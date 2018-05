El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación de la UB obtiene el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+

El CRAI de la UB ha recibido la máxima distinción de calidad

El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona ha obtenido el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+ otorgado por el Club Excelencia en Gestión (CEG), representante oficial en España de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), y por Bureau Veritas, líder mundial en servicios de certificación. Este reconocimiento llega al CRAI tras haber superado con éxito una exhaustiva evaluación externa realizada por Bureau Veritas, y que ha seguido los criterios del Modelo EFQM 500+ de Excelencia, el más importante de Europa. Se trata del máximo nivel de reconocimiento que otorga el Club Excelencia en Gestión a las organizaciones. El CRAI de la Universidad de Barcelona se convierte así en la primera biblioteca del sistema universitario catalán —y la octava del Estado— en obtener este distintivo, que además la posiciona como referente de excelencia en gestión tanto a nivel estatal como europeo.

La obtención de este sello es el resultado de siete años de trabajo a lo largo de los cuales el CRAI —con el asesoramiento constante de la Agencia de Políticas y de Calidad de la propia Universidad— ha llevado a cabo un intenso proceso de revisión de su modelo de gestión, lo que ha resultado en la implantación de un sistema de gestión por procesos adaptado a las funciones que realiza. En 2016 el CRAI llevó a evaluación el nuevo modelo de gestión y obtuvo su primer Sello EFQM, de nivel 400+. Ahora ha alcanzado el máximo nivel de reconocimiento, 500+, en la certificación europea considerada como la más exigente en materia de calidad.

La entrega de la distinción ha tenido lugar hoy miércoles, 9 de mayo, en el Aula Capilla del Edificio Histórico de la UB, en un acto presidido por el rector Joan Elias, y en el que también han participado la vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica, Amelia Díaz; la directora del CRAI, Judit Casals; el presidente ejecutivo de Bureau Veritas España y Portugal, José Luis Manglano, y el director de Vida Asociativa y Conocimiento del CEG, Miquel Romero.

En su intervención, el rector de la UB, Joan Elias, ha destacado el CRAI como ejemplo a seguir para el resto de la institución. «Dentro del proceso de transformación y de mejora de las universidades, la experiencia del CRAI nos demuestra que es posible lograr una gestión excelente en la función pública», ha asegurado. El rector ha recordado el camino recorrido para llegar hasta aquí: «Desde que en 2011 un proceso de autoevaluación del CRAI pusiera de manifiesto la necesidad de mejorar su proceso de gestión, se ha avanzado mucho», ha afirmado. «La adopción del modelo EFQM —ha explicado—, nos ha permitido evaluar los puntos fuertes y los puntos débiles; identificar caminos hacia la mejora y, en definitiva, reflexionar sobre nuestra propia gestión». En este punto, ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas implicadas en el proceso: «Muy especialmente a todo el personal del CRAI por su dedicación y esfuerzo durante estos años, porque sin ellos esta apuesta por la búsqueda de la mejora continua y el compromiso con los usuarios no habría sido posible». El rector ha concluido su intervención subrayando que «esto no es un final, solo una etapa: lo importante no es en este caso el resultado, sino el camino».

Por su parte, José Luis Manglano, presidente ejecutivo de Bureau Veritas para España y Portugal, ha destacado que «el CRAI de la Universidad de Barcelona se ha transformado y ha evolucionado cada día hasta convertirse en un modelo, uno de los referentes del sector». «Ahora —ha remarcado— forma parte de un selecto club: el de las organizaciones excelentes EFQM 500+. Destaco como valor fundamental a las personas, quienes a través de sus necesidades e inquietudes, empujan desde dentro y desde fuera a las organizaciones para su transformación y continua innovación».

Para Miquel Romero, director de Vida Asociativa y Conocimiento del CEG, «la labor realizada a lo largo de estos últimos años por el equipo de la Universidad de Barcelona para llevar la gestión del CRAI a las máximas cotas de excelencia en gestión se ha visto recompensada, tras una exigente evaluación externa llevada a cabo por el equipo de Bureau Veritas y el Club Excelencia en Gestión, con el mayor nivel posible de reconocimiento: el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+».

Por último, la directora del CRAI, Judit Casals, ha asegurado que «recibir este sello es importante sobre todo porque es un reconocimiento externo, pero todavía lo es más la puesta en práctica de la gestión por procesos, que nos ayuda a mejorar y hacer visible el valor que el CRAI aporta a la UB». «Somos una pieza más en el engranaje de la Universidad que contribuye a la mejora de la formación del alumnado y a la actividad investigadora del profesorado», ha manifestado.

El CRAI, camino a la excelencia

En 2004, ante la necesidad de adaptar las bibliotecas universitarias al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y al Espacio Europeo de Investigación (EER), la Biblioteca de la Universidad de Barcelona dio paso al Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). La misión del CRAI es apoyar la docencia, el aprendizaje, la investigación y la formación integral de las personas; facilitar el acceso a los recursos de información y difundirlos, así como colaborar en los procesos de creación de conocimiento con la voluntad de contribuir a la consecución de los objetivos académicos y científicos del conjunto de la Universidad de Barcelona. Con este fin, el CRAI pone a disposición de todos los miembros de la comunidad universitaria, y de la sociedad en general, dieciséis bibliotecas y siete unidades transversales.

El CRAI dispone de uno de los fondos patrimoniales más importantes de todo el Estado, y también de los recursos de información especializados en las enseñanzas que se imparten en esta Universidad, así como de un Centro de Documentación de Biodiversidad Vegetal. En un mundo en constante cambio, trabaja con capacidad de adaptación, cooperación y evolución, y con una clara vocación por la excelencia y la innovación para ofrecer el mejor servicio. Es miembro del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC) y de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

