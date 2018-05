Aragón Plataforma Logística y el Zaragoza Logistics Center impulsan la formación ligada al sector

Marta Gastón y Pilar Alegría han firmado un convenio que, este año, permitirá financiar once becas para alumnos y profesionales, y dar difusión a ambos organismos

ragón Plataforma Logística (APL) y la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC) colaboran para impulsar la formación vinculada al sector y promover la difusión de los servicios y recursos de ambos organismos. Para ello, las presidentas de estas dos entidades y consejeras de Economía, Industria y Empleo, e Innovación, Industria y Universidad, Marta Gastón y Pilar Alegría, han firmado un convenio este martes que incluye la creación de las becas "Aragón Logística" y la realización de seminarios bajo el título de "Workshops Internacionales en Logística".

El convenio, que tiene una duración inicial de cuatro años, comprende una aportación económica por parte de APL de 70.250 euros anuales. Este año el presupuesto se destinará a la concesión de once becas "Aragón Logística" y al patrocinio del Evento Alumni, que permite a los antiguos alumnos del ZLC actualizar sus conocimientos. En los próximos ejercicios, una comisión de seguimiento establecerá el destino de las aportaciones de Aragón Plataforma Logística.

Becas Aragón Logística

El programa de becas "Aragón Logística" permitirá proporcionar ayuda financiera a estudiantes del master en "Engineering in Logistics and Supply Chain Management" (ZLOG) y del master en "Dirección de Supply Chain" (MDSC). En total se ofrecerán once becas distribuidas en cuatro modalidades. La primera de ellas y la más cuantiosa, sufragará el coste total del programa ZLOG (24.000 euros) al mejor trabajo presentado a la "Master Essay Competition". Esta prueba consistirá en la elaboración de ensayos en los que los estudiantes podrán expresar sus conocimientos y puntos de vista sobre un tema de actualidad relacionado con la cadena de suministro.

Dentro del programa ZLOG, se ofrecerá otra beca dirigida a estudiantes españoles con un destacado perfil profesional y académico, y con interés en ampliar sus conocimientos y desarrollar su carrera en el área de la cadena de suministro. La beca cubrirá el 25% del coste total del programa (6.000 euros).

En el marco del máster MDSC, el convenio firmado este martes permitirá conceder tres becas para recién titulados de la Universidad de Zaragoza, que hayan finalizado la carrera en los dos últimos años y estén admitidos en este máster del ZLC. La cobertura de cada beca es el 25% de reducción del importe de la matrícula del MDSC (2.375 euros).

Por último, se concederán seis becas "MDSC Desarrollo Profesional" para estudiantes con experiencia contrastada y potencial en el ámbito logístico, admitidos en el Máster en Dirección de Supply Chain de la Fundación Zaragoza Logistics Center. Estas ayudas variarán según el perfil del beneficiado entre el 10 y el 20% de reducción del importe de la matrícula (de 950 a 2.375 euros).

Por otra parte, a lo largo del año se realizan diversos acercamientos a los potenciales alumnos de los masters de ZLC para proporcionar información sobre los diferentes programas, tanto a través de la asistencia a ferias vinculadas con la formación y la generación de empleo, como mediante "webinars" informativos. Esta última herramienta online pone en contacto a futuros estudiantes con los directores de los programas, la oficina de admisiones y otros estudiantes.

El convenio entre APL y ZLC incluye también el patrocinio del Evento Alumni, que cada año reúne en una ciudad europea al Club de Antiguos Alumnos del Zaragoza Logistics Center. Además de fomentar el networking entre todos aquellos que completaron allí sus programas de máster y doctorado, el evento cuenta intervenciones corporativas, académicas y de industria para actualizar conocimientos a sus participantes.

Por último, la consejera Pilar Alegría ha confirmado que después del verano, el Zaragoza Logistics Center se trasladará al recinto Expo Zaragoza Empresarial.

