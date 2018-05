Turquía limita el estudio de francés en universidades tras la petición para recortar el Corán

La medida llega después de la publicación de una carta

Las autoridades de Turquía han paralizado la apertura de nuevos departamentos de lengua francesa en las universidades, en plena escalada de las tensiones entre los dos países por la petición presentada en Francia para retirar del Corán algunos pasajes.

Un portavoz de la Junta de Educación Superior ha asegurado este jueves que, como medida de "reciprocidad", no se permitirá la apertura de más centros de francés y que, de los 35 ya existentes, aquellos que no cuenten con ningún alumno (16) no podrán admitir nuevas admisiones.

La medida llega después de la publicación de una carta abierta en Francia en la que 300 personalidades, entre ellas el expresidente Nicolás Sarkozy, cuestionan la difusión de "ideas violentas y antisemitas" en el Corán.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que este tipo de críticas equiparan a quienes las firman con el grupo terrorista Estado Islámico, al meter a todos los musulmanes en un mismo saco. "No importa cuánto ataquéis lo que para nosotros es sagrado, no haremos igual. No somos despreciables", subrayó.

