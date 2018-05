Cs y PP negocian en solitario la iniciativa parlamentaria sobre el "MIR" educativo

Todos los demás grupos avanzaron su voto en contra

Ciudadanos negocia con el PP en el Congreso de los Diputados una enmienda transaccional a su proposición no de ley sobre el 'Mir' educativo, que no saldrá adelante ya que todos los demás grupos avanzaron durante el debate su voto en contra.

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, defendió en la tribuna la proposición no de ley que reclama al Gobierno desarrollar "un sistema de selección, inducción y formación docente, siguiendo la estructura del modelo para el Médico Interno Residente (MIR)" para seleccionar a los mejores aspirantes a docentes.

Para ello, dice la iniciativa, el sistema debe incluir un examen nacional una vez obtenido el grado universitario correspondiente y previo a la formación teórico-práctica del sistema del Docente Interno Residente (DIR); homologación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que un número limitado de centros puedan impartir esa formación; e itinerarios formativos en función de los estudios de grado realizados previamente, distinguiendo, al menos, un itinerario para maestros de infantil y primaria, otro para secundaria y bachillerato y otro para los especialistas de los Servicios de Orientación.

Martín aseguró que Ciudadanos presenta esa proposición ante la "irresponsabilidad" del PSOE en las negociaciones para un pacto educativo, y ante la "indolencia" del Gobierno, haciéndose eco de las demandas de los propios docentes para una reforma "integral" de esa profesión y sobre la premisa de que solo afectaría "a los que vendrán y no a los que están", y solo se refiere a la formación, no a la carrera laboral.

Santiago Pérez anunció la enmienda del PP a partir de las medidas ya tomadas por el Gobierno y alertando de que el nuevo modelo debe ser fruto del consenso y la reflexión, y debe contar con los profesores. Marta Martín confirmó después que Ciudadanos acepta la enmieda del PP y ambos partidos negocian un texto transaccional.

Joan Baldoví, de Compromís, advirtió de que los problemas de la educación son la falta de recursos, la ratio de alumnos por aula o la atención a la diversidad, aunque también la formación continua de los profesores, "que algunos se han encargado de desmantelar". La iniciativa, denunció, tiene un "tufo insoportable" a recentralización y no aclara cómo se accede a la función docente y si será en la pública por oposición y en la concertada "por el dedo del director".

En nombre del PDECat, Sergi Miquel acusó a Ciudadanos de tener "mucha cara" por decir que defiende a los profesores después de que su presidente, Albert Rivera, señalara en Twitter a nueve docentes "inocentes", en referencia al mensaje en el que difundía los rostros de profesores acusándolos de señalar a hijos de guardias civiles y de incurrir en delitos de odio.

Joseba Agirretxea, del PNV, se mostró convencido de que Ciudadanos "sueña con un país único, sin nacionalidades, ni lenguas, ni pretensiones nacionales diferentes, todo único, unitario, nacional, estatal", con cierta "envidia del republicanismo centralista francés" aunque en España son "incapaces de cuestionar la Monarquía", de lo que se deriva que hay "mucho cuento en sus palabras".

Agirretxea dijo a Ciudadanos que su proposición "ataca" las competencias de las universidades y de las comunidades autónomas e "ignora intencionadamente" la realidad sociolingüística de cada comunidad y "desprecia" las lenguas cooficiales.

Joan Tardà, de ERC, acusó a Ciudadanos de no respetar al profesorado ni su "compromiso ético" pese a los recortes, y acusó directamente a Rivera de "jalear" el "linchamiento" a nueve profesores en Cataluña a pesar de que tanto la asamblea de docentes de ese centro, como los alumnos y el consejo escolar han negado el "adoctrinamiento" del que se les acusa.

Tardà considera que en Ciudadanos están "histéricos" porque no consiguen "cargarse" el modelo educativo catalán y ven al PP como "cobardes y traidores" por no haber aprovechado la aplicación del artículo 155 de la Constitución para ese objetivo. Acusó además al Gobierno de no publicar el informe de la inspección porque "desmiente totalmente" sus argumentos y "se les desmonta el chiringuito". "No tienen vergüenza", les dijo.

En nombre de Unidos Podemos, Joan Mena juzgó "inmoral" e "indecente" el mensaje de Rivera sobre los profesores, y acusó a ese partido de querer imponer una "carrera de obstáculos para precarizar aún más" a los docentes y de ignorar capacidades esenciales como la empatía, la motivación o la transmisión de valores, que no siempre se reflejan en las calificaciones de los profesores.

En nombre del PSOE, Mariluz Martínez Seijo subrayó que la iniciativa de Ciudadanos "no soluciona nada" pero refleja una "obsesión por centralizarlo todo" y sin desvelar el modelo de acceso o el papel de los interinos, y queriendo dar "carpetazo" a la reforma en seis meses. Emplazó por ello a ese partido a reflexionar más sobre su modelo porque solo presentan "eslóganes sin ningún tipo de desarrollo" y además sin consenso.

