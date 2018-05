Sir Holman: "Los ordenadores no sustituyen al profesor, complementan su trabajo"

Tener buenos orientadores en el colegio, puede marcar la diferencia

Sir John Stranger Holman es un profesor emérito de química en la Universidad de York, asesor principal en educación en Wellcome Trust y Gatsby Foundation y director fundador del National Science Learning Centre. Además, es asesor experto en reformas educativas. Participó en la conferencia organizada por la Fundación Bertelsmann sobre el empleo juvenil.

Tras la participación en la conferencia organizada por la Fundación Bertelsmann sobre el empleo juvenil, ¿cómo considera que se encuentra este tema en la actualidad?

Depende mucho del sitio al que nos estemos refiriendo. Es importante centrar parte de nuestra atención en cómo se encuentran los orientadores en los colegios ya que en algunos países, el desempleo juvenil es muy alto y esto, de alguna manera, tiene que mejorar. Una forma de hacerlo es dándole a la gente joven buenos consejos sobre el tipo de grado que pueden hacer. Algunos países desempeñan esta tarea de forma correcta, pero hay otros que no. Cuando hice este estudio en 2013, fui consciente de que en mi país, Inglaterra, no desempeñaban esta labor demasiado bien y quiero averiguar cómo lo podemos solucionar. En la actualidad, este estudio lo estoy llevando a cabo en países donde el orientador no está cumpliendo de forma óptima su trabajo como Alemania, Finlandia, Canadá, Hong Kong e Irlanda. Cuando llegué a estos países, lo que buscaba principalmente era cómo hacer que estas figuras triunfaran y mi objetivo era disponer de unos indicadores que me permitiesen demostrar cómo la situación mejora si tienes un buen orientador.

En Inglaterra, empezamos probando con estos indicadores aproximadamente en 2015, después de haber publicado mi investigación, y encontramos que los colegios a los que habíamos analizado mostraban ahora una gran mejora. Estamos muy orgullosos de los resultados finales. Además, el Gobierno de Inglaterra ha usado mi estudio como la base de la política de los orientadores, con esto yo creo que marcaremos una gran diferencia y se verá una mejora en el empleo juvenil.

Estoy muy satisfecho por haber ido a España a través de la Fundación Bertelsmann a dar una charla sobre este tema que nos concierne. Fue una gran oportunidad para hablarle a la gente de España sobre el trabajo que habíamos realizado

¿Cuáles son las diferencias que hay entre implantar esta investigación en Inglaterra y en España?

En los colegios, los estudiantes saben mejor el tipo de trabajo que pueden hacer, las decisiones que tienen que tomar y qué asignaturas deben estudiar. Por ejemplo, si alguien quiere ser médico, debe escoger materias científicas para poder conseguir su objetivo. En este camino, los alumnos necesitan ser aconsejados en la escuela . En la actualidad, vemos mejoras en Inglaterra y es muy posible que si en España utilizan este mismo método, siga el mismo camino.

En todo este contexto destacan dos ventajas, en primer lugar están los beneficios individuales de cada uno, porque son capaces de mejorar en sus carreras, pero también un beneficio para todo el país porque la economía está mejorando cuando las personas con las adecuadas habilidades se están dedicando a los trabajos adecuados.

¿Qué piensa que hay que hacer con las altas tasas de abandono escolar? ¿Cómo cree que tiene que tratarse este problema desde la educación?

Si la gente joven no tiene los suficientes conocimientos sobre el futuro, no pueden llevar una vida equilibrada en el colegio y en los estudios. Sin embargo, si tienen una idea clara sobre qué trabajo quieren hacer, cuáles son sus motivaciones, tendrán las suficientes ganas para estudiar y adquirir las cualificaciones necesarias para ser quienes realmente quieren ser. Los buenos orientadores consiguen disminuir las tasas de abandono escolar.

¿Cree que el uso de la tecnología en las aulas ayuda o empeora la educación de los más jóvenes?

Si se usa de la forma adecuada, ayuda. Los profesores son las personas más importantes en la clase y esto es así en cualquier aula de todo el mundo. La tecnología puede ayudar mucho, concretamente, por ejemplo, en las evaluaciones, ya que los ordenadores pueden auxiliar a los más jóvenes a hacer exámenes y a evaluar su nivel de entendimiento. Además, pueden simular situaciones para que las entiendan mejor, por lo que tienen muchísimo poder. Lo más importante es dejar claro que los ordenadores no son un sustituto de los profesores, son complementos de lo que los docentes realizan en las aulas.

