Estudiantes valencianos, en huelga contra la sentencia "repugnante" de 'La Manada' "No podemos tolerar la impunidad"

Las concentraciones se han repetido por todo el territorio nacional

Estudiantes valencianos se han sumado a la huelga convocada este jueves en toda España en institutos y facultades para exigir la "expulsión" de los miembros del tribunal del juicio a 'La Manada' y protestar por una sentencia que consideran "lamentable y repugnante".

"No podemos tolerar la impunidad", ha expresado este jueves en declaraciones a Europa Press la representante del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas Isabel Aguilar en la plaza del Ayuntamiento de València, desde donde ha partido una manifestación en la que se han escuchado cánticos como 'Machista el que no bote', 'No es abuso, es violación' o 'Vosotros, machistas, sois los terroristas'.

Las concentraciones se han repetido por todo el territorio nacional y, en el caso de la Comunitat Valenciana, han tenido lugar, además de en València, en municipios como Castellón, Alcoi y en Sant Joan d'Alacant.

Isabel Aguilar ha explicado que "paralizan" la educación por "una sentencia que nos afecta a todas": "Nos parece repugnante y no lo podemos permitir, no nos podemos quedar paradas". Ha considerado necesaria la huelga porque "se ha demostrado en los últimos años, sobre todo la juventud lo hemos visto, es que la única vía es la movilización y la organización".

"La única forma de echar atrás todos los recortes y sentencias como estas es la movilización de la juventud y de toda la clase trabajadora", ha enfatizado. "LÁGRIMAS DE COCODRILO"

Ha sostenido que la Justicia no protege a las mujeres y tampoco considera suficiente la comisión convocada por el Ministerio de Justicia para revisar la tipificación de los delitos sexuales tras las sentencia de 'La Manada': "Se están llorando lágrimas de cocodrilo mientras se implantan medidas que afectan directamente a las mujeres, como los recortes en educación pública, que atacan directamente a la mujer trabajadora y a las jóvenes de familias trabajadoras o la reforma laboral o los desahucios".

"La única forma en la que estaremos satisfechas es que este gobierno retire todos los recortes, que demuestren realmente que están a favor de que las mujeres trabajadoras podamos continuar viviendo tranquilas. Este gobierno no está por esa labor", ha considerado.

Por estas razones, ha expresado su deseo de que "esta huelga a nivel estatal sea el impulso para continuar las movilizaciones y la lucha en este sentido" y que sirva para "gritarle a este gobierno y a estos jueces que no vamos a aceptar ninguna sentencia más y que queremos que se vayan a sus casas".

