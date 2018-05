Alessandra Scagliarini: "No es suficiente traducir un curso de grado en inglés para hacerlo internacional"

Es la Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia

La Universidad de Bolonia (Università di Bologna), comenzó en 1088 en la ciudad italiana como una agrupación de estudiantes. Fue iniciada por Irnerio partiendo de las escuelas municipales y adquiriendo el grado de universidad, y sus estatutos datan de 1317. En la Edad Media fue famosa en toda Europa por sus escuelas de Humanidades y, especialmente, la de Derecho, donde se enseñaba tanto canónico –con las figuras de Graciano y su Concordia Discordántium Cánonum– como civil.

¿Tu universidad ha sufrido la crisis? (crisis financiera en general) ¿Qué te hace diferente de otras universidades?

UNIBO no enfrentó una reducción de los fondos públicos durante estos años. A pesar de la crisis económica, nuestra Universidad demostró ser lo suficientemente sólida como para obtener una mayor cantidad de fondos de premios para la internacionalización, la investigación y la calidad de la enseñanza.

Se registró una disminución en los fondos dedicados a la "entrega" del personal docente que se ha reducido drásticamente desde 2010.

Al mismo tiempo, enfrentamos un aumento en el número de estudiantes que necesitan subsidios y exenciones de tasas de matrícula y / o apoyo económico.

¿Cómo es la educación universitaria en tu país?

Nuestro sistema educativo es principalmente público, lo que permite la inclusión y el acceso a la educación superior a un gran número de beneficiarios a la luz del concepto de "Educación para todos".

¿Qué opinas de los rankings de educación?

Unibo está en el lugar 76 en el mundo por su reputación y entre las mejores 100 universidades para 21 sujetos. En general, UNIBO se encuentra entre las primeras 200 universidades, en el 1% superior a nivel mundial para instituciones de educación superior. Teniendo en cuenta la dimensión de las universidades en el ranking, UNIBO ocupa el 4 ° lugar entre las mejores 200 instituciones.

Los criterios de clasificación internacional son más adecuados para el modelo anglosajón de la Universidad con altas tasas de matrícula y bajo número de estudiantes: de hecho, la proporción de estudiantes / personal docente es uno de los parámetros más importantes que influyen en el ranking.

Si aumentáramos los aranceles, definitivamente obtendríamos una mejor posición en el ranking, pero este punto de vista es incompatible con nuestra idea de educación que debe ser inclusiva.

En la evaluación de la asignatura y la reputación, no se considera el índice alumno / docente y, como se dijo, considerando estos parámetros, UNIBO se encuentra entre las mejores 100 universidades del mundo.

Varias universidades italianas se ubican en el ranking entre el mejor 5%, por lo que podemos afirmar que la calidad de la educación superior italiana es buena.

¿Es importante aprender idiomas? ¿Qué tan importante es la internacionalización?

La barrera lingüística puede ser realmente un obstáculo importante, pero, por otro lado, el atractivo hacia Italia está muy centrado en los estudios humanísticos. Los cursos humanísticos son, sin embargo, los más difíciles de traducir al inglés y, por lo tanto, estamos considerando esto caso por caso.

En lo que respecta a la Universidad de Bolonia (UNIBO), la gama de programas internacionales es bastante amplia, por lo que aproximadamente una cuarta parte de nuestros cursos son internacionales. Algunos cursos de capacitación se realizan en colaboración con universidades extranjeras y permiten a los estudiantes obtener títulos conjuntos o múltiples; algunos de estos se han realizado gracias a la contribución de Erasmus Mundus. Varios programas se enseñan completamente en inglés o son multilingües. La mayoría de estos son de un segundo ciclo (máster) y abarcan disciplinas únicas que van desde la economía, la agricultura, la ingeniería, la arquitectura, los idiomas, la literatura, la ciencia política hasta el arte y la cultura italiana. Algunos programas internacionales están destinados a su multidisciplinariedad y ofrecen contenidos particularmente innovadores en campos distintivos y emergentes.

Sin embargo, es importante enfatizar que no es suficiente traducir un curso en inglés para hacerlo "internacional" e igualmente efectivo. El método de enseñanza anglosajón es diferente al nuestro, por lo que los maestros necesitan un apoyo efectivo y recursos dedicados a la internacionalización de los cursos. Probablemente no todas las universidades puedan poner estos recursos en su lugar en un momento de grandes recortes en la entrega.

¿Cuáles son los desafíos del futuro?

La investigación y la innovación son las claves para un nuevo crecimiento económico y las universidades son ciertamente actores importantes para impulsar la competitividad de los países. En una era influida por la globalización, el efecto de los nuevos procesos de producción, la innovación se externaliza cada vez más en los spin-offs universitarios. Las universidades son cada vez más habilitadoras de la innovación, pero existe una necesidad de una mayor integración entre investigación, capacitación e interacción con los empresarios. Hoy en día, las universidades no solo deben adaptarse a los estándares de una cultura internacional y de un pensamiento global, sino también a ser competitivo en el campo de la investigación y la enseñanza. Creo que el secreto de la larga historia de UNIBO, casi miles de años, radica en su capacidad para renovarse constantemente, utilizando sus raíces no solo como una forma de mantener los pies en el suelo, sino también como una fuerza motriz que conduce al cambio, experimentación e innovación. En el futuro, nuestra investigación y nuestra enseñanza deben ser cada vez más inclusivas y abiertas al mundo. Nuestras universidades son puntos de paso para millones de estudiantes que contribuirán a construir el futuro, trabajando para lograr los objetivos que no hemos podido lograr.

¿Qué perfil demandan las empresas en este momento? ¿Qué perfil tienen los estudiantes? ¿Qué tienes de nuevo en tu universidad? ¿Qué hay de los MOOC?

Recientemente hemos lanzado una plataforma UNIBO para MOOC como una iniciativa conjunta con la Universidad Politécnica de Milán para la educación en línea. Los MOOC se pueden considerar una herramienta útil para la enseñanza innovadora y los currículos de habilidades blandas.

¿Qué piensas de la metodología en línea? De las universidades totalmente en línea? (Enseñanza y aprendizaje en línea)

Las metodologías en línea son importantes para garantizar la inclusión y los métodos de enseñanza innovadores. Creemos que los programas de educación de aprendizaje mixto (formales o no formales) que combinan medios digitales en línea con el aula tradicional, incluso con una metodología invertida de sala de clase, deberían ser gradualmente introducidos en el currículo.

¿Ver un ranking es un buen sistema para que los estudiantes elijan una universidad? Los Estados Unidos y el Reino Unido son los países líderes, clasificando Shanghai o ARWU. ¿Por qué?

Las clasificaciones pueden dar a los estudiantes una idea general de las universidades en un determinado país, pero se necesitará información más precisa para tomar una decisión crítica.

