJI y otras universidades, así como de otros ámbitos o entidades académicas. Están destinados a los miembros de la comunidad universitaria y a cualquier persona, mayor de 16 años, interesada en la temática de los cursos.

El plazo de matrícula para inscribirse en estos cursos está abierto y se puede realizar a través de esta web.

