Méndez de Vigo a los manifestantes de la comunidad educativa "Pero oiga, si no hay recortes"

Les ha pedido que aparten los "viejos eslóganes"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha contestado a los profesores, alumnos y padres que se han manifestado este martes 8 de mayo en 27 ciudades españolas contra los recortes en Educación y contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que "no es verdad que haya recortes" y les ha pedido que aparten los "viejos eslóganes".

"Hoy se está manifestando la comunidad educativa contra los recortes, pero oiga, si no hay recortes, eso no es verdad, los presupuestos elevan una vez más la inversión en educación, tenemos récord histórico de becas, sin embargo algunos dicen que hay recortes. No, eso es del pasado. Y seguir con los viejos eslóganes en otra fase no conduce nada", ha apostillado Méndez de Vigo este martes 8 de mayo en el Pleno del Senado.

En este sentido, Méndez de Vigo ha añadido que "no hay nada más dañino para un político que lo que digan no tenga nada que ver con la realidad".

Interpelado por el senador de Unidos Podemos José Ramón Arrieta sobre la posición del Gobierno en relación a los efectos del aumento de la segregación escolar del alumnado por motivos socioeconómicos en España, el ministro de Educación ha defendido que en España "no se segrega" y ha asegurado que el sistema educativo español, aunque "hay que mejorarlo", funciona "razonablemente bien" y ofrece "igualdad de oportunidades en el acceso a la educación".

Además, se ha referido al Pacto de Estado por la Educación para hacer un llamamiento a los grupos que "dieron la espantada" y se levantaron de la mesa, para que regresen. Además, se ha mostrado dispuesto a llegar al 5 por ciento del PIB que pide el PSOE, aunque ha insistido en que primero hay que pactar el contenido de la reforma. Además, les ha sugerido que no pongan "tantas líneas rojas" que al final componen "la bandera soviética".

Por su parte, el senador de Unidos Podemos ha querido "dejar patente" que "sí existe segregación por razones socioeconómicas y también por otras razones" en la educación y ha animado al ministro a que se "corrijan".

En concreto, ha puesto de relieve las diferencias entre centros que escolarizan mayoritariamente a niños de nivel socioeconómico alto y centros donde estudian principalmente niños en situación desfavorecida, gitanos o hijos de migrantes.

En este contexto, el senador ha indicado que el alumnado no puede tener "conocimiento sobre la diversidad ni aprendizaje en la convivencia ni se fomenta un mínimo de cohesión social". Para Arrieta, el eje vertebrador de la educación debe ser la escuela pública.

En cuanto al Pacto por la Educación, el senador de la formación morada ha recordado que en el Senado van a redactar un informe, aunque ha adelantado que en este "no se plantea cómo superar la segregación escolar, ni derogar la LOMCE", entre otros puntos.

