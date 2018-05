Representantes de grandes empresas asesoran a alumnos sevillanos en su salto al mundo del empleo

Human Age Institute impulsa la empleabilidad de estudiantes y titulados

Estudiantes y titulados universitarios han participado en la jornada PowerYou Xperience celebrada este miércoles 9 de mayo en el campus Sevilla de la Universidad Loyola Andalucía. Los asistentes han podido disfrutar de una experiencia de empleabilidad única. De la mano de grandes expertos en recursos humanos han podido conocer los retos que plantea el futuro del empleo así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones en un entorno en constante cambio marcado por la transformación digital.

Human Age Institute, iniciativa impulsada por ManpowerGroup, y la Universidad Loyola Andalucía han sido las entidades promotoras de esta jornada inaugurada por Gabriel Pérez Alcalá, Rector de la Universidad Loyola Andalucía. Pérez Alcalá ha animado a los asistentes a aprovechar cada minuto de esta sesión diseñada para "orientar a los alumnos hacia su futuro profesional".

Un mensaje que ha recogido María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, quien además ha explicado que tan importante como la educación formal es hoy "el desarrollo de las competencias transversales" que precisan todas las compañías y que esa es la labor que Human Age Institute promueve en toda España con sus jornadas PowerYou Xperience.

Bajo el título Desarrolla tu Talento. The sky is not the limit, ha dado después comienzo la charla de Pablo González (Sevilla, 1994), fundador y CEO de Pangea, la primera plataforma global diseñada con el objetivo de despertar y fortalecer el Talento joven. González ha explicado que el mundo esta cambiando a una velocidad extraordinaria, sobre todo gracias a la tecnología, y que el ser humano debe ser capaz de adaptarse a esos cambios para sobrevivir. "Muchos creen que la tecnología acabará con todo pero en realidad lo que va a conseguir es que las personas se dediquen a lo que realmente les gusta hacer", ha asegurado.

La clave para sobrevivir a un entorno en constante cambio, según el experto de Human Age Institute, reside en la capacidad de adaptación. "Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sean capaces de adaptarse", ha asegurado.

Tras su intervención, ha comenzado la mesa de debate con representantes de recursos humanos de Vodafone, Carrefour, Garrigues, Seur y Ayesa. Estos han expuesto sus inquietudes y necesidades ante un mundo en constante transformación y han destacado la capacidad de adaptación y la motivación como habilidades clave en los perfiles junior.

Los estudiantes han participado después en talleres prácticos sobre cómo optimizar su curriculum en la era digital o cómo realizar un elevator pitch eficaz, es decir, cómo definir una propuesta de valor como profesional en un breve espacio de tiempo. Además, para completar esta experiencia de empleabilidad, los alumnos han recibido asesoramiento personalizado para la construcción de su marca personal y han trabajado sus perfiles con expertos en selección a los que han podido plantear todas sus dudas a cerca de su futuro profesional.

