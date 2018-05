La segunda edición del desafío ASTI Robotics sitúa a Burgos como capital de la robótica móvil en España

El torneo final se celebrará el 12 de mayo

El Museo de la Evolución Humana (MEH) se convertirá este sábado en el epicentro de la robótica móvil en España al acoger la segunda edición del desafío ASTI Robotics organizado por ASTI Talent & Tech Foundation en colaboración con el MEH, ASTI Mobile Robotics y la Obra Social La Caixa.

Un total de 45 equipos finalistas integrados por más de 250 participantes procedentes de Castilla y León, Madrid, Galicia y Cantabria competirán durante cerca de siete horas para demostrar sus competencias en el campo de la robótica superando las 12 pruebas diseñadas por el equipo de I+D+i de ASTI Mobile Robotics. Los equipos participantes se distribuyen en dos categorías. Por una parte, 37 equipos de 4º de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y, por otra, 8 equipos de universidades españolas.

El objetivo de esta competición gratuita es desarrollar el talento STEM y empoderar a la nueva generación de líderes en el campo de la robótica móvil colaborativa. Adoptando como enfoque metodológico el Aprendizaje Basado en Proyectos (Project Based Learning) y la cultura maker (Do It Yourself), los participantes han construido su propio robot móvil, han comunicado sus proyectos en redes sociales y el sábado competirán en el torneo final.

Durante el mismo presentarán sus proyectos a los 13 miembros del jurado integrado por profesionales de primer nivel en el campo de la innovación, la tecnología y el emprendimiento entre los que cabe destacar a Verónica Pascual (CEO de ASTI TechGroup), Sara Gómez (Directora de Mujer e Ingeniería), Mariella Graziano (Directora de Segmento Espacio y Robótica en GMV), Luis Ignacio Vicente (Return on Innovation Manager & Director of Telefonica Patent Office), Eduardo Montes (Senior Vicepresident de Siemens) o Manuel Bermejo (Socio Co-fundador The Family Advisory Board).

24 árbitros y más de 100 voluntarios harán posible este evento en el que se prevé una asistencia de más de 1500 personas entre las 9:00 y las 19:00 horas de este sábado. Junto a la competición oficial, se desarrollará una liga de "robotsumo" en colaboración con la Obra Social La Caixa y la

Asociación "Inteligencias Múltiples Altas Capacidades de Castilla y León" (IMACCYL) en la que participarán 12 equipos integrados por alumnos con altas capacidades.

En esta segunda edición colaboran como patrocinadores 20 empresas, siendo la multinacional tecnológica GMV el partner "Platino", demostrando su compromiso y responsabilidad con la educación y el desarrollo de talentos en el campo científico y tecnológico. Como partners "Oro" participan las organizaciones Gestamp, IFM, Accenture, RS Componentes y Sinterpack.

