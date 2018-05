Más de una treintena de niños se quedan sin plaza en la escuela de 0 a 3 de Luanco

El alcalde dice que "hablará hoy mismo con Educación"

La escuela de 0 a 3 de Luanco ha vuelto a quedarse pequeña para la demanda con la que cuenta y 35 de las 58 solicitudes registradas se han quedado sin plaza. Los padres ya se están movilizando para reclamar una solución, ya que aseguran que en el caso de Gozón, la escuela de 0 a 3 es la única de estas características y no existen alternativas, como pudiesen darse en concejos de mayor tamaño como Oviedo y Gijón.

Los padres afectados, que cuentan con un plazo de alegaciones, se están organizando para solicitar una solución y se han puesto ya en contacto con el consistorio. Así incluso han planteado ya alguna propuesta como habilitar aulas en el colegio La Canal, ya que físicamente la escuela infantil de 0 a 3 carece de espacio para poder habilitar nuevas aulas.

El alcalde del municipio, Jorge Suárez, en declaraciones a Europa Press ha afirmado que "hoy mismo tratará de ponerse en contacto con la Consejería de Educación que es quien tiene las competencias en la materia, para buscar alguna solución".

No obstante el regidor ha indicado que "no se puede engañar a nadie y la solución para un problema de estas características, estamos hablando de más de una treintena de niños, no se podrá adoptar de hoy para mañana".

"El ayuntamiento no tiene competencia ninguna. Qué podemos hacer?, pues ser realistas y aplicar el sentido común. Desde el minuto uno vamos a tratar de buscar soluciones con la Consejería, pero hay que ser prudentes y responsables. La solución no la vamos a dar mañana ni pasado, si es que hay solución para el próximo curso", ha indicado Suárez.

En ese sentido la propuesta de habilitar un aula en el CP La Canal ha indicado que hay que ser muy "prudentes y rigurosos" para estudiar medidas de ese tipo, resaltando además la situación de prórroga presupuestaria en la que se encuentra el Gobierno asturiano.

"Son cuestiones que hay que ver, como por ejemplo tener un colegio saturado como es el caso de La Vallina, mientras sobran muchas plazas en otro que está a escasos metros", ha manifestado Suárez.

