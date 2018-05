El encuentro de la red de universidades Europeum en la UPF plantea dos debates sobre el Brexit y el populismo

Transcurrirá durante los días 3 y 4 de mayo

La Universidad Pompeu Fabra acogerá los próximos días 3 y 4 de mayo de 2018 un encuentro de Europaeum, una red de universidades europeas que colaboran en los ámbitos de la movilidad, la docencia y la investigación, de la que la UPF forma parte desde el año 2012.

En el marco del encuentro, tendrán lugar varias reuniones internas de los órganos de gobierno de la red y se organizarán dos mesas redondas abiertas a toda la comunidad universitaria. Los dos debates, centrados en temas de actualidad cruciales para las universidades en el entorno europeo, se harán en el auditorio del edificio Mercè Rodoreda del campus de la Ciutadella y requieren de inscripción previa.

El primero, "Brexit: What does it mean for the common European research space?", tendrá lugar el 3 de mayo, a las 17.00 horas, y tratará sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en cuanto a la investigación. Correrá a cargo de los profesores Lenka Rovno (moderadora), y Andrew Graham y Hartmut Mayer, ambos de la Universidad de Oxford.

El segundo, "Universities in an Era of Rising Illiberal populism", transcurrirá el 4 de mayo, a las 11.00 horas, y girará en torno el populismo y sus efectos en las universidades. Estará moderado por Jaume Casals, rector de la UPF, y contará con la participación de los docentes Carsten Schneider, de la Universidad Central Europea; Donatella Campus, de la Universidad de Bolonia; y Will Hutton, de la Universidad de Oxford.

Durante el encuentro se reunirá el comité ejecutivo del Europaeum y también su consejo académico, órganos de gobierno de la red, ambos presididos por Andrew Graham (Universidad de Oxford). Jaume Casals, rector de la UPF y Isabel Valverde, vicerrectora de proyectos para la internacionalización de la Universidad y las relaciones internacionales, forman parte del consejo académico, formado por los rectores y responsables de la política académica y la internacionalización de las instituciones asociadas.

La red Europaeum, fundada en 1992, y que el año pasado celebró su 25º aniversario, facilita la generación de iniciativas bilaterales o multilaterales de movilidad, docencia e investigación conjuntas, en un amplio abanico de temas vinculados a Europa. Actualmente está formada por un grupo de prestigiosas universidades, entre las cuales, la Universidad Pompeu Fabra.

