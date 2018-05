Inspirando a la próxima generación de tecnólogas

Cisco celebra el evento anual Girls Power Tech

Fomentar los estudios de ciencia y tecnología entre las chicas. Y de forma divertida. Es el objetivo de Girls Power Tech. Un evento anual que Cisco celebra como apoyo al día internacional de "Chicas en las TIC" (Girls ITC Day), auspiciado por la ONU a finales de abril para inspirar la formación en estudios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Este año, la iniciativa se celebra en más de 50 países y 100 oficinas de Cisco a escala global. Con la participación de más de 6.000 chicas de entre 13 y 18 años procedentes de Cisco Networking Academy (NetAcad), escuelas locales y otras instituciones formativas. Las actividades abarcan tours, entrevistas personales con expertos y experiencias con soluciones de Colaboración de Cisco. Con el apoyo de 1.700 voluntarios de Cisco.

En España, la sede de Cisco en Madrid acogerá el jueves 10 de mayo a 45 niñas de entre 12 y 15 años de tres colegios. Con actividades durante todo el día. Para dar a conocer el mundo de la tecnología desde un punto de vista dinámico y divertido.

El programa incluye mentoring y demos tecnológicas: uso de videoconferencia, configuración de red WiFi y seguridad de redes sociales y correo electrónico. Además de un concurso sobre un proyecto innovador en Internet of Things. Supervisado por los voluntarios de Cisco y que las chicas deberán presentar ante un jurado.

Un cambio necesario

La Comisión Europea estima que en 2020 podría haber hasta 900.000 puestos TIC sin cubrir en la UE. Sin embargo, sólo 24 de cada 1.000 mujeres se licencian en carreras TIC[i]. De ellas, únicamente 6 trabajan en el sector digital. Cifra que decrece frente a años anteriores.

Igualmente, los datos de la organización Greenlight for Girls indican que sólo 1 de cada 4 profesionales STEM son mujeres. Y el Foro Económico Mundial calcula que la brecha de género en las TIC no se cerrará hasta 2133.

Las mujeres tienen un papel crucial para reducir el déficit entre demanda y oferta de empleos TIC/STEM. Y con un importante benefico económico. El PIB europeo aumentaría unos 16.000 millones de euros anuales si más mujeres se incorporaran a puestos de trabajo relacionados con la digitalización (Comisión Europea).

Como destaca David de San Benito, Director de Responsabilidad Social Corporativa en Cisco España, "las iniciativas que atraen más mujeres a las carreras STEM son esenciales para reducir la brecha laboral ahora y en el futuro. Las empresas tecnológicas, en colaboración con las Administraciones, debemos fomentar la inclusión femenina y su desarrollo profesional desde las primeras etapas escolares, ayudando a superar estereotipos y promover un cambio de mentalidad social y de cultura corporativa".

Igualdad y diversidad

Desde su fundación, Cisco fomenta la igualdad salarial, la diversidad de género, culturas y generaciones y la conciliación con la vida personal. Un 26% de la plantilla de Cisco España son mujeres (muy por encima de media), quienes también tienen una importante representación en el Comité de Dirección local y global (cerca del 40% del equipo del CEO Chuck Robbins). Y en el índice Corporate Equality Index de Human Rights, Cisco ha obtenido una puntuación del 100% durante 14 años consecutivos.

La apuesta de Cisco por la inclusión femenina abarca también diversas iniciativas externas de Responsabilidad Social Corporativa. Además de Girls Power Tech, la compañía organiza cada año Women of Impact y el Programa Escuela, orientado a escolares de 5º y 6º de primaria de colegios españoles, europeos y americanos. Cisco también ha traído a España el evento Greenlight for Girls (Barcelona, Sevilla y Madrid) y apoya campañas como e-Skills for Jobs y Get Online Week de la UE o IT Industry Skills del Foro Económico Mundial.

Por su parte, el programa sin ánimo de lucro Cisco NetAcad ha formado en España a más de 155.000 alumnos en tecnologías digitales desde 2000. Cisco también se ha comprometido a que el 20% de sus profesionales dediquen 20 horas al año de voluntariado a actividades de mentoring en STEM (enfocándose especialmente en chicas y mujeres) en 2020.

