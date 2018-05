Grados en inglés: En España se concentran en economía, turismo y videojuegos

La globalización ha consolidado el inglés como idioma universal

En una sociedad completamente globalizada, contar con un buen nivel inglés en el currículum está cerca de ser una necesidad para un mercado laboral cada vez más exigente. Por ello, las universidades españolas están añadiendo grados impartidos únicamente en esta lengua con el fin de que los alumnos salgan lo más preparados posible. Un estudio de Unportal –una plataforma fundada por un grupo de periodistas especializados en información universitaria con el asesoramiento de un consejo que cuenta con la presencia de profesores de enseñanza secundaria y de universidad– destaca que el idioma extranjero se concentra principalmente en los estudios de economía y negocios, turismo, videojuegos y en algunas ingenierías, mientras que en aquellos grados que exigen una mayor nota para su acceso como son Medicina o los dobles grados de Física, la presencia de esta lengua es escasa.

Las empresas se están posicionando a favor de una mayor especialización en idiomas y los requisitos para acceder a los puestos de trabajo son más rigurosos. De esta forma, contar con un certificado de inglés puede abrir más de una puerta, ya que se trata del idioma global de comunicación por excelencia y el de mayor uso en el mundo.

En España, las universidades que desde un principio llevaron la delantera en la internacionalización fueron en su mayoría las instituciones privadas, como es el caso de la Universidad CEU Cardenal Herrera y su grado en Veterinaria exclusivamente en inglés, que tiene como propósito ofrecer una formación completa sobre esta materia desde una dimensión internacional. Sin embargo, la capacidad para atraer talento extranjero es todavía una de las asignaturas pendientes de este sistema universitario y una apuesta que mejoraría los números actuales sería el aumentar la presencia de grados universitarios impartidos en lengua extranjera. Esta medida no solo beneficiaría las cifras de alumnos extranjeros que deciden estudiar en este país, sino que aumentaría el nivel de idiomas en los estudiantes españoles, permitiéndoles tener más oportunidades de acceso a distintos empleos.

En concreto, el número de universitarios extranjeros en grados ha aumentado un 43 por ciento desde 2009. Sin embargo, la situación mejora en el postgrado, donde uno de cada cinco alumnos es foráneo. Según el último estudio de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue), algunas de las universidades que superan el 30 por ciento de su oferta de grado en lengua extranjera o en modalidad bilingüe son: la Universidad Carlos III, la Universidad de Oviedo o la Universidad CEU San Pablo. En lo que se refiere a los másteres destacan la Universitat Autónoma de Barcelona y la Universitat Ramon Llull. Pese a esto, tan solo un 4,6 por ciento de los alumnos que cursan grados universitarios en España son extranjeros.

Muchas de las instituciones se están comprometiendo con la internacionalización, considerada el gran paso que deben tomar las universidades españolas en materia extranjera. Entre los requisitos que son necesarios aplicar para conseguir ser un referente en esta área está la capacidad para posicionarse en foros internacionales, así como fortalecer la movilidad de estudiantes PDI y PAS. Es necesario ofrecer todo el apoyo a los encargados de las relaciones internacionales y favorecer estas. Asimismo, el prestigio de poder contar con profesores y profesoras invitadas nutrirá a las clases de opiniones y culturas diversas, lo que favorecerá la globalización de la lengua.

En cuestión de tiempo, las universidades están avanzando en este factor, como es el caso de la Universidad Pablo de Olavide, que el pasado 4 de abril aprobó una nueva política lingüística para la promoción del plurilingüismo dentro de la comunidad universitaria. La UPO defiende que, con esta nueva norma, fortalece la aclamada internacionalización de sus campus, así como la formación en grados y postgrados. En la actualidad esta universidad ofrece en inglés el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), el doble grado en ADE y Derecho y el doble grado internacional Derecho y Bachelor of Laws junto con la Universidad de Bayreuth (Alemania), entre otros.

Lingüística global

La Crue aprobó en mayo de 2017 un documento de política lingüística para la globalidad de los estudios universitarios españoles, en el que se incluía a todos los países europeos. Esto incluye programas de instrucción a través de inglés (EMI) o programas de integración de contenido y lengua en la educación superior (ICLHE).

La universidad catalana es una de las que lleva la iniciativa en la incorporación de nuevas medidas. Se espera que para el próximo curso 2018-2019 se estrene un total de 19 nuevas titulaciones de 180 créditos, entre las que se encuentran los grados International Business, History, Politics and Economics o Urban Science, como principales novedades en el idioma anglosajón. No obstante, Madrid no se queda atrás y dos de las universidades públicas que destacan en la instauración de grados en lengua extranjera son la Universidad Carlos III y la Complutense. La primera de ellas fue una de las primeras en iniciar su oferta de grados en inglés y bilingües. Hace dos años esta oferta ascendía a 27 titulaciones y cerca del 20 por ciento de su matrícula correspondía a estudiantes internacionales. Aquí se puede estudiar desde Administración de Empresas, Economía o Estudios Internacionales en inglés, hasta grados como Ingeniería Aeroespacial.

En 2016, la UCM contaba con 11 grados y 27 másteres en los que un 50 por ciento de sus créditos se impartía en idioma extranjero. Entre los grados que incluyen formación en inglés figuran: Información y Documentación, Ingeniería del Software, Lenguas Modernas y sus Literaturas, etc.

La globalización, como se ha visto, ha consolidado el inglés como idioma universal. Además, las organizaciones y empresas necesitan equipos multilingües para hacer negocios en otros países, así como para ascender y mejorar sus características. El punto de partida de estos equipos se encuentra en la educación superior y en la correcta elección de los grados universitarios. En concreto, aquella enseñanza que tenga una visión más internacional.

