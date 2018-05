EADA Business School obtiene la segunda plaza en el The Negotiation Challenge

Los 18 equipos tuvieron que superar cuatro rondas

El equipo formado por los participantes del International MBA de EADA Business School, Tatiana Gottlib (Israel), Sightor Jonsson (Islandia) y Agustín Mestre (Argentina) obtuvo la segunda plaza en el torneo internacional The Negotiation Challenge que tuvo lugar en San Francisco, detrás de la American University, Washington College of Law. El considerado como 'Campeonato del mundo de negociación' agrupa a cerca de 70 instituciones de todo el mundo, tan prestigiosas como Harvard, Berkeley, Kings College (UK) Georgetown, University of St. Gallen (Suiza) o ESSEC (Francia), entre otras. La primera edición tuvo lugar en 2007 y fue ganada por la Harvard Law School, USA.

Los 18 equipos formados por las diferentes escuelas y universidades tuvieron que superar cuatro rondas para llegar a la gran final. Los casos se centraron en situaciones reales: entre un comprador y un vendedor; entre sindicatos y dirección de empresa; entre una empresa y su proveedor; y entre un deportista (jugador de fútbol) y su mánager. "La clave" –señala Tattiana Gottlib "fue construir una reputación, mostrando respeto hacia la otra parte". Sightor Jonsson considera que es un gran ejercicio de autoreflexión ya que para llegar a un acuerdo "necesitas conocerte a ti mismo. Además has de tener la mente abierta, ser colaborativo y creíble". En este sentido, Agustín Mestre, participante del International MBA de EADA, cree que "es fundamental ejercitar habilidades como la escucha activa o la argumentación convincente".

Criterios de selección

Los organizadores toman en consideración: (a) calidad del equipo según la aplicación realizada; (b) si la institución académica ha realizado un procedimiento interno de selección y aprobación de la solicitud; (c) la reputación internacional de la institución; (d) si los equipos tienen o se espera que reciban entrenamiento posterior de un miembro de la facultad; y (e) diversificación geográfica y cultural.

