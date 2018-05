I Jornadas de Internacionalización de la US

La US presenta los logros de su estrategia de internacionalización

Uno de los principales objetivos de la Universidad de Sevilla es promover la dimensión internacional de la formación, la investigación y la transferencia del conocimiento, así como impulsar su visibilidad en el exterior. De este modo, la internacionalización es un eje fundamental y transversal de la US y en este contexto se han organizado las I Jornadas de Internacionalización (24 y 25 de mayo) con el fin de presentar los logros adquiridos en la materia.

Este encuentro es un espacio de reflexión donde los miembros de la Comunidad Universitaria abordan la dimensión internacional de la US. Durante los últimos años la Universidad ha desplegado una estrategia de internacionalización y ya ha conseguido importantes avances.

Uno de ellos es el establecimiento de alianzas y redes estratégicas. Se han establecido Planes de Actuación distribuido por áreas geográficas: en Europa, mediante la participación activa en los proyectos de la Universidad Franco- Española y Agenda Ibérica del Conocimiento, y en el incipiente proyecto de Red de Universidades Europeas. En EEUU, la alianza dentro del Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard y la colaboración con la Universidad de California en Berkeley, que permiten la movilidad de los investigadores al más alto nivel. En tercer lugar, en Latinoamérica, la participación en la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, el Grupo Tordesillas de Universidades y el Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rápida. Igualmente, se han establecido Planes para el Mediterráneo (Marruecos, Túnez, Proyecto Prima) y se están sentando las bases para los futuros planes con Rusia y Asia.

Otro de los logros alcanzados está ligado a la puesta en marcha de distintos instrumentos encaminados a potenciar la proyección internacional de la US. En este contexto destacan la Oficina Welcome para información y apoyo a todos los visitantes internacionales, tanto estudiantes como profesores/investigadores y PAS. La Oficina de Promoción Internacional, que impulsa la visibilidad y el posicionamiento internacional de la US. El Plan de Fomento de la Actividad Investigadora Excepcional para mejorar el posicionamiento de la US, con ayudas en contrataciones para prestar colaboración en las tareas docentes y dotaciones económicas a los autores cercanos a la categoría "Highy Cited" o que publiquen en "Science" o "Nature".

La Unidad de Bibliometría es otro de los instrumentos utilizados en la estrategia de internacionalización y se encarga del análisis de la actividad investigadora de la US. Al igual que la Oficina General de Proyectos Internacionales, desde donde se presta apoyo a los profesores e investigadores en la preparación de proyectos internacionales académicos y de investigación.

La US también ha consolidado su política de movilidad saliente de estudiantes, profesores y PAS, expandiendo la red de instituciones socias y financiando la movilidad fuera del espacio Erasmus con recursos propios.

La promoción de la política lingüística es otro de los logros alcanzados por la Universidad de Sevilla y lo ha conseguido mediante el impulso a la formación y acreditación en idiomas, la promoción de la docencia en otras lenguas y la puesta en marcha del Servicio de Traducción de la US.

Por último, pero no menos importante, destaca el incremento que la US ha realizado en la oferta de estudios con universidades extranjeras, multiplicando las dobles titulaciones internacionales, en especial a nivel de posgrado, e impulsando los másteres conjuntos Erasmus Mundus.

Estos avances y otras muchas cuestiones serán los ejes de debate en las I Jornadas de Internacionalización de la US. Puede consultar el programa completo para más información.

