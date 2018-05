La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, finalista del Global Teaching Excellence Award 2018 que reconoce la excelencia docente

La universidad madrileña ha sido seleccionada entre más de 300 universidades de 41 países por su calidad educativa y excelencia docente.

La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE es una de las 17 finalistas para el Global Teaching Excellence Award 2018 (GTEA) 2018, un premio que reconoce la excelencia docente y que se disputará con universidades de Reino Unido, Australia, Canadá y Sudáfrica, entre otros países, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 18 de julio en Edimburgo (Escocia). El galardón está promovido por las instituciones británicas Advance Higher Education –prestigiosa institución del Reino Unido que busca la excelencia en educación superior desde 1967- y Times Higher Education –líder mundial desde hace 50 años en provisión de datos de educación superior para los rankings universitarios más influyentes del mundo–.

Svava Bjarnason, presidenta del jurado internacional del GTEA 2018, subrayó la altísima calidad de las propuestas presentadas y el rigor del proceso de evaluación y selección de los finalistas. "Fue extraordinariamente difícil seleccionar los finalistas, y también lo será decidir los ganadores de los premios Spotligth y el ganador general", aseguró.

Comillas ICAI-ICADE competirá frente a universidades británicas (Falmouth University, University of Hertfordshire, The Open University, Edge Hill University, Royal Northern College of Music, Trinity Laban Conservatoire of Music & Dance, University of Birminham y University of Derby); suizas (ETH Zurich); sudafricanas (University of Johannesburg); australianas (University of New South Wales, University of Wollongong y Charles Sturt University), y canadienses (McMaster University y Vancouver Island University). En la edición de 2018, además del premio general GTEA, se otorgarán cinco premios GTEA Spotlight como reconocimiento al compromiso con aspectos particulares de la excelencia docente.

