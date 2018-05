La Carlos III y otras seis universidades europeas se unen para mejorar la educación en el Viejo Continente

Con el objetivo de incluirlas en la convocatoria de propuestas

La alianza de jóvenes universidades para el futuro de Europa (Young Universities for the Future of Europe), de la que forma parte la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), se ha reunido el pasado jueves en Bruselas para preparar un proyecto conjunto para la convocatoria de propuestas que abre la Comisión Europea el próximo otoño para mejorar la educación en Europa.

Así, junto a las UC3M las universidades de Amberes (Bélgica), Bremen (Alemania), Essex (Inglaterra), Este de Finlandia, Maastricht (Países Bajos) y Roma Tor Vergata (Italia), se han reunido en la capital europea, según ha informado en un comunicado la universidad madrileña.

Estas siete universidades se han unido con el objetivo de "proporcionar la mejor educación posible a las próximas generaciones de europeos" y, para ello, han hecho pública una declaración por la que se comprometen en nueve punto a ello. El primero de ellos es "trabajar para fortalecer la identidad europea, los valores y la competitividad de Europa a escala global".

El segundo, "apoyar la investigación innovadora sobre temas que aborden los principales desafíos europeos y mundiales", seguido de "fomentar la inclusión y estimular la empleabilidad europea de sus graduados" y "conectar las dimensiones local, regional, europea y global y asegurar la transferencia de conocimiento para todos los miembros y la comunidad en general".

Además, también se compromete a "crear estructuras flexibles, complementarias e inclusivas", "fomentar las infraestructuras compartidas, la movilidad y el multilingüismo de estudiantes, investigadores y personal no académico" y "Desempeñar un papel activo en la implementación de la Agenda Digital para Europa y estimular las iniciativas de Ciencia Abierta (Open Science)".

Igualmente, tiene la intención de "construir e impulsar sinergias a nivel de investigación, educación e innovación" y por último "contribuir al desarrollo de marcos legislativos y de acreditación destinados a apoyar la introducción de diplomas europeos".

