Javier Goyeneche subraya la importancia de la educación en el primer evento del American Club celebrado en el CEU

El encuentro ha estado moderado por Teresa Alarcos

El CEU IAM Business School ha acogido uno de los eventos del American Club – Madrid, enmarcados en la iniciativa President's Breakfasts. El presidente y fundador de ECOALF, Javier Goyeneche, ha impartido la ponencia 'From Trash to Fashion', en la que ha explicado cómo su empresa está creando una nueva generación de productos de moda realizados con materiales reciclados, pero con los mismos estándares de calidad, diseño o propiedades técnicas que los mejores productos no reciclados.

En su intervención, Goyeneche ha subrayado la importancia de la educación para lograr un mundo más sostenible. Así, ha señalado que es muy repetida la pregunta de qué planeta vamos a dejar a nuestros hijos, cuando deberíamos plantearnos qué tipo de hijos vamos a dejar al planeta. Idea que ha subrayado al recordar que no hay planeta B.

El encuentro ha estado moderado por Teresa Alarcos, consejera Independiente del American Club y de Lukso, empresa alemana de Blockchain de moda y lujo, quien ha destacado que uno de los objetivos de este Club es conseguir un mundo mejor. En esta línea, organizan este tipo de desayunos para "escuchar a los líderes que están trabajando en ello".

En la misma línea se ha pronunciado la directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Rosa Heredero, quien ha señalado que el CEU continuará colaborado con American Club, a través de este formato u otro, ya que en las aulas del CEU se imparte un liderazgo transformador, basado en los principios del Humanismo Cristiano. Además, el CEU apoya el papel de la sociedad civil en la transformación de una sociedad mejor para todos.

Ecoalf es una marca de moda sostenible cuyo objetivo es reducir el impacto negativo de la industria de la moda y el uso indiscriminado de los recursos naturales a través de diferentes tipos de procesos de innovación sostenible con el fin de crear una nueva generación de productos responsables con la misma calidad y diseño que los mejores del mercado.

