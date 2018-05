La Sociedad Internacional de Ecuaciones en Diferencia premia al catedrático de la UPCT Juan Luis García Guirao

Uno de sus artículos científicos ha sido elegido como el mejor de los publicados por la revista

Un artículo científico del catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) Juan Luis García Guirao ha sido premiado por la Sociedad Internacional de Ecuaciones en Diferencia (ISDE, por sus siglas en inglés) como el mejor de los publicados durante el año 2017 en la revista Journal of Differences Equations and Applications de la ISDE.

El galardón ha sido fallado esta semana y se entregará a finales de mes en el congreso bianual de la International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA), que se celebra en la ciudad alemana de Dresde. "El premio lo otorga un jurado compuesto por el comité de directores de ISDE formado por algunos de los científicos más reputados en la especialidad de las ecuaciones en diferencias", resalta García Guirao.

El artículo premiado, titulado 'Periods of continuous maps on some compact spaces' y publicado en el número 23 de la revista en colaboración con el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Jaume Llibre presenta métodos para el análisis de la estructura periódica de sistemas discretos usando herramientas de la topología algebraica, según informaron fuentes de la UPCT en un comunicado.

"El uso de estas técnicas viene a demostrar el éxito en la cooperación de técnicas de diferentes campos de las matemáticas con el fin de resolver un problema complejo", explica García Guirao.

El pasado año, el catedrático de Matemática Aplicada de la UPCT ya consiguió el premio internacional NSP 2017 otorgado por Natural Science Publishing (NSP), la Universidad Gelisin de Estambul y la Asociación Africana de Matemáticas.

García Guirao se convirtió en 2011 en el catedrático de universidad más joven de España, con la actual ley de universidades, consiguiendo la plaza con 33 años de edad. Ha publicado más de 100 artículos de investigación en algunas de las mejores revistas internacionales.

Es director del Grupo de Investigación en Sistemas Dinámicos aplicados a la Ingeniería de la UPCT y miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) desde 2013, así como del Comité Editorial de la revista MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry, número uno en el ránking de publicaciones en Matemática Interdisciplinar en 2010. García Guirao es también fundador y editor en jefe de la revista de investigación Applied Mathematics and Nonlinear Sciences que recientemente ha pasado a manos de la prestigiosa editorial De Gryuter.