Debido a los últimos estudios sobre la baja concentración de los estudiantes en las aulas hoy en día, ¿qué piensa que tienen que hacer los profesores para atraer esta atención?

Los profesores pueden atraer esta atención y es muy simple. Necesitas mostrarles a las personas lo interesante de lo que estás enseñando, por ejemplo, si estás enseñándoles algo relacionado con la física o la química, no es suficiente con la teoría, tienes que dedicarle tiempo a su aplicación en la práctica, en dejar claro hasta qué punto es importante que se entienda esta asignatura para el mundo y para la carrera de los profesores.

Volviendo al empleo, ¿cómo se encontraba la orientación laboral antes de la realización de su estudio?

Depende mucho de la escuela analizada, pero en muchos casos, la gente joven no sabía lo suficiente sobre los trabajos que podían realizar. Un ejemplo es que muchos estudiantes entienden lo que es la universidad, sin embargo, no es necesario acudir a esta una vez acabado el colegio y a veces es más apropiado que escojan otros caminos. Hoy en día, las escuelas no les están diciendo a sus estudiantes lo suficiente sobre las oportunidades que hay más allá de la universidad, como puede ser la educación técnica. En este sentido, una de las mejoras que estamos obteniendo es que los docentes ahora están dedicando más tiempo a explicarles a los alumnos todas las oportunidades que hay en el exterior. Y esta mejora será un punto positivo para nuestra economía porque necesitamos más técnicos.

En relación con el modelo de orientación académica y profesional, llevado a cabo por la Fundación Gatsby, ¿qué ventajas y desventajas cree que tiene?

La economía y la sociedad necesitan a gente especializada en su profesión y la gente joven tiene que entender claramente cuáles son las rutas que deben seguir para alcanzar la formación requerida. Para empezar, necesitan entender que no solo está la universidad, sino que hay muchos más caminos y después, si ellos deciden que quieren ir a lo que nosotros llamamos "caminos técnicos", que te especializa únicamente como técnico, tienen que tener claro cuáles son las posibilidades que hay. Lo que está haciendo la Fundación Gatsby es trabajar con el gobierno para dejar claro cuáles son los caminos de estudio necesarios para las diferentes cualificaciones y los diferentes tipos de trabajo.

¿Cuál es su objetivo fundamental en toda esta investigación?

El primer objetivo que tengo es que quiero llevar a cabo una movilidad social, es decir, quiero que la gente joven sepa enfrentarse a la economía y pueda optar a un salario, a tener un trabajo que les motive y les agrade. Para mí, lo más importante es que la gente sepa cómo llegar a trabajos satisfactorios, sin importar si procede de una familia acomodada o sin recursos. La gente pobre tiene que poder llegar a las mismas oportunidades que la gente rica o con más recursos.

En relación con la importancia que tiene dejar claro que la universidad no siempre es la mejor opción para un estudiante, los padres, en ocasiones, son los que presionan al joven para acceder a esta institución, ¿por qué cree que la sociedad opina de esta forma?

Creo que parte del problema es que los profesores en los colegios han vivido la experiencia y han estudiado en la universidad, por lo que entienden la ruta a seguir como que después del colegio siempre viene la universidad. Prácticamente ningún profesor de escuela tiene conocimientos técnicos, por lo que no entienden cuáles son las opciones que hay para poder llegar a ser un técnico. En Inglaterra, lo que necesitamos hacer es enseñar a los profesores lo necesario sobre la educación técnica para que puedan transmitírselo adecuadamente a los alumnos.

¿Cómo cree que afectará este sistema a España?

Si tuviéramos un mejor sistema de orientadores en España, estoy seguro de que tendríamos automáticamente una mejora en el empleo juvenil porque la gente joven estaría tomando las decisiones oportunas para entrenarse y conseguir sus objetivos.

¿Cómo visualiza el futuro de la gente joven en los lugares de trabajo después de todos los avances que se han llevado a cabo en los últimos años?

Los sitios de trabajo están cambiando por los ordenadores y la mayoría de estos puestos en la economía actual requieren de ciertas habilidades. Esto ya no es como hace cien años, es decir, por aquel entonces había muchos trabajos para los que no se necesitaban habilidades y las personas que no tenían una educación determinada, encontraban trabajo igualmente porque había muchos puestos. Pero hoy en día, por la aparición de los robots hay muy pocos trabajos para los que no necesitan habilidades. Necesitamos una buena educación básica, concretamente en matemáticas, lengua y ciencias, lo que nos dará flexibilidad en el sitio de trabajo. Después, necesitamos buenos orientadores para que la gente joven pueda entender los puestos de trabajo que los países se necesitan.

