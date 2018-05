Sólo un tercio de los profesionales españoles primaría la conciliación sobre la proyección profesional

En un entorno profesional dinámico y en constante cambio

ThePowerMBA, primer programa de negocio online creado por directivos y emprendedores de éxito, ha dado a conocer los primeros resultados de su Informe ThePower sobre Éxito Profesional. El estudio, basado en una encuesta a un millar de profesionales en activo, pone en relieve la importancia que este tipo de perfiles concede a su proyección profesional: sólo un tercio de ellos antepondría la conciliación familiar frente a la consecución de sus metas.

En concreto, son un 38% los encuestados que darían más peso a la conciliación sobre la proyección profesional en sus vidas. Las preferencias para este colectivo pasan por no tener demasiadas preocupaciones laborales y estar cerca de sus familiares aunque esto suponga renunciar a ciertos niveles de responsabilidad y remuneraciones económicas por encima de la media. Sin embargo, el 62% de los encuestados reconoce tener el objetivo de priorizar la proyección profesional. Trabajar por encima de la media, impulsar su carrera laboral, social y económica aunque suponga sacrificar una parte significativa de su tiempo son las principales aspiraciones para 6 de cada 10 profesionales españoles.

"Cada profesional tiene su propia definición de éxito, para la mayoría de los encuestados la finalidad está en desarrollar su carrera laboral. Esto no significa renunciar a su vida personal o familiar, sino intentar alcanzar un equilibrio teniendo claros sus objetivos", afirma Rafael Gozalo, co-CEO de ThePowerMBA. "Es la primera vez que un informe mide el éxito y el nivel de satisfacción a lo largo de la trayectoria de los profesionales. En este sentido, elegir los aspectos que hacen feliz al profesional ayudarán a alcanzar sus logros, ya sea en el aspecto personal o laboral".

El techo psicológico del éxito profesional

El éxito puede definirse como la circunstancia de obtener lo que se desea en el ámbito profesional, social o económico. En un entorno laboral dinámico y en constante evolución, 7 de cada 10 profesionales encuestados reconoce no haber alcanzado el éxito en la actualidad aunque considera que puede llegar a conseguirlo en el futuro. El 24% de los encuestados afirma haberlo alcanzado en la actualidad y estar satisfecho con sus condiciones. Un residual 3% no se muestra tan optimista y admite que no lo ha alcanzado y difícilmente llegará a tener éxito en el futuro.

El Informe ThePower sobre Éxito Profesional, en el que han participado más de mil profesionales, señala que esfuerzo, networking y formación son los tres componentes principales para alcanzar el éxito. El podio lo lideran la implicación, el esfuerzo y la constancia que son imprescindibles para la mitad de los encuestados. El 27% de los profesionales afirma que los contactos y las relaciones son fundamentales. Y es que la red de contactos creados a lo largo de la carrera profesional hace que se incrementen las oportunidades laborales y personales.

Por otra parte, la formación y la preparación constante se posicionan como elementos diferenciadores para mantenerse actualizado e impulsar la carrera profesional. La suerte y los factores externos como la demanda de los mercados y la estabilidad política también influyen en menor medida para obtener el éxito.

