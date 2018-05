Pablo Pineda en la Universitat de Barcelona: "es necesario normalizar la presencia de personas con Síndrome de Down en la Universidad"

El objetivo de la jornada ha sido concienciar al entorno universitario

Esta mañana se ha celebrado la primera Jornada de Integración Laboral en la Universitat de Barcelona, organizada por la Cátedra UB-Fundación Adecco y protagonizada por Pablo Pineda, consultor en Diversidad e Inclusión en dicha fundación.

El acto ha sido presentado por la profesora de psicología social y directora de la cátedra, Marina Romeo, y han participado Maite Vilalta, Vicerectora de Igualdad y Acción Social; Muntsa Vitalta, directora general de Comercio de la Generalitat; Lidia García Chicano, técnica asesora de gerencia de beneficio social de la Diputación de Barcelona y Francisco Javier Pérez, coordinador regional de la Fundación Adecco.

El objetivo de la jornada ha sido concienciar al entorno universitario de la necesidad de integrar a las personas con discapacidad en las facultades para mejorar el acceso al mundo profesional.

Durante la sesión, Pablo ha hablado de la necesidad de promover la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad, al tratarse de una etapa crítica de cara a una futura empleabilidad. "Sólo un 6% de las personas con discapacidad accede a la universidad y esto supone una barrera de cara a la contratación por parte de las empresas, que necesitan gente con formación", ha afirmado.

El objetivo de esta cátedra, formalizada en 2012 entre la Universitat de Barcelona y la Fundación Adecco, es analizar y evaluar el proceso de integración laboral de las personas con discapacidad y el impacto que tienen las empresas en este proceso a través de sus políticas de responsabilidad corporativa y gestión de Recursos Humanos.

Mediante este análisis se quieren detectar aquellas barreras, problemáticas y disfuncionalidades del proceso que dificultan que las personas con discapacidad se integren en el mercado laboral. También se busca establecer estrategias y soluciones que permitan eliminar o reducir estas barreras e incorporar personas con discapacidad en el mercado laboral en igualdad de condiciones.

El Síndrome de Down en la Universidad

"Las personas con Síndrome de Down no deberíamos estar excluidas de la Universidad, pero actualmente se presupone que no podemos acceder a ella. Lo que pedimos es que, si ya es un reto para cualquiera el hacer una carrera universitaria, no nos lo pongan más difícil a nosotros con barreras y prejuicios" ha señalado.

Pablo también ha explicado que la integración comienza por ver personas con discapacidad en las facultades universitarias para que su presencia en las aulas no suponga una situación excepcional sino la prueba de haber conseguido implantar la diversidad en la Universidad.

"Respecto a la cuestión que todo el mundo se plantea cuando doy estas sesiones – si una persona con Síndrome de Down tiene la capacidad necesaria para seguir el ritmo de una carrera universitaria- siempre contesto que cada persona es diferente. Yo he sido capaz de terminar dos carreras universitarias y muchas otras con Síndrome de Down también están demostrando que es posible. Y cuanto más se normalice, más personas entrarán en la Universidad y saldrán de ella con sus grados y postgrados", ha explicado Pineda.

Francisco Javier Pérez, Coordinador Regional de la Fundación Adecco en Barcelona, ha afirmado que "La vida de Pablo Pineda es un ejemplo de que la inclusión de personas con discapacidad en la Universidad no solo es posible, sino que también es necesaria para la consiguiente normalización de la discapacidad y diversidad en el ámbito laboral".

Por su parte, Marina Romeo, Directora de la Cátedra UB-Fundación Adecco, ha destacado que "en esta jornada se han puesto de relieve muchos aspectos a mejorar en el camino de la integración de personas con discapacidad. El tener un diplomado como Pablo nos ha acercado a la realidad con la que conviven día a día muchas personas, sus problemas y las posibles soluciones que podemos aportar. No hay duda de que seguiremos apoyando la inclusión de personas con discapacidad desde la Universidad, para hacerlas realidad en un futuro".

PUBLICIDAD