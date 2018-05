Los periodistas reclaman volver a ejercer la docencia

La docencia se ha convertido en una de las salidas para los periodistas

Una normativa emitida en el año 2010 cambió el futuro de aquellos periodistas que se querían dedicar a la docencia. Agrupaciones como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape) o la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) iniciaron numerosas protestas en un intento de volver a restaurar la medida que permitía a aquellos graduados en Ciencias de la Información dar clase de Lengua en colegios concertados y privados.

Hasta hace relativamente poco, aquellos periodistas que se quisieran dedicar a la docencia tan solo tenían que realizar el Máster de Formación de Profesorado especializándose en Lengua para poder empezar a impartir clases. Sin embargo, la medida instaurada obliga a estos profesionales a opositar al no considerar Periodismo como una parte de la rama de Ciencias Sociales, argumento que se ha criticado duramente por parte de la Plataforma de Periodistas Afectados por el Cambio de Normativa en Educación, cuyo objetivo es presionar para que se vuelva a la situación previa a 2010 o para que este grado se sitúe en dos ramas: la de Ciencias Sociales y Jurídicas y la de Humanidades.

La Fape y la plataforma de Periodistas Vetados en Educación lanzaron recientemente un comunicado criticando la inacción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, tras varios meses de continuas protestas, se mantienen en silencio. Sus reivindicaciones chocan con la normativa básica vigente que se encuentra detallada en el Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o Bachillerato. Desde el Ministerio de Educación explican que en este decreto se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer los profesores de los centros privados y mantienen que la sustitución de la relación de titulaciones para el ejercicio de la docencia de cada materia es consecuencia de la ordenación de las enseñanzas universitarias iniciada en 1999 con la Declaración de Bolonia.

No obstante, según la Plataforma de Periodistas Afectados por el Cambio de Normativa en Educación, esta medida solo está siendo aplicada por algunas comunidades autónomas. Además, el dictamen del Consejo Escolar de Estado 2/2015 señalaba que: "Teniendo en cuenta el currículo de estas materias y las asignaturas que conforman el plan de estudios de Periodismo, se considera la formación inicial de estos licenciados para impartir Lengua y Literatura Castellana y Literatura Universal".

Aurelio Martín, vicepresidente de la Fape y portavoz de la Plataforma, deja claro cuál es el objetivo: "Pedimos dignificar la titulación de Periodismo porque entendemos que se trata de un grado con la misma dignidad que cualquier otro y no se le está tratando de igual forma". Mantiene que es una injusticia que solo se incluya dentro de la rama de ciencias sociales y no de humanidades y que hay numerosas irregularidades en el decreto: "Es estatal, pero las comunidades autónomas se encargan de aplicarlo como quieren con mayor o menor rigidez". En este sentido, achaca la falta de sentido que tiene que algunas regiones de España lancen comunicados advirtiendo de que les faltan profesores, como es el caso de Cataluña. Además, otra de las regularidades que aprecia el vicepresidente de la Fape es que, a nivel europeo, el Ministerio de Educación sí habilite dar clase a un periodista. "Nos parece una contradicción que el máster habilite a un periodista para acceder a unas oposiciones públicas y no lo haga para poder impartir clases en un instituto privado o concertado".

A nivel político, se han reunido con el Ministerio de Educación y con el director general que lleva la coordinación con las comunidades autónomas. El partido político Ciudadanos ha presentado una proposición de ley pero no resuelve el problema. Por otra parte, tanto el PSOE y el PP se comprometieron a intentar resolver el problema, pero, según Aurelio Martín, "debido a la parálisis de la situación política en la que se encuentra España actualmente, nos hemos encontrado con múltiples problemas".

La crisis que está sufriendo la profesión periodística ha hecho que una de las salidas más demandadas hasta ahora sea la docencia. Todos los afectados esperan saber más pronto que tarde cómo continuará su futuro profesional.

