La profesora que firmó el acta del TFM de Cifuentes y la funcionaria que retocó las notas declararán hoy ante la juez

El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental

El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid tomará este jueves declaración en calidad de investigadas a una de las profesoras cuya firma aparecía en el acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que habría realizado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), así como a la funcionaría que habría cambiado las calificaciones.

Las comparecencias se enmarcan en la causa que sigue por presunta falsedad en documento público abierta a raíz de una denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, así como sobre el acta relativa a la defensa de este trabajo.

El caso del máster de Cifuentes sumado a la publicación de un vídeo en el que aparecía la exdirigente madrileña robando unas cremas provocaron la dimisión de la expresidenta madrileña de todos sus cargos políticos.

A las 12 horas, están citadas ante la juez Mª del Carmen Rodríguez-Medel Amalia Calonge y Cecilia Rosado. Calonge es la funcionaria que retocó las notas de no presentado a notable en dos asignaturas del máster de la expresidenta madrileña. Por su parte, Cecilia Rosado figuraba como la secretaria del tribunal que evaluó el TFM, un trabajo que no se ha llegado a hacer público y que no aparece por ningún lado.

A las 9 horas, declararán, en calidad de testigos, Alicia López de los Mozos, la presidenta del tribunal que habría evaluado el TFM, Sergio Pulido, marido de ésta, y Clara Souto, que también estaba en el tribunal.

Y a las 11 horas, y también en calidad de testigos, prestarán declaración la jefa de Inspección de Servicios de la universidad, Pilar Trinidad Núñez y el responsable de estudios de esta universidad José Antonio Lobato Moreno.

Hace unos días el juez también citó para el próximo 6 de junio a Enrique Álvarez Conde, exdirector ya suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella por presunto delito de falsedad documental de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas.

Se trata de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Angela Figueruelo, y cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes y que sostiene que ella "nunca intervino" en ese proceso y que su firma fue falsificada.

