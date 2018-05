Inteligencia artificial: Captar el mejor talento universitario a través de robots es la nueva tendencia

La Inteligencia Artificial (IA) supone ya la cuarta revolución industrial

La Inteligencia Artificial está tocando esferas que quizás no pensáramos reales para 2018, pero sí más dignas de la época de Blade Runner. Cada vez más empresas punteras en innovación están utilizando robots para realizar entrevistas de trabajo. La Inteligencia Artificial (IA) supone ya la cuarta revolución industrial porque el futuro son las máquinas que se comportan como humanos; máquinas capaces de pensar, ejecutar e incluso sentir, es decir, capaces de gestionar las emociones de manera que interactúen con los humanos como si también lo fuesen. Javier Díaz, general manager South Europe and Latin America de IPsoft, empresa de EEUU del ámbito de la Inteligencia Artificial, en su última ponencia La humanización del negocio a través de la Inteligencia Artificial dentro del ciclo Directivos Españoles por el Mundo, organizado por EAE Business School indicaba que "en no más de diez años nos cruzaremos por los pasillos con robots que no sabremos si son máquinas o humanos y la sociedad debe estar preparada para ello".

Evaluación del empleado

Unilever utiliza esta tecnología para evaluar a todos los empleados y para contratar a otros nuevos. Juegos basados en la neurociencia para medir rasgos inherentes que aumentan de forma exponencial la diversidad y la rentabilidad.

Las startups de Inteligencia Artificial reducen significativamente la carga operativa mediante la automatización de tareas de bajo nivel y proporcionan una mejor información para los responsables que finalmente toman las decisiones. ClearFit ahorra a los reclutadores el tiempo de búsqueda y además, clasifica automáticamente los candidatos. Cuando las empresas necesitan nuevos talentos, publican un trabajo, seleccionan candidatos, los revisan en diferentes entrevistas y finalmente eligen uno para cubrir el puesto. Cada vez que las empresas o los candidatos pasan por este proceso, tienen que empezar desde cero, perdiendo no sólo tiempo, sino también información valiosa en todos los eventos de reclutamiento. Por ejemplo, Wade & Wendy es un asistente virtual que es el primer punto de contacto con los solicitantes que va a construir una pista de cada interacción que los solicitantes tienen con la empresa.

No obstante, el coste de implantar estos avances en las organizaciones, ahora mismo es muy elevado. Los sectores que más están introduciendo esta tecnología, no sólo en los procesos de reclutamiento son: la automoción, la banca, el sector sanitario (con doctores virtuales capaces de diagnosticar, muy útiles para personas que viven en zonas alejadas) o el sector de la belleza, entre otros muchos.

La rama que evoluciona del Big Data para "dar vida" a las máquinas y automatizar procesos también se mete en las universidades, para captar a los mejores talentos en su primer empleo. En lugar de sentarse frente a un entrevistador, se les pide a los alumnos que configuren una cámara web en su ordenador o teléfono y, seguidamente, aparecen preguntas en la pantalla y se les pide que hagan una grabación de sus respuestas. Hacen preguntas muy tradicionales, como por qué quieres trabajar aquí, y cuáles son tus fortalezas y debilidades, el handicap es lo desconcertante que resulta estar hablando a una pantalla en blanco o con una imagen propia reflejada.

Dónde formarse

No sólo estar familiarizado con entrevista a través de estos dispositivos o robots es una necesidad urgente, sino para ubicarse en el otro lado, en el del empleado que gestiona esa Inteligencia Artificial es fundamental formarse. Actualmente, el mercado cuenta con Moocs (cursos online gratuitos ofrecidos por las universidades) en plataformas como Coursera, Miriadax, eDX o Udacity que permiten acercarse a esta tecnología con conceptos básicos para después profundizar en diferentes áreas como la robótica o Business Intelligence. Unir cuenta con el programa de Desarrollo Profesional en Inteligencia Artificial, con el que se obtiene una visión panorámica y transversal de los diferentes campos (nuevas formas de interacción con los clientes, mejora de procesos, generación de nuevos productos y servicios, predecir comportamientos...). Otros másteres son el Máster de IA avanzado de la Uned; el Máster universitario en Investigación en Inteligencia Artificial de Aepia y la Uimp; o el Máster universitario en IA de Muia de la Politécnica de Madrid.

Contenidos

Las universidades ya empiezan a ofrecer formación específica en este ámbito. MBIT School ha estrenado este mes el Máster Executive en Inteligencia Artificial para la empresa. Durante el programa se desarrollarán conocimientos sobre Machine Learning; Deep Learning; Industria 4.0; Big Data; Chatbots; Blockchain; People Analytics; Ciberseguridad; Robótica; Realidad Virtual y Aumentada. El curso, que tiene una duración de 250 horas, ya tiene abierto el plazo de inscripción. Pero lo primero que se ha de hacer es obtener una titulación universitaria con base en matemáticas y en ingeniería como, por ejemplo, informática, matemáticas, física o ingenierías afines como ingeniería de telecomunicaciones o industrial. Cabe destacar que también hay empresas multinacionales como Google que cuentan con código abierto y permiten tener una formación autodidacta.

Learn with Google AI es una completa formación en IA y machine learning inicialmente creada para los propios empleados de Google, que persigue ayudar a cualquier persona interesada en el aprendizaje de estas prometedoras tecnologías. Sistemas como TensorFlow, la biblioteca de IA de Google; o el Cognitive Toolkit de Microsoft, ofrecen una llave maestra.

