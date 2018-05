La UJI entrega cinco premios a trabajos de investigación con perspectiva de género

Dirigido a promover y reconocer la investigación realizada

La Unidad de Igualdad de la Universitat Jaume I, en colaboración con la Fundación Isonomia, ha celebrado la tercera edición del Congreso Investigación y Género, dirigido a promover y reconocer la investigación realizada en la UJI con perspectiva de género.

La inauguración del congreso ha sido a cargo de M. José Oltra, vicerrectora de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad, y Mercedes Alcañiz, directora de la Unidad de Igualdad. Oltra ha señalado que «la mirada de la igualdad tiene que estar presente en todos los agentes sociales y, desde la Universidad, se tiene que contribuir en este sentido con la formación del estudiantat para que cale y se mantenga a lo largo de su vida académica y profesional y en el desarrollo de nuevo conocimiento a través de la investigación».

Por su parte, la directora de la Unidad de Igualdad ha destacado que en esta edición del congreso se han presentado cinco tesis doctorales, 20 Trabajos de Fin de Máster, tres Trabajos de Fin de Grado, un proyecto de investigación e innovación docente y dos proyectos de investigación, lo que supone 11 trabajos más que en la edición pasada.

A continuación, se han entregado los premios en las diferentes modalidades: tesis, Trabajo Fin de Máster (TFM), Trabajo Fin de Grado (TFG) e investigación e innovación docente. Nuria Reche con La dimensió constitucional del dret a la conciliació de la vida personal i laboral ha conseguido el premio en la modalidad de tesis, en la que trata la necesidad de incluir en la Constitución la conciliación familiar como eje vertebrador de la igualdad de género.

En la modalidad de TFM se han premiado dos trabajos: Comunicació per a la Pau i la Igualtat: Proposta del MOOC Periodisme amb Perspectiva de Gènere de Alicia González, que ofrece una herramienta de formación en linea para periodistas sobre el correcto tratamiento periodístico del género y L'economia feminista: cap a la construcció d'un nou model econòmic just i igualitari de Raquel Quesada. Este último repasa y reflexiona sobre los principales debates que plantea la economía feminista desde los años 70.

Con el título Educar la mirada en gènere: l'àlbum en la formació inicial de mestres i la seua implementació a l'escola, Idoia Herrero ha sido premiada en la modalidad de TFG por unir la experiencia como maestra de infantil con la visión crítica de la sociedad para educar en igualdad a los más pequeños. Finalmente, La recuperació de la memòria històrica educativa: de les propostes de lectura de Dones Lliures ha sido el trabajo premiado en la modalidad de investigación e innovación docente. En él, su autora, Consol Aguilar, apuesta por un proyecto centrado en la recuperación de la memoria histórica educativa femenina.

Después de la entrega de premios, Dau García Dauder, profesora del área de Psicología Social de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha ofrecido la conferencia «De ignorancias y resistencias: ciencia sin hacer e investigación feminista», en la que ha profundizado en la influencia que ha tenido en la forma de hacer conocimiento la presencia o ausencia de las mujeres así como la contribución de los discursos feministas a la consecución de una mejor ciencia, más objetiva y justa socialmente.

En este sentido, García Dauder ha explicado que se ha producido una discriminación con las mujeres científicas porque no es una cuestión de inexistencia sino de olvido o invisibilización. Así mismo, ha reivindicado que no solo se tiene que poner nombre a estas mujeres o dar a conocer sus contribuciones, sino que «hay que recuperar la historia en sus propios términos», es decir, de qué manera las condiciones sociales y de desigualdad de género influyeron en su práctica científica. En esta línea, ha destacado la importancia de recuperar no sólo su exclusión sino también el conocimiento que se generó en su resistencia.

Finalmente, ha puesto de relieve cómo los movimientos sociales, como el feminismo, han tendido a mejorar la ciencia gracias a las críticas que dirigen hacia los planteamientos hegemónicos. Así, ha señalado que una ciencia que tiene sesgos de género no es neutral u objetiva y, por lo tanto, ha abogado por una ciencia que tenga en cuenta las miradas que se salen de la norma porque ayudan a revisar las diferentes disciplinas y actúan de correctivos epistémicos.

PUBLICIDAD