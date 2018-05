Simplificar la burocracia, clave para atraer más estudiantes extranjeros

El clima, la comida y la diversidad del paisaje encabezan el top 3 de los motivos por los que los estudiantes extranjeros escogen España como país para estudiar. Así lo afirman los residentes de TSH Campus Barcelona, perteneciente a The Student Hotel, especializada en rehabilitar edificios para posteriormente ofrecerlos como alojamiento estudiantil. Frank Uffen, socio y responsable de Partnerships de la compañía afirma: "En TSH Campus hemos percibido un crecimiento constante de llegadas de estudiantes extranjeros los últimos cinco años. EEUU, Francia, Inglaterra, México y Alemania son los principales países de origen".

Myriam Guzmán-Conesa, manager de Relaciones Comerciales para el mercado Europeo de Student. com, plataforma dedicada al alojamiento estudiantil, apoya el ascenso: "Sin duda alguna, vienen más estudiantes. España ya tiene gran fama y reputación en el programa Erasmus y es un destino popular entre los estudiantes europeos y de Latinoamérica. Ofrece una combinación perfecta para los estudiantes: ciudades que albergan prestigiosas universidades, con gran población estudiantil y donde el coste de vida es asequible. En estos momentos, las más populares entre los estudiantes son Barcelona, Madrid y Valencia",

La manager de Student.com defiende que España, sin duda, se está convirtiendo en un destino interesante para los estudiantes internacionales: "A ello está ayudando el plan de mejora de movilidad internacional impulsado por el Gobierno español, un programa que forma parte de la estrategia por la internacionalización de las universidades españolas".

Los precios varían según la ciudad y el tipo de alojamiento. Mientras que las residencias son las que cuentan con una mayor amplitud de servicios dentro de cada propiedad y, por lo tanto, son las que tienen un precio superior, los pisos compartidos es la opción más económica. En el caso de TSH Campus Barcelona tienen habitaciones desde los 780 euros mensuales para una estancia de más de ocho meses en habitación individual con baño privado. En Madrid y en Barcelona, el coste de las residencias puede llegar hasta los 1.600 euros mensuales. En Albacete se pueden encontrar estudios individuales por 250 euros al mes.

Valencia, Barcelona y Madrid también son las ciudades más alquiladas por los jóvenes de la Generación Z, así lo establece la startup española SpotaHome. Según Student.com, casi la mitad de los estudiantes de todo el mundo reservan su alojamiento durante los meses de verano, siendo el viernes el día más popular para reservar, y el sábado el más popular para mudarse.

Mayor prestigio

Uno de los principales problemas que se encuentran los extranjeros es el tema burocrático: "Simplificar el proceso de obtención de visados para estudiantes internacionales tendría un impacto positivo inmediato", afirma Myriam Guzmán-Conesa, de Student.com, a lo que añade: "Además sería interesante que el número de universidades españolas en el ranking de las mejores del mundo creciera en los próximos años. Para un estudiante no es solo importante cuál es la mejor, sino cuál es la mejor en mi campo de estudio". Tan solo tres españolas están entre las 200 mejores en 2018, según el informe elaborado por QS. Por disciplinas universitarias, existen 12 dentro de las 50 mejores del mundo.

Frank Uffen, de The Student Hotel, declara: "No podemos dejar de lado las necesidades básicas al momento de viajar que pueden crear muchas inseguridades y preocupaciones a los estudiantes y a sus padres. Estas necesidades comienzan con los trámites, investigación sobre el destino y la búsqueda del alojamiento. Desde TSH Campus, con nuestras dos residencias totalmente reformadas en Barcelona, cuidamos tanto la parte física como emocional de los estudiantes. Nos aseguramos que los estudiantes tienen espacios donde sentirse cómodos y que no se sientan solos durante su llegada. Ponemos a su disposición a otros estudiantes que han vivido previamente en la residencia, para ayudarlos durante el proceso de adaptación, así como la organización de diferentes eventos para ayudar a su integración".

Myriam Guzmán-Conesa concluye: "Esperamos que la tendencia de crecimiento continúe y que más estudiantes busquen alojamientos en España para estancias cortas. También queremos ver que más alumnos de Asia están en la universidad española", concluye.

