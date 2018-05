Los futuros diseñadores del CSDMM ganan un concurso internacional de Auchan Retail España para lanzar su propio diseño

El objetivo del acuerdo entre la Universidad y la empresa es que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos adquiridos a través de un proyecto real que se comercializará en 8 países

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y Auchan Retail España han presentado al ganador del concurso Proyecto Capsule en el que lo participantes han optado a la oportunidad de desarrollar su propio diseño desde planteamiento creativo hasta su comercialización.

La pieza seleccionada formará parte de la colección "REFRESH de In Extenso", una línea sport que estará presente en 8 países la próxima temporada de primavera de 2019.

Guillermo García Badell director del CSDMM explica: "El acuerdo firmado con Auchan Retail España permite al CSDMM ofrecer a los alumnos la oportunidad de tener un contacto real con el sector y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los cuatro años del Grado; un contacto con el sector que aporta una visión real a nuestras futuras promesas del diseño".

La propuesta ganadora; estética y funcionalidad

El diseño elegido 'Wear it in your own way' -realizado por las alumnas Elba Ruiz, Laura Fernández y Yu You- fusiona la comodidad y el estilo. El look consiste en cuatro piezas; camiseta, malla, short y un chubasquero. Una propuesta para mujeres que optan por la versátil, comodidad y el estilo.

Concurso de diseño de moda Cápsule

El proyecto Cápsule se ha desarrollado en los países donde está presente Auchan Retail en colaboración con reconocidas escuelas de diseño. El objetivo es ofrecer al consumidor una colección universal inspirada en las inspiraciones de las jóvenes promesas del diseño internacional.

Tras una primera fase donde el CSDMM realizó una selección anónima, pasaron a la semifinal 5 siluetas, de las que se eligieron 2 finalistas seleccionadas por un jurado experto compuesto por profesionales. Tras la elección de los dos finalistas, los ganadores se seleccionaron a través de un concurso en las redes sociales de Auchan Retail en el que se contabilizaron 7.000 votos.

CSDMM, 30 años como referente en la formación de Moda

El Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, CSDMM, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), fue reconocido con el Premio Nacional de Moda 2016 y ocupa el primer puesto como mejor Centro Universitario de España para estudiar el Grado de Diseño, según el informe U-Ranking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

A lo largo de estos años, el Centro y la UPM han mantenido en constante adaptación el proyecto formativo incorporando el Grado Oficial Universitario de Diseño de Moda y el Programa de Doctorado relacionado con la Moda. Además, han apostado desde sus inicios por contar con diseñadores referentes en el panorama nacional e internacional de la moda como profesores de su programa formativo en el que imparten un completo programa donde trasladan las técnicas de diseño y la realidad de la industria. El Centro cuenta entre sus profesores con diseñadores destacados como Ana Locking, Juan Vidal, Maya Hansen, María Ke Fisherman, Daniel Rabaneda o Miguel Becer, que trabajan en una formación con un criterio eminentemente práctico y orientado a una progresiva integración del alumnado en el mundo profesional.

Además, a lo largo de su trayectoria, más de 1.000 diseñadores se han formado en sus aulas, entre ellos destacan Amaya Arzuaga, Nacho Aguayo o Clara Bilbao, dos veces Premio Goya al Mejor Diseño de Vestuario.

In Extenso

Se trata de la marca textil de Auchan Retail, una marca global que cubre todas las necesidades de moda desde interiores a ropa de abrigo, incluido calzado, accessorios y ropa de deporte. In Extenso propone un estilo de moda fácil de llevar y accesible para todo el mundo. Las colecciones internacionales son diseñadas para 10 países diferentes, y se venden más de 70 millones de artículos cada año.

Auchan Retail España reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 359 centros (60 hipermercados y 299 supermercados) así como 55 gasolineras, servicio de comercio on line y una plantilla de más de 19.000 personas.

