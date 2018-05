Pilar Serrano: "ENDESA apuesta por el talento joven mediante becas"

Match your company ha permitido a estudiantes conocer las grandes empresas

ENDESA, líder en el sector eléctrico español y el segundo operador del mercado eléctrico en Portugal, se dedica principalmente a la generación, distribución y venta de electricidad. Es una de las empresas que participó la semana pasada en la primera edición de "Match your company", en la que los estudiantes pudieron conocer cómo funcionaban las compañías a través de millenials. Pilar Serrano, del departamento de Desarrollo Comercial de B2C (Business to client), ha participado en este encuentro.

¿Qué gana la compañía ENDESA participando en este tipo de actividades?

Endesa es una compañía que apuesta cada vez más por el talento joven. Por eso, con este tipo de iniciativas, se muestra más informal y atractiva para ellos. Los estudiantes que acuden a estos eventos se encuentran en el inicio de su trayectoria profesional y, en mi opinión, normalmente es difícil tener una visión de las empresas desde dentro. Creo que es algo que puede "asustar" un poco, por lo que, al participar en esta actividad, la empresa tiene la posibilidad de ayudar a los estudiantes en los primeros pasos de su carrera y, al mismo tiempo, ellos se pueden animar a formar parte de ellas.

Además, al promover la participación en becas con la empresa, se incentiva una formación en el área de interés, algo positivo para Endesa de cara a contar con ellos para futuras incorporaciones.

¿Qué ventajas tiene para los estudiantes conocer la empresa mediante esta oportunidad?

Este evento permite a los estudiantes conocer distintas empresas desde una perspectiva más cercana y personal. Como cada empresa viene representada por dos empleados que han sido contratados recientemente como su primer empleo, podemos aportarles la experiencia que hemos vivido desde el final de nuestra época universitaria hasta este momento. También tenemos la oportunidad de explicarles cómo es la empresa desde dentro, el ambiente de trabajo y cómo es el día a día en la compañía.

Todos los que tuvimos la oportunidad de representar a nuestra empresa en el evento, hasta hace muy poco tiempo, nos encontrábamos en la misma situación que los estudiantes con los que estuvimos hablando. Creo que el hecho de sentirnos identificados con ellos es lo que nos permite darles consejo de una forma más cercana y desde la propia experiencia, algo que se valora mucho.

¿Cómo se encuentra la captación de talento desde esta empresa?

Desde Endesa se promueven las nuevas incorporaciones y creo que siempre se intenta contar con gente joven. Por eso ofrecen muchas oportunidades de becas en todas las áreas para impulsar estas incorporaciones. Partiendo de mi corta experiencia en Endesa y desde mi punto de vista, gran parte de las personas que entran con beca en la empresa tiene la oportunidad de seguir trabajando aquí cuando ésta finaliza. Creo que esto es algo fundamental para que los estudiantes que están empezando su trayectoria profesional estén motivados, algo positivo tanto para ellos como para la propia compañía.

¿Considera que actividades como "Match your company" ayudan a ampliar la tasa de empleo juvenil?

Con iniciativas como esta se ayuda a los jóvenes a conocer de cerca las empresas. Además, tienen la posibilidad de participar de forma activa, pedir consejo y preguntar cualquier duda que tengan acerca de la empresa en sí, cómo es el día a día, el proceso de selección, las oportunidades de contratación etc. Todo esto les anima a querer formar parte de las distintas empresas ya que les podemos guiar en el proceso y aconsejar respecto a las posibilidades que se ofrecen.

En mi opinión, este tipo de iniciativas son de mucha utilidad ya que ayudan a los estudiantes a dar ese primer paso en un momento en el que están decidiendo su futuro y siempre se muestran muy agradecidos por tener la oportunidad de tener un primer acercamiento para saber a lo que se enfrentarán en el mundo laboral.

¿Tenéis en ENDESA alguna plataforma a la que los jóvenes puedan acceder para buscar puestos de trabajo?

En la propia página web de Endesa hay una sección de "Talento" en la que se puede acceder a las distintas ofertas de empleo y becas disponibles. Estas becas las gestiona la Fundación Universidad Empresa, que a su vez tiene su propia plataforma de ofertas de empleo.

En mi caso fue en la web de Endesa donde encontré una oferta de beca que me interesaba y, a través de la Fundación Universidad Empresa se gestionó el proceso de selección e incorporación

¿Ofrecéis algún tipo de beca para estudiantes?

Las becas que ofrece Endesa forman parte de un Programa de formación de Posgrado llamado "Bridge", una iniciativa de la Fundación Universidad-Empresa en colaboración con la Universidad de Alcalá.

Con este programa se trata de combinar una formación práctica en la empresa durante una duración de 12 meses, con una formación universitaria de postgrado. Este programa de formación consiste en un curso de Postgrado en Productividad y Desarrollo Personal que se realiza 100% de forma online y de manera colaborativa con otros estudiantes que también están cursando estas becas.

"¿Qué formación se requiere para poder optar a un puesto de trabajo en esta compañía?

Al ser una empresa global y compuesta por áreas muy diversas, las titulaciones y la experiencia que se requieren varían en función del departamento y del puesto de interés. En mi opinión la forma más directa y asequible para entrar en Endesa es empezar con una beca, como tuve la oportunidad de hacer yo, para más adelante poder optar a un puesto fijo.

En el Plan de Becas hay una serie de requisitos que se encuentran detallados en la web. En lo respectivo a la formación, se debe poseer un título universitario oficial que se adecúe a la plaza a la que se aplique, un nivel de inglés superior al C1 y también se valora el conocimiento de otros idiomas.

Aparte de esto, hay una serie de requisitos relacionados con no tener experiencia profesional previa, no haber tenido vínculo profesional con Endesa o el Grupo Enel después de haber finalizado los estudios y no haber disfrutado con anterioridad de una beca de prácticas en el Programa.

PUBLICIDAD